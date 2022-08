Путин поручил принять все меры по тушению рязанских пожаров Путин потребовал не допустить разбазаривания особо охраняемых природных территорий 24 августа 2022, 14:04 Текст: Елизавета Булкина

При развитии особо охраняемых природных территорий (ООПТ) необходимо не допустить их коммерческую застройку и разбазаривание, заявил президент Владимир Путин, соответствующее поручение он дал главе Министерства экологии Александру Козлову на совещании о ликвидации природных пожаров на отдельных территориях. «Я вас прошу обратить внимание на то, чтобы мы не создали каких-то правовых лазеек для того, чтобы кто-то мог использовать их (ООПТ) для коммерческой застройки и последующего разбазаривания этих особо охраняемых территорий и распродажи этих территорий. Над этим обязательно надо подумать», – передает его слова ТАСС. Кроме того, президент назвал очень важной темой создание единого центра по борьбе с лесными пожарами. «Что касается единого центра работы по этому направлению, это очень важная тема. Мы обсуждали это не так давно с курирующим вице-премьером и с министром [природных ресурсов]. Этот вопрос будет опять упираться в дополнительное финансирование. Дело не в том, чтобы передать [этому центру] силы и средства или функцию, а дело в том, чтобы они могли эффективно исполнять свои обязанности в случае передачи», – сказал он. «Нужно уже сейчас думать о том, что пожары должны быть не только потушены, но и о том, как помочь людям, которые пострадали в результате этих событий. Я прошу и МЧС, и соответствующие правительственные службы подготовить соответствующие предложения, связанные в том числе с необходимостью выделения каких-то дополнительных средств для ликвидации этих последствий» – приводит слова Путина РИА «Новости». Он подчеркнул, что ресурсы для реагирования на лесные пожары есть. «Предусмотрены все необходимые средства, силы, ресурсы, здесь нет никаких проблем, все заранее предусмотрено, и в наличии все есть. Вопрос только в организации работы», – сказал глава государства. При этом он заметил, что основное внимание участников совещания и в целом всей страны сейчас «сосредоточено на тех событиях, которые происходят по освобождению Донецкой [народной] республики, по стабилизации ситуации в Луганской народной республике и так далее». «Но жизнь идет, возникают и другие вопросы», – заключил Путин. Ранее Путин на совещании о ликвидации природных пожаров поручил принять все меры по устранению таковых в Рязанской области и минимизации их последствий.

Стало известно об обещаниях Шольца Путину по Украине и НАТО 21 августа 2022, 20:52 Текст: Ольга Иванова

Канцлер Германии Олаф Шольц до начала российской спецоперации обещал президенту России Владимиру Путину, что Украину не будут принимать в НАТО еще как минимум 30 лет, сообщает Die Welt. По данным издания, Шольц заверил Путина, что вступления Украины в НАТО не произойдет в ближайшие 30 лет. Предположительно, это было во время визита канцлера в Москву в середине февраля, сообщает Lenta.ru. Также Шольц утверждал, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозы для Москвы. Die Welt также приводит недавние слова Шольца, который заявил, что не будет прекращать диалог с Путиным. Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как подчеркнул глава государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Чехии обвинили США в провоцировании России на спецоперацию на Украине 23 августа 2022, 06:30

Фото: imago stock&people/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Соединенные Штаты проигнорировали слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО, чем во многом спровоцировали Москву на начало спецоперации на Украине, заявил бывший глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван в эфире Radio Universum. Дипломат признался, что его удивило отсутствие реакции Вашингтона на выступление российского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. «Это положило начало, поскольку американцы проигнорировали его предупреждение, а через год Путин повторил все сказанное на Мюнхенской конференции почти теми же словами. К моему удивлению, американцы не только его проигнорировали, но и вскоре после этого пообещали Грузии и Украине членство в альянсе. На мой взгляд, они тем самым подлили масла в огонь, лишний раз спровоцировали Россию», – передает РИА «Новости» слова Кавана. Экс-глава чешского МИД напомнил, что президент США Джо Байден еще в декабре прошлого года пообещал принять Украину в альянс. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале года отверг этот сценарий. «К сожалению, он сказал об этом уже после начала спецоперации России. Если бы он сказал это раньше... С моей точки зрения, это была последняя возможность предотвратить ее начало», – считает дипломат. Каван также указал на приверженность Соединенных Штатов политике двойных стандартов, приведя в пример Карибский кризис 1962 года, когда Белый дом резко отреагировал на размещение советского ракетного оружия на Кубе. «Путин несколько раз предупреждал на международных платформах, что если речь всерьез пойдет о том, чтобы разместить на Украине базы Североатлантического альянса, он будет расценивать это как угрозу России как таковой», – уточнил собеседник. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на Западе не смогли создать условий, чтобы преодолеть недопонимание между Россией и НАТО после окончания холодной войны. Новости СМИ2 Россия не увидела «практической платформы» для встречи Путина и Зеленского 21 августа 2022, 23:55

Фото: kremlin.ru, Sergii Kharchenko/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Постоянный представитель России при ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов отверг предположения о возможности встречи между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам Гатилова, нет никакой «практической платформы» для таких переговоров. При этом он отметил роль турецкого президента Тайипа Эрдогана, который «делает все возможное» для содействия диалогу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. Как заявил Гатилов, «чем дольше конфликт продолжается, тем труднее будет добиться дипломатического решения». Он считает, что сейчас нет «возможности для дипломатических контактов». По его словам, Украина и некоторые страны Запада намерены сейчас «сражаться до последнего украинца», передает ТАСС. Гатилов обвинил западные страны в том, что они используют ситуацию вокруг Украины «как средство давления на Россию и инструмент изоляции России». Он заявил, что ООН должна играть более заметную роль в деле урегулирования ситуации вокруг Украины, в связи с чем назвал достигнутую в Стамбуле продуктовую сделку единственным примером, когда организация сыграла «практическую роль», касающуюся посредничества. Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в текущей ситуации мирные переговоры России с Украиной не имеют никакого смысла. Путин наградил Дугину орденом Мужества посмертно 22 августа 2022, 20:37

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества журналистку Дарью Дугину посмертно, сообщила пресс-служба Кремля. «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну – корреспондента непубличного акционерного общества «Царьград Медиа», город Москва (посмертно)», – говорится на сайте Кремля. ФСБ сообщала, что убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой в связи с гибелью их дочери Дарьи Дугиной. Глава государства назвал убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной. Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России». Новости СМИ2 Путин назвал убийство Дугиной подлым преступлением 22 августа 2022, 16:14

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой в связи с гибелью их дочери Дарьи Дугиной. «Уважаемые Александр Гельевич и Наталья Викторовна, примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с постигшей вас тяжелейшей, невосполнимой утратой. Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной – светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем – добрым, любящим, отзывчивым и открытым», – говорится в телеграмме президента, направленной семье погибшей. Текст опубликован на сайте Кремля. Глава государства отметил, что Дарья Дугина была журналистом, ученым, философом, военным корреспондентом, честно служила людям, Отечеству и доказывала делом, что «значить быть патриотом России». «Память о Дарье Дугиной навсегда сохранят близкие и друзья, ее единомышленники и соратники. Сил вам и мужества в этот скорбный час», – заключил президент. Напомним, вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем джипа, погибла на месте. По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело, его будет расследовать центральный аппарат СК РФ. По данным следователей, убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер. ФСБ сообщила, что убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной. Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Путин утвердил знак ордена «Мать-героиня» 22 августа 2022, 08:54

Фото: pravo.gov.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин утвердил знак ордена «Мать-героиня», следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. «Утвердить прилагаемые: а) Положение о звании «Мать-героиня»; б) описание знака особого отличия – ордена «Мать-героиня»; в) рисунок знака особого отличия – ордена «Мать-героиня»; г) образец бланка Грамоты о присвоении звания «Мать-героиня», – говорится в указе президента. В указе говорится, что звание «Мать-героиня» присваивается по достижении десятым ребенком возраста одного года, при наличии в живых остальных детей, за исключением особых случаев. «Знак особого отличия – орден «Мать-героиня» из золота с бриллиантом и эмалью. Он представляет собой пятилучевую звезду с лучами в виде золотых и родированых штралов», – говорится в описании ордена. Ранее Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня» и единовременной выплате поощрения в размере 1 млн рублей. Новости СМИ2 Эрдоган захотел обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС 22 августа 2022, 08:49 Текст: Антон Никитин

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на неделе, сообщил дипломатический источник. По его словам, ожидается обсуждение ситуации на Запорожской АЭС и украинского кризиса. «Да, на этой неделе такие переговоры ожидаются. Темы ранее обозначил господин президент. Это ситуация на Запорожской АЭС и в целом само урегулирование украинского кризиса. Турция продолжает играть свою честную посредническую роль в этом конфликте, будучи единственной страной, которая завоевала доверие обеих сторон», – сказал источник РИА «Новости». Ранее Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным итоги своих переговоров с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове, а также попросить у российского лидера принять конкретные меры для урегулирования ситуации на Запорожской АЭС. Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции. Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага 22 августа 2022, 00:30

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

В России 22 августа отмечается День Государственного флага. Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны, заявив, что Россия будет проводить только ту политику, которая отвечает ее интересам. Путин заявил, что 22 августа в России «отдают дань уважения официальному государственному символу», который «наряду с гербом и гимном знаменует суверенитет и независимость» страны, «утверждает преемственность многих поколений многонационального народа». «Наш флаг, поднятый более трех веков назад на первом российском военном корабле, оставался символом России в непростые, сложные периоды её истории – при Петре Великом на этапе становления Российской империи, на полях сражений Первой мировой войны и в противоречивое, трудное время кардинальных перемен 1990-х. 22 августа 1991-го бело-сине-красный флаг снова поднялся над Россией», – приводятся его слова на сайте Кремля. Путин отметил, что бело-сине-красный флаг «прочно вошел в нашу жизнь как неотъемлемая часть российской государственности, как символ единства нашего народа, его преданности Отечеству, готовности отстаивать национальные интересы». Он подчеркнул, что флаг «символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим – правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии». По словам президента, «стремление жить по собственной воле, самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода нашего народа». Путин указал, что «Россия – это мощная, самостоятельная мировая держава». «Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества», – сказал он. По словам российского лидера, «государственный флаг, как и немеркнущее красное Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины». Глава государства отметил, что с 1 сентября «во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна». Путин выразил уверенность, что «флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан, будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину». День Государственного флага России отметят во всех регионах праздничными мероприятиями, состоятся концерты, автопробеги, фестивали и акции, улицы оформят в цветах российского триколора, в том числе с помощью граффити, передает ТАСС. В Крыму накануне Дня флага России установили триколор на одной из высших точек региона – горе Эклизи-Бурун. На вершине также установлены флаги ДНР и ЛНР. В Керчи десятки человек поднимут полотно на гору Митридат в центре города. На территории мемориального комплекса «Сапун-гора» в Севастополе пройдет патриотическая акция «Флаг Родины», где развернут самую большую в Севастополе копию российского триколора. Центральным событием дня в Санкт-Петербурге станет праздничный фестиваль «Три цвета российского стяга». В Москве впервые пройдет финал федеральной акции «Россия объединяет». На площади перед Музеем Победы 180 волонтеров и активистов развернут российский флаг, состоящий из 90 частей, 85 из которых приехали из всех субъектов страны, еще пять – из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья, Херсонской и Харьковской областей. Всего в Москве запланировано более 60 мероприятий, центральным станет праздничный концерт на Поклонной горе. В Херсоне в честь Дня флага России прошел праздничный концерт. Поздравить жителей города приехали Дмитрий Харатьян, Родион Газманов, Варвара и другие. День флага России был учрежден указом президента РФ Бориса Ельцина от 20 августа 1994 года. В этот день в 1991 году Верховный совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании национального флага РСФСР», согласно которому следовало считать исторический флаг России (полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос) официальным национальным флагом Российской Федерации. День российского флага отмечается 22 августа. Напомним, с 1 сентября в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что подписал стандарт по проведению церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Кабмин одобрил выделение средств на покупку госсимволов в российские школы. Новости СМИ2 Сенатор: Российский триколор в мире становится символом независимости и свободы 22 августа 2022, 19:14

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов,

Олеся Отрокова

«Тот факт, что День флага в этот раз празднуется не только внутри России, но и на освобожденных украинских территориях, говорит о том, что жители этих регионов связывают свое будущее с нашей страной», – сказал газете ВЗГЛЯД член Совета Федерации Константин Долгов. В понедельник в России отмечается День Государственного флага. Российский триколор, по мнению сенатора, превращается в символ независимости и свободы для всего мира. «Наша страна становится оплотом традиционных ценностей, близких подавляющему большинству населения планеты, оплотом всех народов, готовых отстаивать свое мнение перед лицом мирового гегемона, защищать свою самобытность и культуру. Россия выступает как ориентир формирующегося многополярного мира», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший эмиссар МИДа по правам человека Константин Долгов. «Праздник отмечают не только внутри страны, но и в Донбассе, например, в освобожденном Мариуполе, и в Запорожской, Херсонской, Харьковской областях. Это выбор жителей этих территорий, – отмечает сенатор. – Желание местных жителей получить российский паспорт, стать частью России – это результат освобождения этих людей от марионеточного нацистского режима. Это результат денацификации Донбасса, реализация той задачи, которую поставил наш президент».



«Российский народ – наш многонациональный и многоконфессиональный народ – сегодня как никогда сплотился вокруг нашего президента. Причина? Президент последовательно реализует курс на укрепление суверенитета, независимости нашей страны. Вот почему уровень поддержки Путина по мировым меркам просто зашкаливает – более 80%. Это действительно небывалый пример консолидации общества вокруг своего лидера, в мировой политике это абсолютно беспрецедентный случай», – сказал Долгов. День Государственного флага Российской Федерации стал официальным праздником страны в 1994 году по указу президента России. Он посвящен возрожденному флагу России и отмечается ежегодно 22 августа. Как сообщила ранее газета ВЗГЛЯД, в понедельник в городах ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях Украины прошло празднование Дня флага России. «В Мелитополе состоялось торжественное поднятие российского флага и танцевальный флешмоб. Жители области, в том числе и молодежь, были в праздничном настроении, улыбались, махали флагами», – рассказала газете ВЗГЛЯД Вероника Аксютина, заместитель министра по молодежной политике военно-гражданской администрации Запорожской области. «Самым эмоциональным, по моим личным ощущениям, стал автопробег. Мы ехали большой колонной с флагами в заповедник «Каменная могила», чтобы там, на верхней точке комплекса, развернуть наш триколор. И на протяжении всей дороги люди из встречных машин махали нам своими флажками, которые уже есть практически у каждого. Они также кричали слова поддержки», – поделилась собеседница. «Настроения на праздничных мероприятиях, посвященных Дню флага, царят однозначно позитивные, – рассказал в свою очередь заместитель министра культуры, спорта и молодежи Луганской народной республики Роман Олексин. – Для нас на протяжении восьми лет российский триколор означает нечто свое, родное, поскольку все это время Россия оказывала и продолжает оказывать помощь жителям республики. Поэтому для нас российский флаг очень родной и близкий». Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили граждан с Днем флага России, а в Херсоне триколором украсили въездную стелу. В Москве в Парке Победы на Поклонной горе прошла традиционная церемония поднятия триколора – одного из самых больших российских флагов, который хранится в фондах Музея Победы. Затем впервые в истории на площади перед музеем 200 волонтеров и активистов общественных движений развернули флаг, части которого привезли из всех регионов нашей страны. Всего частей – 90, пять из них – из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья, Херсонской и Харьковской областей. На каждой привезенной части флага от руки написаны пожелания из регионов. Путин обсудил с Шуваловым приоритеты деятельности ВЭБ.РФ в условиях санкций 23 августа 2022, 15:15 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин и председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов обсудили приоритеты деятельности этого института развития в условиях санкций. «Внешэкономбанк является важнейшим институтом развития у нас. Активы группы – свыше 4 трлн рублей, а кредитный портфель – свыше 1,5 трлн [рублей]. Как в сегодняшних условиях строится работа группы?» – уточнил Путин. Шувалов рассказал главе государства о приоритетных направлениях деятельности в условиях внешнего санкционного давления, отметив, что после февраля пришлось заново формировать инфраструктуру взаимодействия с банками и клиентами, говорится в сообщении на сайте Кремля. Шувалов, говоря о проектном финансировании, рассказал, что в некоторых сферах, например, в авиационной промышленности, рынок требует производства в таком объеме, что придется расширять возможности существующих предприятий. «И слава Богу!» – отметил Путин. Российский лидер уточнил, получается ли находить такие проекты, которые требуют, с одной стороны, поддержки, но с другой – являются ликвидными. Шувалов заверил, что именно с такими коммерческими проектами на возвратной основе ВЭБ.РФ в основном и работает. Помимо этого, по его словам, ВЭБ.РФ не планирует размещать облигационные займы на огромные суммы, намерена привлекать средства под проекты, которые требуют ликвидности. Так, у ВЭБ были некоторые затруднения с рынком капитала и предполагал, что эти сложности будут достаточно длительными. Однако за последнее время удалось разместить на российском рынке на хороших условиях облигационные займы в объеме 60 млрд рублей, отметил председатель госкорпорации. «Для нас это был хороший тест для того, чтобы посмотреть, насколько мы сможем работать в рублевой зоне. Это мы рассматриваем как успех. Конечно же, аккуратно к этому относимся. Мы не будем сейчас, в это время, размещать облигационные займы на огромные суммы, будем размещаться только под те проекты, которые требуют ликвидности», – заключил Шувалов. Новости СМИ2 Политолог: Мазуру удалось найти конкурентные преимущества Томска 22 августа 2022, 18:18

Фото: Пресс-служба администрации Томской области/РИА Новости

Текст: Алена Задорожная

«Мазур – человек, который хорошо знает внутреннюю проблематику региона. Именно поэтому в беседе с президентом он сразу указал на задачи, которые необходимо решить в ближайшей перспективе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя встречу президента Владимира Путина с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром. «Томск – это студенческий город, который постоянно притягивает человеческие ресурсы. Мазуру удалось очень четко увидеть, что в этом заключается конкурентное преимущество региона. Соответственно, надо вкладывать максимальное количество сил и ресурсов в вузы и академическую науку», – считает Евгений Минченко, президент Российской Ассоциации по связям с общественностью, президент «Минченко Консалтинг». «Отсюда возникает идея создания большого кампуса, поддержки высшего образования и науки. Да и инфраструктурные задачи во многом подчинены именно этому. В частности, строительство третьего моста через реку Томь», – отметил собеседник. Как утверждает эксперт, нынешнему врио губернатора «в какой-то степени повезло», поскольку в условиях общего разворота нашей страны на Восток «сложное географическое положение области» теперь становится другим конкурентным преимуществом. В качестве приоритета для Томска сейчас выглядит обмен студентами и научное сотрудничество со странами Азии», – пояснил Минченко. «Плюс, мы видим, что Мазур не забывает о социальной проблематике. Обсуждается помощь федерального центра в строительстве образовательных учреждений. В беседе с президентом не обошли стороной и проблемы здравоохранения в регионе. Там тоже есть над чем поработать», – перечислил политолог. «Важно, что отклик Владимира Путина на все предложения был позитивным. Не менее важно и то, что у Мазура есть понятный план действий по каждому направлению. Вообще из врио губернаторов он один из самых опытных – был и мэром города, и вице-губернатором, и заместителем руководителя управления внутренней политики президента. То есть он хорошо знает внутреннюю проблематику и давно доказал, что умеет добиваться поставленных целей», – заключил Минченко. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Томской области Владимиром Мазуром. В ходе беседы президент обратил внимание на нехватку мест в общеобразовательных учебных заведениях области. Мазур пояснил, что сейчас есть «некий разрыв – высшая школа очень сильно выросла и условиями, и подходами, и результатами, а общее образование тоже хорошее, но надо, чтобы отрыва не было, чтобы они интегрировались плавно», и попросил Путина о поддержке. «Да, да, я именно поэтому этот вопрос и поставил. Владимир Владимирович, давайте ваши обращения, документы, и я направлю их коллегам в правительство. Проработайте, пожалуйста, все это с правительством России», – ответил Путин. Врио главы региона также рассказал о проблеме строительства детской областной больницы, отметив, что сейчас «детские больницы расположены в разных частях города», что создает неудобство и врачам, и родителям. «Как только мы построим эту больницу – сегодня в проекте предполагается, что она будет на 555 коек для малышей, а на 250 посещений в сутки поликлиника, – это позволит нам в этом медучреждении лечить в год 114 тысяч ребятишек», – цитирует Мазура сайт Кремля. Глава государства спросил, обсуждал ли Мазур проблемы строительства больницы с профильным вице-премьером Татьяной Голиковой. Врио губернатора ответил отрицательно, но подтвердил, что направлял соответствующее письменное обращение. «Хорошо. Смотрите, давайте я в правительство распишу вашу бумагу, а вы, пожалуйста, с ней поработайте там. Я коллегам еще подскажу, чтобы они обратили на это внимание», – пообещал Путин. Путин пообещал содействовать строительству детской больницы в Томске 22 августа 2022, 14:57 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин пообещал оказать помощь властям Томской области в вопросе строительства детской больницы в Томске, об этом он заявил на встрече в формате видео-конференц-связи с временно исполняющим обязанности губернатора региона Владимиром Мазуром. Глава региона рассказал главе государства, что детские больницы расположены в разных частях города и, как правило, в приспособленных помещениях. «Как только мы построим эту больницу – сегодня в проекте предполагается, что она будет на 555 коек для малышей, а на 250 посещений в сутки поликлиника, – это позволит нам в этом медучреждении лечить в год 114 тысяч ребятишек», – приводятся слова Мазура на сайте Кремля. Путин уточнил, обращался ли Мазур в Минздрав и обсуждал ли вопрос с курирующим вице-премьером Татьяной Голиковой. Врио губернатора ответил отрицательно, но подтвердил, что направлял соответствующее письменное обращение. «Хорошо. Смотрите, давайте я в правительство распишу вашу бумагу, а вы, пожалуйста, с ней поработайте там. Я коллегам еще подскажу, чтобы они обратили на это внимание», – ответил Путин. Президент подчеркнул, что «в Томске, в принципе, хорошо была поставлена работа по борьбе с ковидом», однако посоветовал помнить и о других заболеваниях. «Не забывайте, пожалуйста, и про другие инфекционные заболевания, я имею в виду и то, на что следует особенно обратить внимание в Томской области, это ВИЧ», – сказал он. Мазур отметил, что Тимирязевская инфекционная больница требует реконструкции. «В дальнейшем мы будем это делать, пойдем по программе с Минздравом тогда», – сказал врио главы региона. Кроме того, Путин обратил внимание на нехватку мест в общеобразовательных учебных заведениях области. Мазур пояснил, что сейчас есть «некий разрыв – высшая школа очень сильно выросла и условиями, и подходами, и результатами, а общее образование тоже хорошее, но надо, чтобы отрыва не было, чтобы они интегрировались плавно», и просил Путина о поддержке. «Да, да, я именно поэтому этот вопрос и поставил. Владимир Владимирович, давайте ваши обращения, документы, и я направлю их коллегам в правительство. Проработайте, пожалуйста, всё это с правительством России», – ответил президент. Новости СМИ2 Путин обсудил с главой Узбекистана подготовку к саммиту ШОС 22 августа 2022, 12:20 Текст: Елизавета Булкина

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре обсудили подготовку к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в сентябре в Самарканде, сообщает пресс-служба Кремля. «В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым продолжено обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-узбекистанского сотрудничества, а также подготовки к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту Шанхайской организации сотрудничества», – говорится в сообщении на сайте Кремля. ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. Путин обсудил предстоящий саммит ШОС с главой Таджикистана 23 августа 2022, 13:34 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин обсудил по телефону с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном предстоящий в сентябре в Узбекистане саммит ШОС, сообщает пресс-служба Кремля. «Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-таджикистанских отношений, а также тематика предстоящего в сентябре в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Как при этом отметили в пресс-службе главы Таджикистана, Путин и Рахмон также «обменялись мнениями по актуальным международным проблемам и некоторым вопросам регионального взаимодействия, в том числе обеспечения региональной безопасности с акцентом на ситуацию в Афганистане». Уточняется, что по итогам беседы были достигнуты договоренности о продолжении контактов по указанным вопросам, отмечена важность дальнейшего наращивания многоаспектного сотрудничества сторон. Накаунуне подготовку к саммиту Путин обсудил с главой Узбекистана. ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. Новости СМИ2 Путин поручил принять все меры по тушению рязанских пожаров 24 августа 2022, 12:36 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин на совещании о ликвидации природных пожаров поручил принять все меры по устранению таковых в Рязанской области и минимизации их последствий. «В Рязанской области из-за сильного ветра пожары продолжают, к сожалению, распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Это вызывает особое беспокойство. Прошу принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба, а главное, для защиты людей, природы, животного мира», – цитирует Путина РИА «Новости». Между тем глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что кромка лесных пожаров растянулась на 31 километр на севере и северо-востоке региона, на тушении задействованы профессиональные парашютисты-десантники Авиалесоохраны, межрегиональная группировка и пожарные, передает ТАСС. Также в Рязанской области наблюдается протяженная линия тлеющих пожаров – 44 километра. Метеорологи, по словам министра, подтверждают, что смог приходит в Москву именно из Рязанской области. «По данным Росгидромета, дым от нижегородских пожаров не шел и не идет в сторону Москвы. По розе ветров смог от Рязанской области», – добавил глава ведомства. Директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев заявил, что рязанский лесной пожар распространяется в сторону Шатурского района Подмосковья, а не в сторону Владимирской области. Власти Владимирской области уточнили, что расстояние от лесного пожара в Рязанской области до границы региона составляет порядка 23 километров. Малышев пояснил, что прогнозировать распространение пожара сложно, поскольку во Владимирской области остается сухая погода и ежедневно фиксируются очаги лесных пожаров, которые оперативно ликвидируются. В тушении лесных пожаров в регионе задействованы 247 человек и 200 единиц техники. Ранее в среду представитель экстренных служб заявлял, что общая площадь лесных пожаров в Рязанской области за минувшие сутки выросла примерно на четверть, до 11,7 тыс. гектаров. Власти Рязанской области объявили о введении режима ЧС из-за лесных пожаров.