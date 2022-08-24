Венгрия отказалась вводить ограничения на выдачу виз гражданам России

Власти Венгрии отказались устанавливать какие-либо ограничения на выдачу въездных виз гражданам России, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто после разговора с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

В частности, речь шла о том, стоит ли Евросоюзу ужесточить практику выдачи шенгенских виз россиянам. «Здесь мы разделяем позицию канцлера Германии и никаких ограничений вводить не планируем», – передает ТАСС сообщение Сийярто в Facebook* (запрещен в России).

Также Сийярто отметил, что правительство Венгрии не поддержит предложение Эстонии о введении новых запретов на поставки энергоносителей из России в страны Евросоюза.

«Мы даже не хотим вести переговоры по энергетическим санкциям», – добавил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что идея о запрете для всех российских граждан на въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики.

Напомним, главы министерств иностранных дел стран ЕС обсудят визовые ограничения против России на неформальной встрече в Праге 30–31 августа.

В ЕК заявили, что государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что шаги Евросоюза по визовой дискриминации россиян не останутся без должной реакции Москвы, о соответствующих мерах скоро станет известно.