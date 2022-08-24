Продавец нижнего белья Triumph решил закрыть бизнес в России

Работавший в стране с 1995 года основанный в Германии производитель и продавец нижнего белья Triumph так и не смог наладить поставки в условиях санкций и теперь планирует закрыть местные магазины до конца года, сообщили СМИ.

Как рассказал источник «Коммерсанта» на рынке ритейла, компания уже начала останавливать работу магазинов и планирует закрыть последний объект до 10 декабря. Другой собеседник издания из числа консультантов на рынке недвижимости уточнил, что Triumph не смогла наладить поставки своей продукции в Россию после начала военных действий на Украине и новой волны санкций западных стран против России, потому и вынуждена закрывать торговые точки.

Triumph International основана в 1886 году в Германии, с 1977 года штаб-квартира компании располагается в Бад-Цурцахе в Швейцарии, работает в 45 странах, включая Россию. Принадлежит членам семей Шписхофер и Браун. Кроме основного бренда производит и продает продукцию под марками Sloggi и AMO`s Style от Triumph.

На российском рынке Triumph работает с 1995 года В 2021 году выручка ООО «Триумф интернационал ООО» была на уровне 700 млн руб., чистая прибыль – 27,8 млн руб.

В России Triumph открывала в том числе партнерские магазины и в последние годы делала упор на продажи через маркетплейсы, говорит глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.

По данным сервиса Moneyplace, в январе только на Wildberries было продано товаров марки на 6,8 млн рублей, в июле – на 7,6 млн рублей.

По словам источника издания в одном из маркетплейсов, который работает с Triumph, информации о прекращении поставок они не получали.

Ранее четвертый производитель кофе в мире немецкая Tchibo GmbH вышла из российского бизнеса. Перешедшая к местному топ-менеджменту компания до конца года продолжит поставки кофе Tchibo и Davidoff, но затем будет вынуждена разработать новую марку.