Президент Польши призвал разобрать «Северный поток – 2»

Эксперт: Отмены суда над «азовцами» Киев требует по просьбе Лондона

«Зеленский может «пылить» своими угрозами по поводу «азовцев», но Москва и раньше на них не реагировала, и тем более не будет теперь, когда ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной, показала, кто совершил этот ужасный теракт», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее появились данные о том, что покушение на журналиста Дарью Дугину устроила участница запрещенной в России террористической организации «Азов».

«Надо на международном уровне ставить вопрос о том, что киевские власти поощряют терроризм. Покушение на Дугину могло быть спланировано или СБУ, или главным управлением разведки ВСУ», – считает бывший премьер-министр ЛНР, политолог Марат Баширов.

По его мнению, Москве нет надобности вести переговоры с Украиной по вопросам, интересующим Киев, за исключением лишь нескольких пунктов. «Наши предложения лежат у Зеленского на столе после серии турецких встреч. Лежат без движения. Контакты с ним идут по нескольким линиям, из которых две самые главные – это обмен пленных и зерновая сделка. Мы достигнем всех целей СВО, которые были заявлены, и даже будем их расширять. Только в этот момент киевские власти, очевидно, и зашевелятся», – предположил Баширов.

Вероятно, стоит подождать наступления зимы, когда сильно обострятся экономические проблемы как на Украине, так и в Евросоюзе, допускает эксперт. «Украинская экономика падает, и падает серьезно. Сегодня появился аналитический отчет, из которого ясно, что за месяцы СВО Украина потеряла более 113 млрд долларов. Масштаб этой катастрофы для Киева будет понятен в середине зимы. При этом Европа уже не сможет помогать. На сегодня режим Зеленского требует 5 млрд долларов в месяц, а ему дают 1,5 млрд, которых хватает только на «поддержание штанов». С наступлением зимы, когда у самой Европы появится 150 тысяч своих проблем, когда обострятся угрозы падения правительств многих стран Евросоюза, ему станет не до Украины. Такая ситуация подтолкнет киевские власти к переговорам», – предрекает эксперт.

По мнению эксперта, ультиматумы киевского руководства с требованием отменить суд над «азовцами» выглядят особенно лицемерно на фоне сообщений о том, что убийца Дугиной служила именно в этом полку.

«Что касается конкретно отказа от проведения трибунала над «азовцами», чего требует Зеленский, то я уверен: устами Зеленского этого на самом деле требуют его британские кураторы. В числе тех, кто пойдет под трибунал в ДНР, есть силовики, представляющие британскую корону. На суде будут представлены доказательства чудовищных преступлений в отношении гражданских лиц на территории ДНР и ЛНР. И этого, конечно, совершенно не хочется допускать Лондону», – сказал Баширов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует «последняя черта», после которой Киев откажется от переговоров с Москвой, сообщила в понедельник газета ВЗГЛЯД. Речь идет о судебном процессе над нацистами, которые издевались над мирными жителями в Мариуполе. Зеленский заявил, что реакция Киева на это будет однозначной. «Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрежет себя от переговоров. Разговоров больше не будет. Наше государство все сказало», – цитирует РЕН ТВ Зеленского.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в текущей ситуации мирные переговоры с Украиной не имеют никакого смысла.

Предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк оказалась бойцом полка «Азов», сообщила «Лента.ру». Ранее в Сети появилось фото удостоверения, из которого следует, что Вовк служила в «Азове».

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером в субботу. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец – известный философ Александр Дугин.

Ранее в ФСБ заявили о раскрытии покушения на Дугину. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала Вовк. ФСБ опубликовала видеозапись с подозреваемой.

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