Обвиняемый в хищении 100 млн рублей у вдовы Градского частично признал вину

Приезжий из Таджикистана Умеджон Жабборов, который обвиняется в нападении на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко, отказался полностью признать вину в содеянном, сообщили в Наро-Фоминском горсуде, где прошло первое заседание по существу дела.

«Согласно тексту обвинительного заключения, Жабборов обвиняется пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере). В ходе выступления в суде он заявил, что не договаривался заранее с другими участниками группы о хищении денег у потерпевшей, а согласился лишь имитировать ДТП с ее машиной», – сообщил источник ТАСС.

Также во вторник прошел допрос Марины Коташенко. Он был проведен в закрытом режиме. Потерпевшая и ее представитель отказались общаться с прессой. Следующее заседание по делу Жабборова назначено на 9 сентября.

Как сообщил адвокат потерпевшей Андрей Егоров, после первого заседания по существу дела, Коташенко заявила гражданский иск на 105 млн рублей после нападения на нее и похищения крупной суммы в рублях и валюте.

«Моя доверительница заявила иск на 105 млн рублей в рамках этого уголовного дела. 100 млн в качестве компенсации похищенных у нее средств, а еще 5 млн – в качестве компенсации морального вреда», – сказал адвокат.

Напомним, женщина обратилась в полицию 16 января. Она рассказала, что трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем Коташенко, подсели к ней в машину, угрожая оружием, и заставили вернуться домой, где забрали у нее 100 млн рублей. О том, что женщина ранее перевозила крупную сумму в загородный дом, знала прислуга.

После грабители заставили вдову Александра Градского отвезти их в город Апрелевку, где они пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.