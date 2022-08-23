Число погибших из-за обстрелов Донецка возросло до трех

Высказывания Пономарева об убийстве Дугиной попросили проверить на терроризм

Обращения с просьбой дать правовую оценку заявлению бывшего российского политика Ильи Пономарева о причастности к убийству Дарьи Дугиной некой «Национальной республиканской армии» направил в Генпрокуратуру и Следственный комитет председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Пономарев в своем видео также зачитал так называемый манифест, содержащий призывы к насильственным и террористическим действиям.

«Бежавший на Украину после обвинений в мошенничестве Пономарев в последние месяцы сделал немало антироссийских заявлений, стремясь выслужиться перед новыми хозяевами. Вместе с тем совершенное накануне убийство политолога Дарьи Дугиной заставляет нас сегодня повнимательнее отнестись к его словам», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.

«Выступление Пономарева может иметь своей целью как попытку запугать наших граждан, создав иллюзию якобы существующего «партизанского» сопротивления, так и попытку прикрыть террористические действия украинских спецслужб на территории России», – отметил глава Комитета Госдумы, добавив, что причастность украинских диверсантов к убийству Дугиной уже установлена ФСБ.

«Полагаем, что указанные материалы содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), 280.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ), 280.4 (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства) и иных тяжких и особо тяжких преступлений в соответствии с УК РФ», – продолжил Пискарев.

«Изложенные в публикациях сведения должны быть тщательно проверены компетентными органами, а доступ к Telegram-каналам их распространяющим ограничен. В отношении Пономарева, признавшегося в соучастии в преступлениях, и его сообщников также должны быть приняты решения в соответствии с российским уголовно-процессуальным законодательством», – резюмировал он.

Напомним, бывший депутат Илья Пономарев запросил украинское гражданство еще в 2019 году.

ФСБ сообщала, что убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой в связи с гибелью их дочери Дарьи Дугиной. Глава государства назвал убийство девушки подлым и жестоким преступлением.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной.

Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России», и добавил, что близкие погибшей жаждут не мести, возмездия, но «нашей победы».