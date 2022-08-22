Стало известно состояние философа Дугина

Попавший в больницу после гибели дочери Дарьи философ Александр Дугин находится под наблюдением врача, состояние стабильное, сообщили его близкие.

«(Дугин) вроде бы ничего, держится. Под наблюдением врача. (Его состояние) стабильно», – передает РИА «Новости» со ссылкой на родных философа.

Ранее стало известно, что взрывное устройство, установленное на автомобиле политолога Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, привели в действие дистанционным способом.

Накануне автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задался вопросом о том, как именно был произведен взрыв, в результате которого в автомобиле погибла дочь политолога Александра Дугина: сработал таймер или было произведено нажатие кнопки? Журналист подчеркнул, что это принципиально важный вопрос, ведь нажатие кнопки подтверждает визуальный контакт.

«То есть террористы, которые по логике вещей собирались взрывать Дугина в его машине, наблюдали как в нее садится Дарья. А не цель. То есть для того, чтобы нажать на кнопку, необходимо было принять решение: «Можно убить и дочь». Сделать целью Дашу. И это уже, конечно, совершенно другой уровень террористической опасности. Уже даже не красный. Далеко не каждый игиловец может себе такое позволить», – отмечал он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева.

При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной. Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.

Вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем джипа, погибла на месте.

По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), его будет расследовать центральный аппарат СК РФ. По данным следователей, убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер.