Швейцарию обвинили в нарушении нейтралитета

В Сети отреагировали на гибель дочери Дугина

Российские журналисты, политологи, историки, журналисты публикуют в социальных сетях слова соболезнования Александру Дугину, дочь которого погибла в ночь на воскресенье при подрыве автомобиля в Подмосковье.

«Взорвали дочь Дугина. 30 лет ей было. Нет слов. Впрочем, есть одно. Доколе?» – написала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. «Центры принятия решений! Центры принятия решений!! Центры принятия решений!!!» – добавила она.

«В ужасе от истории с дочерью Дугина… Если это правда… дети-то причем?((((» – написала журналистка Ксения Собчак.

«Выражаю глубокие искренние соболезнования Александру Дугину. Это страшная трагедия, невосполнимая утрата. Разделяем скорбь родных и близких», – написал сенатор Алексей Пушков.

«Если вы спросите, что такое «переход красной линии», отвечу. Это – индивидуальный террор. Желание убийства Александра Дугина, что в итоге привело к гибели его дочери Дарьи. Террористический Карфаген должен быть разрушен!» – написал Николай Стариков.

«Когда несколько месяцев назад ФСБ задержала боевиков, которые собирались убить Владимира Соловьева и Евгения Попова, помню, многие снисходительно ухмылялись. Ну как же, как же, сфабриковали дело, явно, кому они нужны, журналисты. Ночью убили Дашу Платонову. Умную, отважную, настоящую, русского человека и патриота. (…) Она безусловно, через несколько лет стала бы большим философом. Уникальная девочка была. Уникальная.

И не важно, хотели украинские диверсанты убить Дашу, или ее отца, Александра Дугина. Важно другое. Мы имеем дело с террористическим государством, если кто еще и сомневался, то теперь, надеюсь, сомнений не осталось. Будут еще попытки покушений. Террорист, начав убивать, не останавливается, ему нужно больше крови, больше смертей. Как у басаевской и гелаевской сволочи были взрывы домов, Москва и Волгодонск, а потом были взрывы самолетов, Норд-Ост, Беслан, взрывы в метро. Думать, что киевские террористы чем-то отличаются, совершенно ошибочно. Террор он и есть террор.

То есть, все действия по отношению к Украине, возможно выстраивать лишь из понимания, что это не дипломатия, а антитеррор. К сожалению. Я не про украинцев, не про людей. Я про власть и политическую верхушку», – написал журналист ВГТРК Андрей Медведев.

«Адрес главного здания СБУ: Киев, Владимирская, 33. Я сейчас попытаюсь уснуть, а когда проснусь, надеюсь прочитать в новостях, что его разбомбили *** вместе с подвалами», – написал блогер Максим Кононенко.

«Конечно, Александр Дугин был целью. Идет война идей, а он как раз один из немногих, кто системно формулировал и описывал нашу идеологию, разрушая западную. И он был легкой мишенью: ни охраны, ни защитных технических средств, легко опознаваем. Вероятнее всего приехал с дочерью на взорванной потом автомашине. Анонсы участия Дугина были в Сети. Масса народу, вход свободный. Подойти к машине и заложить бомбу не составляло труда», – написал автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

«Вспоминается, что несколько месяцев назад целью террористов из Киева был Владимир Соловьев. Тогда обошлось. Сегодня нет», – добавил он.

«Враг, проиграв на поле боя, переходит к террору. Мы имеем дело с террористами. Просто с террористами. За которыми стоят террористы. И цели их в отношении России террористические и никакие более. Интересно, как сейчас ощущает себя «партия мира» из московских гостиных и дорого обставленных служебных кабинетов? Нормалëк? Готовим новые предложения и «акты доброй воли»? Совсем плохая история. Которая НЕ должна остаться без реакции и без последствий», – пишет «Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева».

«Искренне соболезную Александру Дугину, в связи с трагической гибелью дочери. Раскрыть это преступление – должно стать делом чести для российской правоохранительной системы», – отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Воевать с детьми своих врагов и подло убивать их – это последнее, что вообще может быть… Киевский режим, вы – неповторимая мразь. Ни совести, ни банальной человеческой чести, ничего. Уродцы», – пишет Telegram-канал «Укол Zонтиком».

О гибели дочери Дугина в ночь на 21 августа сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он заявил, что за случившимся стоят украинские террористы. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Александр Дугин – философ, политолог, публицист, профессор, основатель филофско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.

Дарья – его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.

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