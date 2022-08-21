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СМИ: Украинским депутатам рекомендовали поработать удаленно
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Украинским депутатам и другим правительственным работникам рекомендуют временно перейти на удаленную работу, сообщило украинское издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правительстве.
«Работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале, рекомендуют с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что решение по дистанционной работе Верховной рады уже принято, а исключение составят только специалисты, работающие с международными делегациями и участвующие в подготовке к следующим заседаниям.
24 августа, Украина отмечает День независимости.
Блогер задал «принципиально важный вопрос» о смерти дочери Дугина
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Автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задался вопросом о том, как именно был произведен взрыв, в результате которого в автомобиле погибла дочь политолога Александра Дугина: сработал таймер или было произведено нажатие кнопки. Журналист считает этот вопрос принципиально важным.
«Таймер или кнопка? Почему это принципиально важно? Потому что это вопрос принятия решения. Кнопка – это визуальный контакт. То есть террористы, которые по логике вещей собирались взрывать Дугина в его машине, наблюдали как в нее садится Дарья. А не цель. То есть для того, чтобы нажать на кнопку, необходимо было принять решение: «Можно убить и дочь». Сделать целью Дашу. И это уже, конечно, совершенно другой уровень террористической опасности. Уже даже не красный. Далеко не каждый игиловец может себе такое позволить», – пишет WarGonzo.
О гибели дочери Дугина в ночь на 21 августа сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он заявил, что за случившимся стоят украинские террористы. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Российские журналисты, политологи, историки, журналисты отреагировали на трагедию.
Александр Дугин – философ, политолог, публицист, профессор, основатель философско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.
Дарья – его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
Стало известно, когда установили взрывчатку на автомобиль с Дугиной
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Неизвестные установили взрывное устройство на автомобиль, в котором погибла журналист и политолог Дарья Дугина, на фестивале «Традиция» в Подмосковье, автомобиль стоял на парковке, пройти туда никому не представляло трудностей, сообщили в правоохранительных органах.
«Гостей фестиваля было много, люди парковали машины слева и справа на Звенигородском шоссе, где находится усадьба Захарово. Также был заезд на парковку, она практически вся была занята автомобилями. Джип, на котором уехала с мероприятия Дарья Дугина, также стоял там. Досмотра при заезде на парковку не было, поэтому взрывчатку можно было установить куда угодно и кому угодно, что и было сделано», – сказал источник ТАСС.
В правоохранительных органах рассказали, что у входа на территорию усадьбы находился наряд ГИБДД, автоинспекторы регулировали движение. Рамки были установлены непосредственно при проходе на само мероприятие.
Вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем джипа, погибла на месте. По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), его будет расследовать центральный аппарат СК РФ. По данным следователей, убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что если версию об украинском следе в убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой Киевом.
Российские журналисты, политологи, историки, журналисты отреагировали на трагедию. Так, автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задался вопросом о том, как именно был произведен взрыв, в результате которого в автомобиле погибла Дарья: сработал таймер или было произведено нажатие кнопки. Журналист считает этот вопрос принципиально важным.
Как в свою очередь заявил депутат Мосгордумы, журналист ВГТРК Андрей Медведев, после убийства в Подмосковье дочери Дугина не осталось сомнений, что Украина является террористическим государством, которое использует методы «басаевской и гелаевской сволочи», взрывавших дома.
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МИД Австрии вызвал постпреда России из-за высказываний об Украине
Постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова вызвали в МИД Австрии из-за его высказываний по поводу Украины.
Ранее Ульянов прокомментировал публикацию Владимира Зеленского в Twitter, в которой тот благодарит США за очередной пакет военной помощи Украине. Российский дипломат написал «No mercy to the Ukrainian population!» («Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!»). По его словам, это было сугубо оценочное суждение, относившееся к политике украинских властей, а вовсе не призыв к каким-либо беспощадным действиям.
«Когда же в соцсетях начались инсинуации, я несколько раз подтвердил вышеизложенное. Однако украинская сторона преднамеренно исказила смысл моих слов, дала более жесткий перевод – «никакой пощады украинскому населению» – и истолковала их как якобы призыв к геноциду украинского народа. Такая трактовка является отвратительной и абсолютно неприемлемой. Никакого отношения ко мне и моим словам она не имеет. Печально, что на Украине прибегают к таким грязным пропагандистским методам», – цитирует РИА «Новости» Ульянова.
Между тем, в МИД Австрии заявили, что возмущены «бесчеловечными высказываниями российского постоянного представителя».
«Мы за свободу слова. Но мы также вправе занять твердую позицию против таких подстрекательских заявлений. Поэтому постпред России Михаил Ульянов был вызван в МИД в воскресенье», – говорится в сообщении МИД Австрии в Twitter.
Вместе с этим, Twitter не нашел нарушений правил в публикациях по Украине Ульянова.
По словам дипломата, Twitter уведомил его о получении жалоб на несколько твитов.
«Жалобы были внимательно рассмотрены, и Twitter пришел к выводу, что они не подлежат устранению. То есть никаких нарушений действующих правил этой социальной сети он не обнаружил, что и неудивительно, поскольку никаких нарушений не было. Но со стороны наших украинских недоброжелателей отслеживается попытка максимально использовать свою интерпретацию этих твитов в пропагандистских целях», – отметил Ульянов.
Ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов обвинил Запад в наплевательском отношении относительно ЗАЭС.
Украинские войска предприняли неудачную попытку прорыва в Херсонской области
Пресечена очередная попытка прорыва украинской армии в Херсонской области, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил, что «киевский режим кинул в бой обыкновенных несчастных людей, которых выловили на улице на Украине». По его словам, «какая-то часть украинских военных была убита, оставшаяся сбежала». Он подчеркнул, что «это все на совести военных преступников Зеленского, которые провоцируют людей идти в атаку».
Как заявил Стремоусов, украинское руководство требует контрнаступления, чтобы получить очередной транш от Запада, не задумываясь о жертвах, поскольку «для Зеленского и его команды жизни простых людей ничего не стоят», передает РИА «Новости».
Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией.
Эксперт предположила мотивы убийц Дугиной
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«Я рассматриваю произошедшее как акт терроризма со стороны Киева. Вероятно, охота велась на отца Дарьи Дугиной – Александра Гельевича. После такого украинские власти нельзя считать легитимными», – заявила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее в Подмосковье был взорван автомобиль, в котором находилась дочь философа, 30-летняя Дарья Дугина. Девушка скончалась на месте.
«Я почти уверена, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы. Не удивлюсь, если выяснится, что это государство окончательно уподобилось террористическим группировкам ближневосточного образца», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер.
При этом правозащитница считает, что основной целью была вовсе не Дарья. «Террористы, вероятно, охотились на ее отца – философа Александра Дугина. Он – известная фигура и воспринимается на Западе как один из самых значимых идеологов современной России», – рассуждает она.
«Этот акт терроризма преследует сразу несколько целей. Во-первых, тем самым украинские спецслужбы продемонстрировали свои возможности. Во-вторых, подобные события призваны посеять панику, страх и озлобленность среди россиян. И все это требует жесткого ответа со стороны России», – перечислила эксперт.
В субботу вечером в Московской области в районе поселка Большие Вязьмы на ходу взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. За рулем находилась дочь известного философа Александра Дугина – Дарья. В результате катастрофы 30-летняя девушка погибла.
Как стало известно газете ВЗГЛЯД, девушка вместе с отцом участвовала в фестивале «Традиция», но сам Дугин поехал с фестиваля не в машине дочери, а предположительно в машине предпринимателя Константина Малофеева, который также был на фестивале.
По факту случившегося Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники. По результатам осмотра назначат ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, взрывотехническую и молекулярно-генетическую. СК рассматривает все возможные версии.
«С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», – сказано в заявлении Следственного комитета.
Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. По словам Захаровой, фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях.
Российские журналисты, политологи, историки, журналисты отреагировали на трагедию. Так, автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задался вопросом о том, как именно был произведен взрыв, в результате которого в автомобиле погибла Дарья: сработал таймер или было произведено нажатие кнопки. Журналист считает этот вопрос принципиально важным.
В свою очередь депутат Мосгордумы, журналист ВГТРК Андрей Медведев заявил, что после убийства в Подмосковье дочери Дугина не осталось сомнений в том, что Украина является террористическим государством, которое использует методы «басаевской и гелаевской сволочи», взрывавших дома.
Александр Дугин – философ, политолог, публицист, профессор, основатель философско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.
Дарья – его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
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Подоляк разъяснил статус «слишком болтливого» Арестовича в офисе Зеленского
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк разъяснил, что Алексей Арестович является «советником всего офиса вместе» из-за того, что «слишком много говорит».
«Арестович действительно не является ни советником главы офиса (Зеленского)... ни советником любого из его замов. Он так много говорит, что мы сделали его… советником всего офиса вместе», – написал Подоляк в своем блоге, передает РИА «Новости».
Согласно ему, Арестович по должностному расписанию считается советником офиса Зеленского.
Между тем, политолог Сергей Поляков считает, что причиной отречения офиса президента Украины Владимира Зеленского от Алексея Арестовича являются его неоднозначные заявления.
«Он делает неоднозначные с точки зрения киевского режима заявления, и у украинцев возникают вопросы – что это у вас там в офисе президента творится, что советники делают такие заявления? Таким образом, его теперь выставляют как некое частное лицо, которое уже давно не состоит на государственной службе», – цитирует Ura.ru Полянского.
По его словам, на Украине сейчас ведется определенная русофобская политика и, когда в аппарате офиса президента возникают противоположные мнения, это кажется, как минимум, странным и у людей возникает когнитивный диссонанс.
Ранее украинское издание «Украинський Тиждень» сообщило, что Алексея Арестовича нет в списке ни штатных, ни внештатных советников руководства офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Пушилин указал на виновных в гибели дочери Дугина
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Ответственность за взрыв, в результате которого погибла дочь философа Александра Дугина Дарья, несут «террористы украинского режима», заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Мерзкие негодяи!» – заявил Пушилин. По его словам, «террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь». «Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!» – заявил глава ДНР в Telegram.
Напомним, в Подмосковье взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, водитель погибла. СМИ сообщили, что в результате взрыва погибла дочь Дугина Дарья. Высказывается предположение, что речь идет о сработавшем самодельном взрывном устройстве. Как стало известно газете ВЗГЛЯД, девушка вместе с отцом участвовала в фестивале «Традиция», но сам Дугин поехал с фестиваля не в машине дочери, а предположительно в машине предпринимателя Константина Малофеева, также бывшего участником фестиваля. Знакомый погибшей Андрей Краснов сообщил, что автомобиль, в котором в результате взрыва погибла Дугина, принадлежит ее отцу.
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ВС России уничтожили «Калибрами» склад боеприпасов для HIMARS под Одессой
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ВМФ России ракетами «Калибр» уничтожил в районе населенного пункта Майорское Одесской области склад с ракетами к американским системам HIMARS, сообщили в Минобороны России.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и зенитным комплексам западного производства», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, рассказали в Минобороны, ударом оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Гуляйполя Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором хранилось более 100 тонн дизельного топлива для военной техники.
«Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области, Константиновка, Звановка, Ильинка, Галициновка и Кирово Донецкой народной республики, два склада горючего для военной техники в районах Галициновки и Константиновки Донецкой народной республики, а также артиллерийская батарея в районе Новогригоровки Донецкой народной республики», – говорится в документе.
Отмечается, что также в районе Цукурино в ДНР уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор*» (запрещен в России), а в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777.
По данным ведомства, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики в результате огневого поражения позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ уничтожено более 30 человек личного состава, один танк и пять специальных автомобилей.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлыновка и Горловка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
Также российской ПВО был перехвачен один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» в Харьковской области.
В ведомстве отметили, что в результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Токарево Херсонской области, безвозвратные потери противника составили более 100 человек, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, батальонов 54-й, 93-й и 64-й механизированных бригад в районах Ягодное, Артёмовск Донецкой Народной Республики и Чаривное Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 167-и районах», – уточнили в ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4984 единицы специальной военной автомобильной техники», – говорится в сводке министерства.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ заминировали мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги.
В Сети отреагировали на гибель дочери Дугина
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Российские журналисты, политологи, историки, журналисты публикуют в социальных сетях слова соболезнования Александру Дугину, дочь которого погибла в ночь на воскресенье при подрыве автомобиля в Подмосковье.
«Взорвали дочь Дугина. 30 лет ей было. Нет слов. Впрочем, есть одно. Доколе?» – написала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. «Центры принятия решений! Центры принятия решений!! Центры принятия решений!!!» – добавила она.
«В ужасе от истории с дочерью Дугина… Если это правда… дети-то причем?((((» – написала журналистка Ксения Собчак.
«Выражаю глубокие искренние соболезнования Александру Дугину. Это страшная трагедия, невосполнимая утрата. Разделяем скорбь родных и близких», – написал сенатор Алексей Пушков.
«Если вы спросите, что такое «переход красной линии», отвечу. Это – индивидуальный террор. Желание убийства Александра Дугина, что в итоге привело к гибели его дочери Дарьи. Террористический Карфаген должен быть разрушен!» – написал Николай Стариков.
«Когда несколько месяцев назад ФСБ задержала боевиков, которые собирались убить Владимира Соловьева и Евгения Попова, помню, многие снисходительно ухмылялись. Ну как же, как же, сфабриковали дело, явно, кому они нужны, журналисты. Ночью убили Дашу Платонову. Умную, отважную, настоящую, русского человека и патриота. (…) Она безусловно, через несколько лет стала бы большим философом. Уникальная девочка была. Уникальная.
И не важно, хотели украинские диверсанты убить Дашу, или ее отца, Александра Дугина. Важно другое. Мы имеем дело с террористическим государством, если кто еще и сомневался, то теперь, надеюсь, сомнений не осталось. Будут еще попытки покушений. Террорист, начав убивать, не останавливается, ему нужно больше крови, больше смертей. Как у басаевской и гелаевской сволочи были взрывы домов, Москва и Волгодонск, а потом были взрывы самолетов, Норд-Ост, Беслан, взрывы в метро. Думать, что киевские террористы чем-то отличаются, совершенно ошибочно. Террор он и есть террор.
То есть, все действия по отношению к Украине, возможно выстраивать лишь из понимания, что это не дипломатия, а антитеррор. К сожалению. Я не про украинцев, не про людей. Я про власть и политическую верхушку», – написал журналист ВГТРК Андрей Медведев.
«Адрес главного здания СБУ: Киев, Владимирская, 33. Я сейчас попытаюсь уснуть, а когда проснусь, надеюсь прочитать в новостях, что его разбомбили *** вместе с подвалами», – написал блогер Максим Кононенко.
«Конечно, Александр Дугин был целью. Идет война идей, а он как раз один из немногих, кто системно формулировал и описывал нашу идеологию, разрушая западную. И он был легкой мишенью: ни охраны, ни защитных технических средств, легко опознаваем. Вероятнее всего приехал с дочерью на взорванной потом автомашине. Анонсы участия Дугина были в Сети. Масса народу, вход свободный. Подойти к машине и заложить бомбу не составляло труда», – написал автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
«Вспоминается, что несколько месяцев назад целью террористов из Киева был Владимир Соловьев. Тогда обошлось. Сегодня нет», – добавил он.
«Враг, проиграв на поле боя, переходит к террору. Мы имеем дело с террористами. Просто с террористами. За которыми стоят террористы. И цели их в отношении России террористические и никакие более. Интересно, как сейчас ощущает себя «партия мира» из московских гостиных и дорого обставленных служебных кабинетов? Нормалëк? Готовим новые предложения и «акты доброй воли»? Совсем плохая история. Которая НЕ должна остаться без реакции и без последствий», – пишет «Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева».
«Искренне соболезную Александру Дугину, в связи с трагической гибелью дочери. Раскрыть это преступление – должно стать делом чести для российской правоохранительной системы», – отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Воевать с детьми своих врагов и подло убивать их – это последнее, что вообще может быть… Киевский режим, вы – неповторимая мразь. Ни совести, ни банальной человеческой чести, ничего. Уродцы», – пишет Telegram-канал «Укол Zонтиком».
О гибели дочери Дугина в ночь на 21 августа сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он заявил, что за случившимся стоят украинские террористы. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Александр Дугин – философ, политолог, публицист, профессор, основатель филофско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.
Дарья – его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
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На Украине стали выгонять беженцев из центров содержания
Внутренне перемещенных лиц на Украине выгоняют без денег и одежды из центров содержания беженцев в течение трех дней, сообщил изданию The Grayzone журналист из Николаева Андрей.
«Неудивительно, что все хотят в Европу. Вот под Днепром есть центр для беженцев, но переселенцам разрешается там находиться всего три дня. И это будет по 45 или 50 человек в одной комнате с одной ванной и крошечной кухней на всех. Условия аховые. А когда через три дня их выгоняют – без денег, без одежды, без ничего – им приходится возвращаться в свои дома», – приводит РИА «Новости» слова журналиста.
Он считает, что власти Украины должны объяснить народу, куда делась западная финансовая помощь и почему у солдат ВСУ нет оружия, а у гражданских – крыши над головой.
Ранее выехавшие жители Херсонской области начали возвращаться обратно из других регионов Украины из-за запрета общаться на русском языке и отсутствия социальных гарантий.
Сложности с содержанием украинских переселенцев возникают не только на родине, но и в европейских странах. Ранее сообщалось, что четверть британцев, согласившихся принять у себя беженцев с Украины, не хотят оставлять их дольше, чем на полгода.
Также британцы начали отказываться сдавать жилье украинским беженцам. Так, семья украинских беженцев с пятью детьми, которую ранее выгнал из дома британский офицер, не может найти жилье из-за отказов со стороны арендодателей.
Шойгу оценил эффективность американских Javelin
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Американские переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin не так хороши, как хотелось бы тем, кто их продает, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-1».
«Мы посмотрели те же самые гаубицы М777. Очень капризные, тяжело ремонтируются. На выставке показывать их можно. Это хорошо, красиво, когда кругом чистота и порядок и удалена дорожная пыль. Но в боевых действиях она (гаубица М777 – прим. ВЗГЛЯД) очень капризная. В отличие от наших, кстати, сказать – простые в обслуживании, простые в ремонте наши системы, – цитирует его ТАСС.
По словам Шойгу, то же самое касается Javelin. «Ну не так они хороши, как, в общем, хотелось бы тем, кто их продает. Мы научились с ними бороться, мы их знаем, понимаем, видим. Но у него (комплекса Javelin – прим. ВЗГЛЯД) дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у нашего «Корнета».
ПТРК Javelin разработаны совместным предприятием фирм Raytheon TI System и Lockheed Martin в 1989 году. Комплекс, предназначенный для поражения основных боевых танков и бронированных машин на дальности до 2,5 км, действует по принципу «выстрелил и забыл» (fire-and-forget).
Ранее стало известно, что американские Javelin оказались неэффективны в боевых действиях на Украине.
Шойгу рассказал о применении «Кинжалов» на Украине
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Вооруженные Силы России три раза использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время спецоперации на Украине, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
«Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики», – заявил Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА «Новости».
По словам министра обороны, ни одна подобная ракета в мире не имеет таких характеристик, как «Кинжал». «Собственно, и такой ракеты ни у кого еще нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Ее невозможно ни обнаружить, ни перехватить», – добавил он.
Министр напомнил, что «Кинжал» способен развивать скорость до более 10 Махов, меняя при этом по пути следования траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях. «В общем, ее фактически невозможно взять, и мы ею наносим удары по особо важным целям», – подчеркнул глава российского военного ведомства.
«Кинжал» – новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, носимыми специально оборудованными для этого перехватчиками МиГ-31К. Ракета «Кинжал» обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей.
Краткие характеристики ракетного комплекса «Кинжала» назвал президент Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года: скорость в десять раз превышает скорость звука; дальность – более 2 тыс. км; ракета осуществляет маневрирование на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны; оснащается обычной и ядерной боевыми частями. Масса боевой части составляет 500 кг.
На опытно-боевом дежурстве в ВС РФ комплексы «Кинжал» находятся с декабря 2017 года. Официально первое боевое применение этих ракет состоялось 18 марта 2022 года в ходе военной спецоперации на Украине.
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Опубликовано видео с Дугиным на месте гибели его дочери Дарьи
В Сети появилось видео с места гибели журналиста и политолога Дарьи Дугиной, автомобиль которой был подорван в Подмосковье. Туда прибыл отец погибшей политолог Александр Дугин.
Видео опубликовал Telegram-канал Mash.
О гибели дочери Дугина в ночь на 21 августа сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он заявил, что за случившимся стоят украинские террористы. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Александр Дугин – философ, политолог, публицист, профессор, основатель филофско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.
Дарья – его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
В Испании рассказали о голодающих украинских беженцах
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Украинские беженцы, прибывшие в Испанию, вынуждены возвращаться на родину из-за экономических проблем, сообщает газета L'Independant.
Как отмечает издание, в Испанию прибыли около 125 тыс. украинцев, при этом адаптация «иногда» может оказываться «сложной задачей». «Ведь по ту сторону Пиренеев многие украинские беженцы предпочитают возвращаться домой. Виной тому низкая заработная плата и стоимость жизни, которая, по их словам, слишком высока», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Так, в Гранаде около 100 семей украинцев планируют отъезд на родину по экономическим причинам.
«Они голодают. Администрация, похоже, не обращает внимания на тяжелое положение этих семей беженцев», – приводит издание заявление Фонда Падрины, который помогает более чем 1800 семьям.
Газета также приводит свидетельство 42-летнего украинца Юрия Блаженца, который теперь вынужден «бежать от инфляции и нищеты в Испании». «Я не могу жить здесь, я работаю только для того, чтобы платить за жилье и еду», – посетовал мужчина.
Сложности с содержанием украинских переселенцев возникают не только на родине, но и в европейских странах. Так, президент ассоциации Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера заявила, что найти французскую семью, которая согласилась бы разместить у себя беженцев, становится все сложнее из-за растущих трат и отсутствия финансовой поддержки от государства. В Италии, по словам беженцев, их выгоняют из мест проживания.
Накануне сообщалось, что внутренне перемещенных лиц на Украине выгоняют без денег и одежды из центров содержания беженцев в течение трех дней.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 9 августа более 10,5 млн человек пересекли границы Украины с 24 февраля.
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС и Энергодар
Украинские силовики нанесли артиллерийский удар при помощи западного дальнобойного вооружения по Запорожской АЭС, снаряды разорвались возле администрации станции, сообщили в администрации Энергодара.
«Зафиксированы артиллерийские удары по территории Запорожской атомной электростанции. По полученным данным, для нанесения удара использовалось западное дальнобойное вооружение, огонь велся с противоположной стороны Днепра. Снаряды разорвались в непосредственной близости от одного из административных зданий станции. Критические объекты станции не повреждены», – передает РИА «Новости» со ссылкой на власти города.
Сведения о пострадавших среди сотрудников станции уточняются. Власти Энергодара пояснили, что сразу после артудара по ЗАЭС националистические формирования Украины открыли огонь по пригороду Энергодара.
Ранее власти Запорожской области заявили, что готовящуюся провокацию на АЭС удалось предотвратить, однако нет никаких сомнений, что киевские власти попытаются реализовать свои преступные замыслы.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов.
Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.
В пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия западных стран показывают, что вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать.