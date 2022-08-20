На Машуке открылся опорный центр «Знания»

Открывшийся круглогодичный образовательный центр знаний «Машук» станет площадкой для профессионального обучения и личностного развития учителей, лекторов, просветителей и экспертов.

«Уже принято решение, что Машук – это такой центр знаний, который работает по принципу «здесь учим тех, кто учит». Он станет опорным центром Российского общества «Знание», которое также с прошлого года возрождено по поручению президента России. И сегодня уже миллионы людей во всей стране, более 10 тысяч лекторов общества «Знание», помогают людям быстрее находить свои таланты, повышать свое профессиональное мастерство. Я абсолютно уверен, что в таком быстро меняющемся мире, который мы видим вокруг себя, главная основа конкурентоспособности каждого человека и страны в целом – это способность быстро учиться, быстро адаптироваться, быстро реализовывать свои проекты и свои мечты. Все это будет происходить здесь, на Машуке», – приводятся слова первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Вместе с нашими будущими учениками, вместе с просветителями, лекторами, лидерами разных конкурсов мы говорили о том, каким же будет Машук. И вот за несколько дней стратегической сессии родилось несколько десятков гениальных идей, их нам реализовывать предстоит год и более. Но уже через месяц-два мы повторим это, появятся новые, и этот процесс никогда не остановится. Потому что в обучении, построении образовательных систем никогда нельзя остановиться», – отметил гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль.

Центр з наний «Машук» расположен в живописном месте у подножия одноименной горы в окружении гор-лакколитов Бештау и Змейка. Он включает в себя учебные и жилые корпуса, спортивные площадки, зоны для отдыха и творчества, образовательные аудитории и коворкинг-пространства.

Планируется, что Всероссийский образовательный центр «Машук» станет точкой притяжения для молодых педагогов и опытных экспертов России, площадкой для крупнейших образовательных и просветительских проектов.

Центр знаний «Машук» является одной из трех крупнейших круглогодичных образовательных площадок России наряду с действующей в Московской области мастерской управления «Сенеж» (президентская платформа «Россия – страна возможностей») и готовящимся к открытию в 2023 г. Университетом креативных индустрий в Крыму (арт-кластер «Таврида»).