Центр знаний «Машук» открылся в Ставропольском крае

Всероссийский образовательный центр «Машук», основным направлением которого станет реализация просветительских проектов и проведение командообразующих мероприятий для педагогов и управленцев в сфере образования, начал работу в Пятигорске.

Новый образовательный центр станет одной из трех крупнейших площадок Росмолодежи наряду с действующими в Московской области (Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей») и в Республике Крым (Университет креативных индустрий на базе арт-кластера «Таврида»), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы все можем управлять изменением качества системы образования. Увеличивается скорость изменений, которые происходят в мире, а значит главным конкурентным преимуществом становится скорость адаптации и обучения. Сначала среди государств выигрывали те, у кого больше запасов в недрах, потом – у кого лучше заводы, а затем и те, у кого лучше технологии. На самом же деле главное конкурентное преимущество – это творческие способности людей. Эти способности требуют обучения и совершенствования. И те, у кого самая адаптивная и эффективная система обучения, становятся наиболее конкурентоспособными», – заметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Центр Знаний «Машук» расположен в живописном месте у подножия одноименной горы в окружении гор-лакколитов Бештау и Змейка. Он включает в себя учебные и жилые корпуса, спортивные площадки, зоны для отдыха и творчества, образовательные аудитории и коворкинг-пространства.

На торжественной церемонии открытия Центра учителя-участники дали «первый звонок».

«Мы делаем из этой красивой инфраструктуры не просто один из Центров, а место со своей уникальностью, самобытностью, с душой, если хотите, где совместная работа представителей российского образования даст принципиально новое качество всей сфере», – прокомментировала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

В преддверии официального открытия Всероссийского образовательного центра «Машук» на его территории состоялась стратегические сессия «Образовательный центр нового поколения или как учить тех, кто учит?». В ней приняли участие эксперты и победители конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – «Лидеры России», «Мастера гостеприимства», «Большая перемена», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», эксперты проекта «Лига Лекторов» Российского общества «Знание», представители проектов и сообществ Росмолодежи, специалисты по работе с молодежью и проректоры вузов Юга России, а также молодежные лидеры.

К участникам церемонии открытия также обратился Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, отметив важность подготовки учителей Ставрополья.

«Центр помогает распространению лучших практик преподавания, которые существуют в мире – теперь они помогут укреплению и развитию краевой системы образования. Особое значение имеет и то, что педагоги из разных регионов, люди, которые дают образование всей России, будут обучаться у нас в крае. Уверен, что у каждого из них останется чувство связи с нашим регионом», – сказал он.

Участники проанализировали ключевые аудитории, сформулировали основные направления и

возможные форматы работы с ними, разработали прототипы образовательных программ и событий, которыми будет наполнена жизнь центра.

Так, в результате работы «экспертного десанта» на территории Центра появились первые арт-объекты и знаковые традиции. Например, «Стена наставников», состоящая из фотографий людей, которые оказали влияние на становление личности участников и тематический мурал, символизирующий непрерывность и преемственность истории России.

«Россия – страна возможностей» вовлечена в проектирование направлений его работы: в центре уже побывали представители «Экспертного десанта» платформы, вчера стартовала образовательная программа для педагогов из ЛДНР, Херсона и Мелитополя. Инфраструктура центра станет хорошим подспорьем для многих начинаний», – подчеркнул заместитель генерального директора президентской платформы Антон Сериков.

Участниками первого образовательного заезда стали педагоги из народных республик Донбасса, а также из освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей. Перед ними обозначены важные задачи по восстановлению системы образования, интеграции передовых форматов и новых образовательных технологий, поэтому содержательные программы и продуманная инфраструктура центра, помогут им в дальнейшей работе.

Планируется, что Всероссийский образовательный центр «Машук» станет точкой притяжения для молодых педагогов и опытных экспертов России, площадкой для крупнейших образовательных и просветительских проектов.