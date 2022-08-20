Разработчик игр 1980-х объявил о возвращении

Создавший множество классических игр для консоли NES, более известной в России под названием «Денди», японский разработчик Sunsoft объявил о возвращении в сферу компьютерных развлечений.

Компания-ветеран, основанная в 1978 году, в следующем году перезапустит три своих классических игры для современных консолей, передает «Ридус».

Так, в первую очередь переизданию подвергнется Ikki Unite, многопользовательский ремейк, основанный на оригинальной одноимённой игре для NES. По словам Sunsoft, продукт будет ближе к первоначальному видению проекта разработчиком и скоро запустится его бета-тестирование в Steam.

Кроме того, в пресс-релизе Sunsoft с юмором признала «плохое качество» оригинальной Ikki, что даже привело к забавному нюансу в названии игры, который на японском языке содержит отсылку к отходам жизнедеятельности.

Следующей в списке переизданий станет новая версия платформера Gimmick, которая этой зимой выйдет на компьютерах через Steam, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox. Недавно добавленные функции будут включать новый режим и достижения.

Отмечается, что последним проектом будет Ufouria в стиле Metroidvania, которая выйдет на компьютерах и консолях в 2023 году.