Пушков высмеял «брошенную на произвол судьбы» союзниками Европу

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20 августа, суббота | Последнее обновление — 08:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Киссинджер потребовал от России территориальных уступок Украине
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Украина никогда в своей истории не была ни свободной, ни самостоятельной, ни суверенной, ни неделимой, ни независимой страной. В светлые дни своего недолгого детства она была одним из центров большого Русского мира. Все остальное время – диким полем, местом раздоров и склок.
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После августа 1991 года российское общество было уверено, что завтра проснется в свободной, счастливой и богатой стране. Однако этим надеждам не суждено было сбыться.
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Всякий «деколониальный дискурс» в отношении России – это банальное поощрение сепаратизма. Россия не должна и не будет разделять с западными странами моральный груз их колониалистского прошлого. Этот груз они будут нести сами.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Пушков высмеял «брошенную на произвол судьбы» союзниками Европу
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что Оттава не в состоянии оказать существенную поддержку Европе с поставками газа.
«Страна «большой семерки» готовится перед лицом зимнего кризиса умыть руки, бросив европейских союзников на произвол судьбы. И это – один из формальных лидеров западного мира! В свое время Вашингтон протащил в G7 слабоватую по всем параметрам Канаду с заднего входа, при этом европейцы покорно согласились. Как выясняется, напрасно!» – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне Трюдо заявил, что Канада в данный момент не в состоянии оказать серьезную помощь Европе в плане поставок энергоресурсов перед приближающейся зимой, сообщил премьер-министр страны Джастин.
Тем временем цена газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Газпром анонсировал полную остановку поставок газа по «Северному потоку»
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Поставки газа по газопроводу «Северный поток» полностью приостановят с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного работающего газоперекачивающего агрегата, сообщил Газпром.
«31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Комплекс регламентных работ, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Отмечается, что после завершения ремонта и в случае отсутствия технических неисправностей прокачку газа восстановят до уровня 33 млн кубометров в сутки.
Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций возникли проблемы с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
В конце июля «Газпром» приостановил работу еще одной турбины Siemens, в результате чего газопровод стал работать лишь на 19,5% от максимальной мощности. «В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорилось в сообщении компании.
В Эстонии владельцы больших внедорожников получили предупреждения об изъятии машин
Департамент оборонных ресурсов Эстонии начал рассылку собственникам частных автомобилей предварительных решений о принудительном использовании транспортных средств силами обороны в случае объявления в стране военного положения, сообщило издание Eesti Ekspress.
«Департамент оборонных ресурсов Эстонии начал рассылку собственникам больших внедорожников класса «люкс» предварительных решений о принудительном использовании транспортных средств Силами обороны в случае объявления в стране военного положения», – приводит РИА «Новости» сообщение департамента.
Издание Eesti Ekspress отмечает, что содержание данных решений представляет собой «информацию для внутреннего пользования». Решения распространяются на автомобили категории N1G (внедорожники весом не более 3,5 тонн), такие как Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser, BMW X5 и X6, Audi Q7 и других внедорожников.
В обычной ситуации зачисление техники в резервный список не влечет за собой никаких особых обязательств, но если будет объявлено военное положение, то полностью заправленное топливом транспортное средство должно быть доставлено в указанное место и передано силам обороны, отмечает издание.
Ранее в Эстонии пожаловались на кибератаки после демонтажа танка Т-34 в Нарве
Напомним, власти стран Балтии и Восточной Европы призвали США нарастить оборонное производство.
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Литва отреагировала на появление «Кинжалов» в Калининградской области
Размещение в Калининградской области российских истребителей с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» значительно не повлияет на баланс сил в регионе, заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.
«Уровень угрозы, которая может исходить соседям от России, от размещения гиперзвуковых «Кинжалов» сколько-нибудь значительно не повысится», – приводит ТАСС комментарий Анушаускаса.
Ранее в Калининградскую область были переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в рамках стратегического сдерживания, они будут нести боевое дежурство круглосуточно.
«Газпром нефть» потребовала перевести СП с Shell в российскую юрисдикцию
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Как следует из картотеки Московского арбитражного суда, «Газпром нефть» через «ГПН – Салымские проекты» требует перевести нидерландское Salym Petroleum Development (совместное предприятие с Shell) в российскую юрисдикцию.
ООО «ГПН – Салымские проекты» обратилось в суд с «заявлением о преобразования филиала (представительства) иностранного юридического лица в хозяйственное общество и приостановлении корпоративных прав иностранного инвестора с требованиями преобразовать филиал компании Salym Petroleum Development N. V.».
Предлагается создать ООО «Салым Девелопмент» с уставным капиталом в размере 8,6 млн рублей с местом регистрации в Ханты-Мансийске. Участниками нового ООО могут стать «ГПН – Салымские проекты» и «Шелл Салым Девелопмент Би Ви» с сохранением доли паритетного участия в 50% предыдущих владельцев. Планируется, что они смогут «продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном капитале общества третьим лицам с согласия остальных участников общества», передает ТАСС.
Право требовать выкуп доли для Shell предлагается установить до конца 2023 года. При этом Shell Salym Development B. V. будет запрещено распоряжаться долями в уставном капитале нового общества, а также осуществлять какие-либо действия по одобрению или совершению сделок с SPD без согласия ООО «Салым Девелопмент».
Сообщалось, что Shell обсуждает продажу своей доли (оценивается в 1 млрд долларов) в SPD. SPD – совместное предприятие «Шелл Салым Девелопмент Би Ви» и «ГПН – Салымские проекты». С 2003 года SPD ведет освоение Салымской группы нефтяных месторождений в ХМАО.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. В частности, закон запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Ограничение распространяется на операции с ценными бумагами, составляющими уставные капиталы таких организаций, а также правами и обязанностями, долями, договорами, на основании которых в России реализуются инвестпроекты.
1 июля Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
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В Европе призвали Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной
Руководители нефтегазовых компаний в Евросоюзе сочли необходимым попросить Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной, сообщает публицист Дэвид Шеппард в своей статье для Financial Times.
По его словам, что еще недавно такой шаг казался немыслимым. Норвегия и до этого существенно помогла Европе, страдающей от газового кризиса, когда максимально нарастила производство газа в ущерб нефтедобыче. Однако теперь представители концернов в Евросоюзе все чаще в частном порядке заявляют, что Осло «следует согласиться на экспорт по сниженной цене», передает РИА «Новости».
Также автор статьи учел тот факт, что норвежский газ составляет 25% от общего импорта ЕС, доходы скандинавской страны от поставок энергоносителей в этом году приблизятся к 100 млрд евро.
По мнению Шеппарда, такая прибыль означает, что у королевства уже есть определенная бюджетная свобода – на этом основании они хотят прийти к «компромиссному соглашению» с Норвегией.
«Вариант, который может иметь смысл для обеих сторон, предполагает заключение долгосрочных контрактов по ценам значительно ниже сегодняшних спотовых, но значительно превышающим средние исторические значения», – подчеркивается в статье.
Кроме того, Шеппард заметил, что такой шаг может быть выгоден и самой Норвегии, поскольку отвечает ее «стратегическим интересам» – поддержанию экономической стабильности в ЕС и дружеских отношений с Брюсселем.
«Учитывая постепенный отказ Европы от использования газа, доля возобновляемых источников энергии увеличится. Осло же пригодится «тесная кооперация» со странами Евросоюза для перехода на такую модель экономики», – подытожил автор статьи.
Напомним, цена газа в Европе превысила 2,6 тыс. долларов за тысячу кубометров.
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Эксперт объяснил возврат ЕС и США к торговле российскими облигациями
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«Санкции Запада не дали желаемого результата, поэтому Запад все чаще будет вести торговлю с Россией в обход рестрикций», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич, комментируя возобновление продаж российских облигаций на европейских и американских инвестиционных площадках.
«Ситуация с санкциями достигла своего предела. Рестрикции вводились по принципу шока. Но шока у российской экономики так и не произошло. При этом издержки для Запада будут только нарастать. И, естественно, крупные игроки будут пытаться снизить давление на себя. Подобных историй будет становиться все больше», – сказал экономист Антон Любич.
«В итоге российскую нефть будут покупать в обход эмбарго, а газ будут покупать через третьи страны. Не исключено, что и оборудование, которое ранее было запрещено ввозить в Россию, вновь окажется в нашей стране. Нечто похожее мы видели в случае с турбинами Siemens», – рассуждает собеседник.
Вместе с тем эксперт усомнился в том, что американские и европейские банки начали торговать именно подсанкционными облигациями. «Абсолютного запрета на работу с российскими бумагами сейчас нет. Поэтому торговля возобновилась по банальной причине: банки хотят заработать деньги не только для себя, но и для своих клиентов. Дело в том, что сейчас инвесторы оставили российский рынок, многие бумаги недооценены, и на этом можно выиграть», – пояснил он.
Подобные торги могли начаться и раньше, считает эксперт, однако «на то не было согласия властей западных стран». «Крупные корпорации действуют в тесной координации с правительствами. Тут нет никакой «невидимой руки рынка», это согласованные действия», – утверждает он.
«Когда санкции против России только вводились, правой руке не было смысла играть против левой. Сейчас же, когда избранная в феврале стратегия не дала желаемого результата, мы увидим целый ряд ее коррективов», – заключил Любич.
Ранее представители Deutsche Bank не подтвердили, но и не опровергли информацию о возобновлении торговли российскими облигациями. Когда пресс-службу попросили пояснить соответствующие сообщения СМИ, в Deutsche Bank ответили, что «не хотели бы комментировать этот вопрос», сообщает «Прайм».
В свою очередь журнал Financial Times сообщил, что европейские банки UBS, Barclays и Deutsche Bank возобновили торговлю российскими облигациями. Это произошло после того, как в прошлом месяце министерство финансов США позволило инвесторам начать закрытие позиций, и JPMorgan, Bank of America, Jefferies, а также Citigroup вернулись к торгам российскими государственными и корпоративными облигациями.
Отмечается, что в ряде случаев инвесторов просят подписать документы, позволяющие банкам отменить сделку, если расчеты не пройдут и есть риск, что российские бумаги осядут у них на балансе.
Bank of America, Barclays, Citi и JP Morgan отказались комментировать эту тему. Представитель Jefferies заявил, что компания «работает в рамках общих рекомендаций в отношении санкций, чтобы помочь клиентам справиться со сложной ситуацией». При этом, по данным FT, другие банки, в том числе Credit Suisse и HSBC, до сих пор не приняли решения о повторном выходе на российский долговой рынок из-за высоких рисков.
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Стало известно местонахождение турбины для «Северного потока»
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Турбина компании Siemens Energy, необходимая для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», все еще находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур в Германии и готова к эксплуатации, сообщил представитель компании.
По его словам, турбина опломбирована. Представитель Siemens Energy уточнил, что агрегат в случае согласования всех вопросов предполагается перевозить автомобильным транспортом, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Великобритании.
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Пушков: Пусть Эстония остается со своим холодным морем
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Если Эстония не хочет принимать российских туристов, то пусть остается со своим холодным морем и бледными копиями более привлекательных городов Европы, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Не очень понимаю, зачем в таких условиях вообще ехать в Эстонию. Пусть остаются со своими бледными копиями куда более привлекательных европейских городов и с холодным морем. А то в Таллине делают вид, будто все туда рвутся. Это не так. Не хотят русских туристов – их не будет», – написал он в Telegram-канале.
Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
Напомним, эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов шенгенского пространства.
В четверг власти Эстонии решили, что граждане России, имеющие выданную республикой шенгенскую визу, не смогут въехать на территорию страны.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
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Эксперт: Россия восстанавливает суверенитет над месторождениями нефти и газа
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«Россия никого не выгоняет из нефтегазовых проектов. Но мы создаем условия, при которых можно обеспечить суверенитет над любыми месторождениями», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее компания «Газпром нефть» потребовала перевести совместное предприятие с Shell в российскую юрисдикцию.
«Shell второй раз попадает под каток механизма, в рамках которого все иностранные юрисдикции в российских проектах аннулируются. Разница лишь в том, что в первом случае речь шла о постановлении президента, а сейчас мы увидим решение суда», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Фактически в силу вступает норма, согласно которой лицензия на месторождение не может принадлежать компании, зарегистрированной за рубежом. И подобные меры необходимы, чтобы мы могли обеспечить суверенитет над любыми месторождениями», – заметил собеседник.
Эксперт также напомнил, что в числе первых под новые нормы попал проект «Сахалин-2». «Ситуация заключалась в том, что Shell заявил о намерении уйти из России. И мы ограничили им маневр. А учитывая, что «Салым» – это небольшой проект, кардинально на ситуацию с Shell это не повлияет», – пояснил он.
«При этом санкции, которые так активно против нас вводил Запад, стали своего рода спусковым крючком. До этого мы не могли просто так заставить компании перерегистрироваться. А сейчас правил игры просто не существует», – говорит эксперт.
«И не мы разрушили эти правила. Прошло почти полгода, прежде чем Россия перешла к жестким мерам, в то время как наши активы начали национализировать еще в первые месяцы СВО. При этом мы никого не выгоняем. Москва просто создает условия, в которых можно взять под контроль работу всех механизмов отрасли», – заключил Юшков.
Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» через свою структуру «ГПН – Салымские проекты» требует перевести нидерландское Salym Petroleum Development (SPD) – совместное предприятие с Shell – в российскую юрисдикцию.
Как следует из картотеки Московского арбитражного суда, в заявлении предлагается создать ООО «Салым Девелопмент» с уставным капиталом в размере 8,6 млн рублей с местом регистрации в Ханты-Мансийске. Участниками нового ООО могут стать «ГПН – Салымские проекты» и «Шелл Салым Девелопмент Би Ви» с сохранением доли паритетного участия в 50% предыдущих владельцев.
По мнению «Газпром нефти», основанием для иска стало «совершение Shell Salym, связанным с недружественным иностранным государством, действий, препятствующих функционированию SPD на территории РФ», сообщает «Коммерсант».
Компания считает, что таковыми являются публичное заявление Shell о приостановлении деятельности в РФ, сделанное в конце февраля, ограничение на продажу нефти дочерней Shell Trading, препятствование продаже нефти в адрес второго акционера «ГПН-Салымские проекты» и других российских компаний, а также неоплата поставленной в мае нефти «по указанию Shell Salym».
Напомним, в начале августа президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. В частности, закон запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях.
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В Бундестаге сочли разумным переговоры с Россией по газу
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Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, заявил глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
«Ведущие политики в правящих партиях (Германии) также присоединяются к моей позиции. Это разумно – вести с Россией переговоры о надежности нашего газообеспечения. Это бы эффективно снизило цены и позволило бы нам не пострадать от собственных санкций», – передает РИА «Новости» его сообщение в Twitter (запрещен в России).
Ранее заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки на фоне непростой ситуации с энергоснабжением страны выступил за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».
До этого экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск «Северного потока – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска «Северного потока – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
СМИ: Европейские банки решили возобновить торговлю российскими облигациями
Некоторые банки в Европе вслед за американскими возобновили торговлю облигациями России, сообщает Financial Times.
В частности, речь идет о банках UBS, Deutsche Bank и Barclays, передает ТАСС.
Ранее агентство Reuters сообщило, что некоторые крупные банки Уолл-стрит начали предлагать помощь в сделках с российскими долговыми обязательствами, давая возможность инвесторам избавляться от активов. Как сообщает издание, на рынок вернулись JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies Financial Group.
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Американский военный эксперт заявил о страхе Украины проиграть из-за Европы
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Украинское руководство опасается, что Евросоюз вынудит их смириться со сложившимся в результате российской спецоперации положением вещей, и это будет означать поражение Киева, заявил Spiegel американский военный эксперт Майкл Кофман.
По мнению специалиста, в бывшей советской республике понимают, что ЕС уже исчерпывает свои возможности по поставкам оружия Киеву. Из-за этого, прогнозирует Кофман, ВСУ в скором времени ждет «боеприпасная диета», которая пагубно скажется на возможностях украинских военных в боях, пишет РИА «Новости».
«И я думаю, что их больше всего беспокоит, что, если они не достигнут ничего существенного между началом зимы и началом следующего года, они могут оказаться под давлением, чтобы смириться с патовой ситуацией. И это было бы поражением для Украины», – заявил Кофман.
При этом военный эксперт оценил военные возможности украинских военных, отметив, что несмотря на большое количество личного состава, количество действительно пригодных к боевым действиям подразделений в ВСУ крайне ограничено.
При этом политолог Конрад Ренкас заявил, что польские СМИ представят поражение Киева в спецоперации как стратегическую победу Украины.
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Стало известно о боязни Запада предлагать в ООН санкции против России
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Западные страны не предлагают новых ограничительных мер против Москвы в ООН из-за опасения низкой поддержки их инициатив со стороны других стран, сообщили СМИ.
Как пишет Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов, все большее число государств отказываются от публичной критики России. «В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Как заявил в беседе с Reuters научный сотрудник Университета ООН Ричард Гован, со временем становится все труднее найти «разумные способы наказать» Россию. «Поддержка (мер против России) будет снижаться, поскольку мартовские резолюции ООН представляют собой высшую точку. Никто не жаждет дальнейших действий, если только не будут пересечены красные линии», – высказался высокопоставленный азиатский дипломат.
В апреле Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека. В марте Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию за авторством США, Украины, Британии, Грузии, Германии по гуманитарной ситуации на Украине. До этого была принята резолюция «Агрессия против Украины». МИД заявил, что ее принятия Генеральной ассамблеей ООН было выбито Западом под угрозой санкций.
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Пользователей Сети разозлил совет ЕК есть червей
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Пользователи соцсетей возмутились записью в аккаунте Еврокомиссии о возможности использования насекомых в качестве еды.
«Тогда ешьте их сами, я предпочитаю есть то, чему научили меня мои родители, бабушка и дедушка», – написал Arnth Velturu в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Комментарии пользователей передает РИА «Новости».
«Вы будете есть то, что мы вам скажем, и будете счастливы, в то время как мы, те, кто лучше вас, продолжим наслаждаться едой, которую мы раньше позволяли вам есть», – возмутился Dorian Smith.
«Ешьте их сами», – отметила Maria Cristina.
«Спасибо, но нет. Я предпочитаю свои старые европейские ценности и еду», – заявил Sven.
«Когда я думал, что ЕС будет более разрушительным для Италии, чем нашествие саранчи, я не это имел в виду», – пошутил Sisifo080.
«Вы преступники и будете привлечены к ответственности без каких-либо скидок, вы сядете в тюрьму навсегда», – резюмировал Frank Zappa.
Ранее в аккаунте Еврокомиссии в Twitter появилась запись, в которой напоминалось, что для употребления в пищу в ЕС были одобрены домашние сверчки, желтые мучные черви и мигрирующая саранча.
Добавим также, что в конце мая в Англии предложили включить в школьное питание начальных классов Уэльса съедобных насекомых, в том числе мучных червей и сверчков. Используя альтернативный белок, предлагается делать «обычный» фарш, который будет приготовлен в стиле болоньезе. Далее его планируется подавать с макаронами или в виде котлет в различные блюда. Отмечалось, что таким образом ученые стараются приучить новое поколение использовать экологически чистые заменители мяса. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург отметил, что пищевой белок – это довольно дорогой ресурс, и поддержал идею такой замены говядине и свинине.
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В Бундестаге назвали санкции против России харакири для Германии
Санкции против России оказались серьезной ошибкой, пишет глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст в статье для Berliner Zeitung.
«Энергетические санкции против России оказались серьезной ошибкой! Крупная рецессия неизбежна. Ставить под угрозу энергоснабжение крупнейшей экономики Европы – это харакири, это наносит ущерб гражданам и промышленности и никак не помогает Украине», – передает РИА «Новости» сообщение политика.
Он добавил, что никто в Германии не сможет пережить предстоящую зиму без потерь. По его мнению, уже сейчас из-за высокой инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители, заглядывать в чек на заправке или в супермаркете опасаются не только люди с низким доходом.
Россия же, полагает Эрнст, только выигрывает как экспортер энергоносителей и уже нашла новые возможности для поставок в Индию и Китай. Кроме того, парламентарий призвал запустить «Северный поток – 2» и сесть за стол переговоров с Москвой, чтобы предотвратить возможную «жаркую» осень и холодную зиму.
Ранее в Германии призвали запустить «Северный поток – 2» «назло Путину».
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