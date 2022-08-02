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Ульяновская область и Лутугинский район ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве
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Документ о сотрудничестве подписали губернатор Ульяновской области Алексей Русских и глава Лутугинского района Евгений Бондарь.
Как отметил глава российского региона, жители ЛНР и России имеют общие задачи, а Ульяновская область сделает все для восстановления Луганской Народной Республики.
«Мы осмотрели объекты, которые надо восстановить в Лутугинском районе. Лично оценил масштаб, дал соответствующие поручения. Ульяновские специалисты уже работают: восстанавливают электро-, водоснабжение и другую инфраструктуру. Передали сегодня несколько единиц техники району, также вручили подарки школьникам», – подчеркнул Алексей Русских, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность губернатору Ульяновской области за доверие.
«Вместе мы справимся со всеми задачами, в том числе с задачами восстановления экономического потенциала Донбасса. Поверьте, для нас помощь важна не только в плане экономическом», – отметил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Также Русских встретился с военнослужащими 31-ой отдельной десантно-штурмовой бригады. Губернатор поздравил солдат с Днем ВДВ, а также передал гуманитарный груз местным жителям.
Дело пяти иностранных наемников поступило в Верховный суд ДНР
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Верховный суд ДНР приступил к работе над делом еще пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Украины, сообщили в пресс-службе суда.
«В производство Апелляционной палаты Верховного суда ДНР поступило уголовное дело в отношении Густавссона Матиаса, Пребега Векослава, Хардинга Джона, Хили Дилана, Хилла Эндрю, являющихся иностранными гражданами, которые обвиняются в наемничестве», – приводит сообщение «Донецкое агентство новостей».
Напомним, в Донецкой народной республике (ДНР) предъявлено обвинение еще двум британским наемникам, им вменяют те же статьи, что троим ранее осужденным иностранцам. В силовых структурах ДНР сообщали, что британцы Хили и Хилл, которые были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области, отказываются давать показания.
Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
До этого в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания. В ведомстве отметили, что в результате полученных показаний граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 440 УК ДНР («Наемничество»).
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
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Россия пригласила экспертов ООН и МККК для расследования удара в Еленовке
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Российская Федерация в интересах расследования удара по СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста, сообщили в Минобороны (МО) России.
«Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста», – приводит ТАСС слова источника в ведомстве.
В ночь на пятницу Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки, где содержались украинские военнопленные. По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате ракетного удара ВСУ погибли 53 человека, еще 75 получили ранения. По данным российского военного ведомства, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Минобороны РФ опубликовало пофамильные списки погибших и раненных.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. «Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично [президент Украины Владимир] Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», – подчеркнули в Минобороны России.
Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил о готовности международной организации расследовать обстоятельства удара по СИЗО в Еленовке. В тот же день экс-посол Франции в Москве Сильви Берманн усомнилась в украинской версии удара по Еленовке, отметив, что никакой необходимости в нанесении удара по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, у России и республик Донбасса не было.
В свою очередь замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, что украинская сторона хорошо знала место содержания пленных в СИЗО в Еленовке, удар был нанесен после того, как пленные начали рассказывать о военных преступлениях Киева. В СПЧ удар по СИЗО в Еленовке назвали казнью Украиной своих людей. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».
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В ДНР заявили о взятии в плен украинских военных в Песках
В населенном пункте Пески под Донецком взяты в плен пятеро украинских военнослужащих, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
«Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке частей России ведут успешные действия на авдеевском направлении. Результатом тому стал факт сдачи в плен пяти военнослужащих ВСУ в населенном пункте Пески в пригороде Донецка. Это произошло первого августа», – цитирует представителя ведомства ТАСС.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
Позже в Народной милиции ДНР сообщили, что Пески зачищены наполовину от подразделений украинских военных.
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Глава ДНР утвердил концепцию плана развития Мариуполя
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Глава ДНР Денис Пушили подписал указ об утверждении концепции разработанного в России мастер-плана развития Мариуполя, следует из документа, опубликованного на сайте главы республики.
«Согласовать и утвердить для применения на территории ДНР подготовленную федеральным автономным учреждением «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации» при участии комитета по градостроительству и архитектуре города Санкт-Петербурга прилагаемую концепцию мастер-плана развития города Мариуполь», – приводит текст указа ТАСС.
Как отмечается в документе, концепция утверждается «в целях установления ключевых параметров развития города Мариуполь и очередности реализации, а также технико-экономических показателей развития жилья и социальной инфраструктуры».
В пятницу президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь Донецкой и Луганской народным республикам с восстановлением соцобъектов, инфраструктуры и домов, чтобы жители республик встретили зимний сезон в нормальных условиях. Вице-премьер России Марат Хуснуллин представил президенту РФ Владимиру Путину концепцию – мастер-план развития Мариуполя. По словам Хуснуллина, полное восстановление Мариуполя по разработанному мастер-плану возможно в течение трех лет. Как отметил вице-премьер, мастер-план представляет собой документ на 100 страницах, где подробно прописан по годам весь объем работ по восстановлению города.
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В ДНР заявили о зачистке от ВСУ населенного пункта Пески на 50%
Населенный пункт Пески зачищен наполовину от подразделений украинских военных, заявил заместитель командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов.
«Наше подразделение в данный момент находится в населенном пункте Пески. Сейчас идет его зачистка, зачищаем окопы после прорыва первой линии обороны противника. Уже на 50% населенный пункт зачищен», – заявил Емельянов в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
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В ДНР начался суд над участниками группировки «Медведи SS»
Верховный суд ДНР в понедельник приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении участников диверсионно-штурмовой группировки «Медведи SS», сообщает пресс-служба суда.
Отметим, что жертвами группировки стали более 100 человек. Дело в отношении командира группировки Александра Кравцова объединено в одно производство с делом остальных восьмерых участников. Рассмотрение пройдет в закрытом режиме.
«Апелляционная палата Верховного суда ДНР в закрытом режиме приступила к слушанию по существу уголовного дела в отношении Александра Кравцова и других членов националистической группировки «Медведи SS», – передает ТАСС со ссылкой на суд.
Напомним, командиру и другим участникам группировки грозит смертный приговор. Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
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Глава ДНР: Все русские города должны быть освобождены
Народная милиция Донецкой народной республики продолжает оттеснять украинские формирования от Донецка и освобождать новые территории, единственным вариантом является полная денацификация и демилитаризация Украины; должны быть освобождены все русские города, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Территория Луганской народной республики освобождена, но противник продолжает обстреливать населенные пункты ЛНР. Мы учитываем эту ситуацию. Вооружения у Украины достаточно много, в том числе и западного. Мы должны будем доводить ситуацию до логического завершения. Мы будем отодвигать противника на такое расстояние, которое не позволит обстреливать территорию Донбасса в целом. Единственным вариантом является полная денацификация и демилитаризация Украины. Должны быть освобождены все русские города», – заявил он в интервью RT.
Пушилин добавил, что в данный момент есть «определенные успехи во время операции в Авдеевке». По его словам, нужно занять определенные высоты, чтобы Донецк, Горловка и Макеевка не обстреливались.
«Как говорят наши ребята, так близко к Авдеевке они не были уже восемь лет. Есть успехи и в направлении Песок», – отметил он, добавив, что и Марьинское направление является важным, ситуацию там можно охарактеризовать как успешную.
Глава ДНР также рассказал, что в данный момент на территории ДНР содержатся более 3,5 тыс. военнопленных.
«Это люди, которые совершили преступления в отношении жителей Донбасса и не только. Мы, как и Россия, действуем согласно законодательству. По каждому из них проходят тщательные следственные мероприятия как со стороны Генеральный прокуратуры ДНР, так и Следственного комитета России. В отношении каждого военнопленного будет принято соответствующее решение. То есть будет либо суд, либо трибунал», – заявил он.
По словам Пушилина, есть пленные, которые не совершали преступлений или по которым нет информации о совершенных ими преступлениях. Он объяснил это тем фактом, что под мобилизацию на Украине подпадают те, кто не хочет воевать. «Эта категория лиц в будущем, возможно, может пойти на обмен военнопленными», – пояснил он.
Резюмируя, глава ДНР заявил, что еще предстоит подсчитать приблизительный ущерб, нанесенный республике за восемь лет обстрелов, так как они продолжаются по сей день.
«Тем не менее ведется работа, чтобы понимать, каким направлениям придется уделить особое внимание. Это социальные объекты, школы, детские сады. Нам скоро входить в осенне-зимний период, и люди должны быть в тепле, с определенным комфортом. А если учесть, что противник уничтожает объекты критической инфраструктуры с особым остервенением, объем работ предстоит достаточно серьезный», – заключил Пушилин.
В четверг в ДНР заявили, что союзные силы России и республик Донбасса продвинулись севернее Авдеевки на 1,5 км.
Напомним, город, оккупированный украинскими войсками, был превращен в один из их главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки украинские силовики ведут огонь по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и окрестностям, включая ключевые транспортные артерии. Как сообщал Басурин, закрепившаяся в Авдеевке группировка ВСУ взята в полукольцо («авдеевский галстук»).
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В МАГАТЭ заявили о готовности посетить Запорожскую АЭС
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Делегация МАГАТЭ может посетить Запорожскую атомную электростанцию, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
«Мы готовы отправиться туда. Мы надеемся, что сможем поехать в Запорожье, потому что если что-то случится там, нам надо будет винить только себя», – цитирует Гросси ТАСС.
Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе, она производила четверть всей электроэнергии на Украине, ее мощность составляет около 6 тыс. мегаватт, она состоит из шести энергоблоков. С 1996 года Запорожская АЭС являлась обособленным подразделением национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», подконтрольной Украине. В марте 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. Сейчас ЗАЭС работает на 70% от полной мощности, так как на освобожденной территории Запорожской области существует переизбыток производимой электроэнергии.
В июле два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС. Вскоре после этого украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что совершенные ВСУ во вторник обстрелы Энергодара могут быть пристрелкой артиллерии к Запорожской АЭС.
О планах по миссии МАГАТЭ на ЗАЭС сообщалось еще в начале лета.
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Для разминирования «Лепестков» в Донецке задействовали бронетехнику
Для оперативного уничтожения противопехотных мин «Лепесток», появившихся в Донецке после обстрела города вооруженными силами Украины ракетами РСЗО «Ураган», используется бронетехника, устойчивая к детонации боеприпасов небольшой мощности.
Информация об этом появилась в Telegram-канале «Рыбарь».
Кроме того, разминированием «Лепестков» в Донецке занимаются саперы.
Накануне в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк ракетами РСЗО «Ураган», оснащенными противопехотными минами «Лепесток».
Сразу после этого мэр Донецка Алексей Кулемзин предупредил об обнаружении в городе противопехотных мин «Лепесток», запрещенных международными конвенциями.
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ВСУ сбросили на Донецк противопехотные мины «Лепесток»
Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, в результате обстрела пострадал ребенок. Используя РСЗО «Ураган», ВСУ сбросили на город противопехотные мины «Лепесток», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сообщается, что в 21.15 мск по Кировскому району города было выпущено две ракеты, оснащенные минами ПФМ-1 «Лепесток», передает ТАСС.
Также в сообщении говорится, что при обстреле со стороны ВСУ в Кировском районе Донецка пострадала девочка 2006 года рождения. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что «при обстреле Кировского района города по улице Виноградной украинские боевики ранили мирного жителя 2002 года рождения».
Напомним, ПФМ-1 «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. К разминированию Донецка приступили саперы международного противоминного центра Министерства обороны России.
Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка указывал, что в 1996 году был принят Протокол II к Женевской конвенции о видах оружия, который вводил ряд ограничений на применение этого оружия. Протоколом были определены допустимые способы минного вооружения, после чего было запрещено использование мин без механизма самоликвидации. Россия выполнила требования Протокола, сняв мины «Лепесток» с вооружения, «тогда как в армиях других постсоветских стран, в том числе и Украины, запрещенные «Лепестки» остались». В воскресенье в ДНР заявили, что в Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине «Лепесток».
В Минпросвещения заявили о возможном обучении детей из Донбасса на украинском языке
Специалисты разрабатывают образовательную программу, по которой обучение детей Донецкой и Луганской народных республик можно будет вести на украинском языке, но по российской программе, сообщил заместитель министра просвещения России Денис Грибов на площадке Atomskills-2022 в Екатеринбурге.
«Многие дети, проживающие сегодня на дальних освобожденных территориях, на русском языке не говорят. Сегодня наши коллеги, кто за это отвечает, готовят соответствующие программы образовательные, по которым будет предусмотрена возможность преподавания на украинском языке, но по российским стандартам, по нашей программе, с углубленным изучением русского языка, либо адаптивные переходные курсы», – цитирует РИА «Новости» Грибова.
Замминистра подчеркнул, что запрос со стороны жителей освобожденных территорий на российское образование большой.
Ранее в Минпросвещения рассказывали, что рассматривают вопрос о методической поддержке образовательных систем ДНР и ЛНР при введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал, что программы по изучению украинского языка как родного будут доступны школам Донецкой и Луганской народных республик.
Лукашенко упрекнул украинцев за обвинения в агрессии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил упрекающим его в агрессии гражданам Украины, что Киев еще до начала военной операции фактически вел против Минска экономическую войну.
«Вот, мы (украинцы) на Лукашенко молились, а вот как он мог поступить?! Меня же там как агрессора преподносят на Украине. А я так резко реагирую: а как вы могли объявить нам экономическую войну при нашей позиции тогдашней, до войны? Мы же проводили дружественную, миролюбивую политику. Мы же украинцев поддерживали, где только могли», – передает БелТА его слова.
Лукашенко напомнил, что Украина вводила против Белоруссии экономические санкции, закрывала воздушное пространство для ее самолетов и шла на другие недружественные шаги.
«И начали нас долбать по указке американцев. А сейчас закричали: «Вот, мы на Лукашенко молились, а как он мог поступить? Так вы посмотрите, как вы поступили до этой военной российской операции. Так у меня еще хватает терпения, еще чего-то», – подчеркнул глава Белоруссии.
Также Лукашенко обратил внимание на ежедневный поток прибывающих в Белоруссию украинцев.
«Мы их не убиваем и не закапываем, как поляки когда-то убивали и закапывали на границе людей. Мы их кормим, мы их лечим и многим даем гражданство, работу. В стране с гражданами Украины поступают именно так, потому что это «наши люди», – подчеркнул он.
Ранее Лукашенко допустил признание Минском республик Донбасса.
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Мужчине оторвало стопу миной «Лепесток» в Донецке
В Донецке мирный житель пострадал из-за сброшенной на город украинскими войсками мины «Лепесток», он госпитализирован, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Кулемзин рассказал, что в Кировском районе на шахте имени Скочинского «наступил на мину «Лепесток» рабочий 1985 года рождения». Пострадавшего доставили в больницу с диагнозомом «травматическая ампутация правой стопы», передает ТАСС.
Кроме того, в результате обстрелов со стороны украинской армии на улице Композиторов Петровского района перебита газовая труба, оборваны электрические провода.
Напомним, ВСУ сбросили на город противопехотные мины «Лепесток». Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка указывал, что в 1996 году был принят Протокол II к Женевской конвенции о видах оружия, который вводил ряд ограничений на применение этого оружия. Протоколом были определены допустимые способы минного вооружения, после чего было запрещено использование мин без механизма самоликвидации. Россия выполнила требования Протокола, сняв мины «Лепесток» с вооружения, «тогда как в армиях других постсоветских стран, в том числе и Украины, запрещенные «Лепестки» остались».
ВСУ обстреляли Доломитное в ДНР
Украинские военные провели обстрел поселка Доломитное в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.22 (время совпадает с мск) – населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Доломитное: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07.24 – населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Доломитное: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости».
По данным ведомства, украинские военные в 7.30 также выпустили 10 мин калибром 120 мм по Донецку.
Накануне в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк ракетами РСЗО «Ураган», оснащенными противопехотными минами «Лепесток».
Москва направила генсеку ООН данные об использовании ВСУ мин «Лепесток»
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН Чжан Цзюню информацию о минировании украинскими войсками гражданских объектов в Донбассе с использованием запрещенных мин «Лепесток».
«Мы направили генсеку ООН и председателю СБ постпреду Китая Чжан Цзюню письмо с дополнительной информацией о минировании Украиной гражданских объектов в Донбассе минами «Лепесток». Приложили к нему соответствующие фотоматериалы», – написал он в своем Telegram-канале.
Полянский добавил, что письмо распространят в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи ООН.
«После того как мы подняли этот сюжет... 29 июля, многие коллеги в ООН спрашивали у нас подробности. Теперь у них есть дополнительная информация для оценки происходящего», – отметил дипломат.
Напомним, ВСУ сбросили на Донецк противопехотные мины «Лепесток». Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка указывал, что в 1996 году был принят Протокол II к Женевской конвенции о видах оружия, который вводил ряд ограничений на применение этого оружия. Протоколом были определены допустимые способы минного вооружения, после чего было запрещено использование мин без механизма самоликвидации. Россия выполнила требования Протокола, сняв мины «Лепесток» с вооружения, «тогда как в армиях других постсоветских стран, в том числе и Украины, запрещенные «Лепестки» остались».
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