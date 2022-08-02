Эксперт: Россия сможет уничтожать террористов «Азова» по всему миру

«Когда очередного «азовца» будут брать в плен, то не нужно будет доказывать его причастность к преступлениям, достаточно факта участия в деятельности данной организации», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло, комментируя вердикт Верховного суда, признавшего украинский батальон «Азов» террористической организацией.

«Обмен захваченных боевиков «Азова» будет проходить по более строгим правилам, поскольку их будут рассматривать как террористов, а не как военнопленных. Те, кто продолжит служить в «Азове», при поимке автоматически будут привлекаться к суду по соответствующей статье – за участие в террористической организации. Когда очередного «азовца» будут брать в плен, то не нужно будет доказывать его причастность к преступлениям, достаточно факта участия в деятельности данной организации», – говорит член Общественной палаты, юрист Ильи Ремесло.

Если кто-то из российских граждан будет уличен в сотрудничестве с «Азовом», например, перечислит пожертвование или предоставит какие-либо данные, то ему будет грозить ответственность «за содействие терроризму». Для участников террористической организации в России предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, для организаторов – от 15 до 20 лет. От ответственности освобождаются лица, прекратившие участие в такой организации до задержания и начала следственных действий.

Теперь российские силовики смогут ужесточить борьбу с «Азовом», убежден эксперт. «В России есть положение закона, которое позволяет применять военную силу и наносить точечные удары по всему миру для пресечения деятельности террористических организаций. «Азовцы» попадут под действие этой нормы», – подчеркивает собеседник.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, во вторник Верховный суд по иску Генпрокуратуры признал украинский националистический батальон «Азов» террористической организацией и запретил ее деятельность на российской территории. В отношении «азовцев» уже заведены уголовные дела по статьям об экстремизме, наемничестве и др. Отныне их могут привлечь к ответственности как пособников, участников и организаторов террористической организации.

Глава Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты Максим Григорьев выступил на заседании Верховного суда в качестве свидетеля. Он продемонстрировал судьям видеозаписи интервью с пострадавшими и со свидетелями преступлений «азовцев». Он и другие свидетели озвучили факты военных преступлений, совершенных боевиками нацбатальона: пытки, убийства мирных жителей, обстрелы жилых домов.

«Я испытываю особое удовлетворение по поводу того, что именно гражданское общество России выступило инициатором признания «Азова» террористической организацией. Еще год назад мои коллеги по Общественной палате и Международному общественному трибуналу по Украине обратились к Генпрокуратуре, предложив объявить «Азов» преступной организацией», – сказал Григорьев газете ВЗГЛЯД.

Общественник согласен с Ремесло в том, что теперь суды над «азовцами» будут происходить быстрее. «На свободе еще остаются руководители «Азова», – такие изуверы, как Андрей Билецкий. Более того, сейчас активно формируются новые подразделения этого неонацистского батальона. Поэтому дальнейшие действия по «азовцам» более чем уместны», – считает Григорьев.