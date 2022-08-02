Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите АТЭС

|
2 августа, вторник | Последнее обновление — 14:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Шойгу сообщил об освобождении шести населенных пунктов в ДНР
Разделы
В течение одного-двух поколений положение артистического сословия вернется к историческому статус-кво – оно будет творить и развлекать, но никому и в голову не придет воспринимать его представителей как авторитетов в общественно-политических вопросах.
Подробности...
Это не значит, что после киевского Крещения все русские люди были святыми – до этого всегда было очень далеко. Это не означает святости тех или иных государств – у государств со святостью обычно совсем плохо.
Подробности...
Ошибка США была в том, что, бомбя Сербию, они показали свою ненависть, а мы увидели и поняли ее правильно, ведь они возненавидели сербов за то, что сербы похожи на нас. Это была лишь частичка великой ненависти Запада к России.
Подробности...
В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
Подробности...
Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
Подробности...
Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите АТЭС
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Россия благодарна за приглашение на саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в ноябре в Бангкоке, решение о формате участия в мероприятии будет принято позднее, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы, безусловно, с удовольствием это приглашение получим. Россия участвует в работе АТЭС, придает большое значение этому объединению. И, собственно, мы ближе к моменту проведения мероприятия уже примем решение о том, в каком формате будет наиболее целесообразно принять участие», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават сообщил, что Бангкок с нетерпением ждет участия президента Путина в саммите АТЭС, официальное приглашение вышлют в ближайшее время.
Слова Путина сочли в Британии «леденящей душу угрозой»
|
|
Заявление президента России Владимира Путина о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в российскую армию вызвало панику во всей Великобритании, пишут СМИ.
Дуглас Пейшент в статье для Mirror отметил, что «гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука». Пейшент необоснованно назвал слова российского лидера «леденящей душу угрозой». В комментариях к статье более хладнокровные соотечественники напомнили журналисту, что «никто в здравом уме не станет запускать ракету на территорию ядерной державы», и никакой опасности не существует, передает РИА «Новости».
В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота. Президент на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обошел парадную линию боевых кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте.
Напомним, во время парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге Путин сообщил, что поставка гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым кораблем, который будет использовать «Циркон», станет фрегат «Адмирал Горшков».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шольцу и Макрону предрекли ссору с Брюсселем из-за России
|
|
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время, вероятно, начнут ссориться с Брюсселем в поисках нового диалога с президентом России Владимиром Путиным, сообщают СМИ.
В статье для Strategic culture обозреватель Мартин Джей заявил, что у политиков могут возникнуть разногласия с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась со взаимодействием с Москвой. «Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным», – передает РИА «Новости» предположение Джея.
По его мнению, Германия уже начала подавать сигналы о желании изменить отношение к России. «Недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере 9 млрд евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания. Это не просто «трещины», а реальные сигналы», – говорится в публикации.
Напомним, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия достигла предела объемов поставок вооружения Киеву из запасов бундесвера, началось обсуждение организации поставок напрямую с заводов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В «Фенербахче» отказались извиняться за скандирование имени Путина на матче с киевским «Динамо»
|
|
Турецкий клуб не будет извиняться перед Украиной из-за фанатов, скандировавших имя Владимира Путина, заявил президент «Фенербахче» Али Коч.
«Мы не будем извиняться перед Украиной. После неподобающих заявлений посла Украины он должен извиниться перед нами», – цитирует Коча Milliyet, передает Telegram-канал СпоRT.
Напомним, «Динамо» обыграло «Фенербахче» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов и вышло в следующую стадию. Встреча в Стамбуле завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей. На 57-й минуте матча «Динамо» открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков «Фенербахче». В ответ трибуны принялись скандировать: «Владимир Путин!»
Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу признался, что не ожидал такого от турецких болельщиков.
Между тем, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование из-за поведения болельщиков турецкого клуба.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Первые ракетные комплексы «Циркон» получит фрегат «Адмирал Горшков»
Первым носителем гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» станет фрегат «Адмирал Горшков», сообщил президент России Владимир Путин.
Район несения службы «Адмирала Горшкова» будет избран исходя из интересов безопасности России, заявил президент, передает ТАСС.
Также глава государства уточнил, что поставка «Цирконов» в ВС России начнется в ближайшее время.
Напомним, в Петербурге и Кронштадте начался Главный военный военно-морской парад России, в нем принимает участие президент Владимир Путин.
В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота. Президент на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обошел парадную линию боевых кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин и Шойгу отметили умелые действия российских героев-десантников на Украине
|
|
Президент России Владимир Путин и министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравили десантников с Днем Воздушно-десантных войск. Минобороны показало кадры боевой работы подразделений ВДВ в рамках спецоперации на Украине.
Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ, подчеркнув, что «нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество». «И конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции», – приводит его слова ТАСС.
Путин заявил, что десантникам «выпала высокая честь служить в легендарной «крылатой пехоте», принадлежать к этой сплоченной, непобедимой когорте». Президент выразил уверенность, что они «и впредь будут надежно стоять на страже национальных интересов страны, вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи наших Вооруженных сил».
Шойгу отметил, что десантники на протяжении всей истории остаются гарантом безопасности страны, а в ходе СВО «личный состав Воздушно-десантных войск действует смело, грамотно и оперативно, постоянно доказывает готовность и умение решать поставленные задачи в самых сложных условиях». Он уверен, что военнослужащие ВДВ и в будущем будут вносить неоценимый вклад в укрепление обороноспособности России.
«Искренние слова благодарности ветеранам войск, тем, кто стоял у истоков десантного братства, кто сегодня передает опыт и знания подрастающему поколению. Поздравляю всех с праздником, благодарю за верную службу и ратный труд», – говорится в поздравлении.
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский сообщил, что свыше 5 тыс. десантников удостоены различных государственных наград в ходе выполнения задач специальной военной операции, 17 из них удостоены звания Героя России, передает РИА «Новости».
Минобороны распространило кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в рамках спецоперации на Украине. На кадрах показана боевая работа подразделений ВДВ, а также погрузка десантников в самолет Ил-76 и десантирование военнослужащих. Кроме того, на видео ведомства запечатлено десантирование боевых машин десанта БМД-2 из самолета. Также продемонстрирована работа артиллерийских расчетов ВДВ по уничтожению минометов противника из гаубиц Д-30, работа расчета ПТРК «Корнет» ВДВ и работа снайперов.
Напомним, в марте бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак рассказал газете ВЗГЛЯД о героизме десантников во время проведения спецоперации на Украине, в том числе и во время броска на аэродром Гостомель.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин утвердил Морскую доктрину России
|
|
Президент России Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины России и Корабельного устава Военно-морского флота, сообщили в пресс-службе Кремля.
Церемония подписания состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости перед началом Главного военно-морского парада, передает РИА «Новости».
«В целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации постановляю: утвердить прилагаемую Морскую доктрину Российской Федерации», – говорится в указе на сайте Кремля.
Морская доктрина, утвержденная 17 июня 2015 года, признается утратившей силу.
Указ о Корабельном уставе вносит изменения в уставы внутренней службы и гарнизонной и караульной служб российских вооруженных сил. Оба документа вступают в силу с момента подписания.
Выступая на Главном военном-морском параде, президент отметил, что в новой Морской доктрине Россия обозначила, что будет обеспечивать задачи безопасности.
«Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России – и экономических, и жизненно важных, стратегических. Прежде всего это наши арктические акватории, воды Чeрного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами», – сказал он.
Ключевым фактором глава государства назвал возможности Военно-морского флота. «Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу», – подчеркнул Путин.
Он добавил, что флот с честью выполняет стратегические задачи на рубежах страны и в любом районе Мирового океана, обладает высокой готовностью к активным действиям и постоянно совершенствуется.
В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота. Президент на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обошел парадную линию боевых кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте.
В Главном военно-морском параде в 2022 году участвуют свыше 40 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и свыше 3,5 тыс. военнослужащих. Парад завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.
Путин: Принципы ВТО оказались выброшены на помойку западными политиками
|
|
Западные политики фактически «выбросили на помойку» принципы ВТО, введя санкции против России, заявил глава российского государства Владимир Путин на совещании по ситуации в металлургической отрасли.
«Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, [западных] политиков не интересует. Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации – они просто выброшены на помойку», – передает его слова ТАСС.
Путин отметил, что «по-видимому, некоторым нашим западным партнерам об этих принципах и вспоминать-то уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить».
Он также обратил внимание, что «ограничения на работу отечественных металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции».
«Мы это видим, повторяю, и в других отраслях, – [санкции] представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу», – подчеркнул Путин
По словам главы государства, санкции против России не отражают реалии мировой политики и экономики. «Уже говорил, что эти решения приняты западными странами в угоду политическим интересам, причем текущим, конъюнктурным и не отражающим реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике на самом деле», – пояснил президент.
На совещании Путин также подчеркнул, что российские металлурги продолжают сталкиваться с ограничениями в работе на внешних рынках.
Предыдущее совещание по ситуации в отрасли состоялось в апреле. «В нем приняли участие члены правительства, представители отраслевого бизнеса так же, как и сегодня. На мой взгляд, разговор у нас получился предельно конкретный, поскольку речь шла в том числе о тех вызовах и трудностях, с которыми столкнулись, да и продолжают сталкиваться российские металлурги, имею в виду ограничения по их работе на внешних рынках, а также запрет на покупку некоторых зарубежных компонентов для выпуска в России арматуры, металлопроката, стальных листов», – сказал Путин.
Ранее британская газета The Guardian отметила, что развязанная западными странами против России экономическая война дала обратный эффект, а российский лидер Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Петербурге начался парад в честь Дня ВМФ
В Петербурге и Кронштадте начался Главный военный военно-морской парад России, в нем принимает участие президент Владимир Путин.
В Главном военно-морском параде в 2022 году участвуют свыше 40 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и свыше 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России.
Парад завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.
В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота. Президент на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обошел парадную линию боевых кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте.
Путин заявил о недопустимости ядерной войны
Никто не сможет победить в ядерном противостоянии, и такой конфликт не должен быть развязан, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.
«Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», – приводит слова президента ТАСС.
Владимир Путин ранее заявлял, что Москва никому не угрожает ядерным оружием. Глава государства подчеркивал, что такое оружие у России страны есть и оно будет применено, если нужно будет защитить суверенитет. Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, но опасность такого конфликта нельзя недооценивать.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Анонсировано подписание Путиным Морской доктрины
Российский лидер Владимир Путин 31 июля подпишет указы об утверждении Морской доктрины России и Корабельного устава Военно-Морского Флота, сообщили в пресс-службе Кремля.
«31 июля в День Военно-Морского Флота президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин примет главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Глава Российского государства обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде, поздравит личный состав их экипажей с Днем Военно-Морского Флота», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Мероприятие по традиции состоит из морской, воздушной, наземной и береговой составляющих. В этом году в главном параде ВМФ России примут участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. Он завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии. Также парады кораблей также пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия).
«Перед началом парада президент России подпишет Указы об утверждении Морской доктрины Российской Федерации и Корабельного устава Военно-Морского Флота России. Церемония пройдет в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости», – отмечено в сообщении.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что группа из 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок примет участие в Главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге 31 июля.
Путин поздравил Эдиту Пьеху с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием эстрадную певицу и народную артистку Эдиту Пьеху, отметив ее творчество как яркое явление в истории отечественного эстрадного искусства, сообщили в пресс-службе Кремля.
«От души поздравляю вас с юбилейным Днем рождения. Ваше щедрое, самобытное творчество стало ярким явлением в истории отечественного эстрадного искусства, обогатило его замечательные традиции. Талант, артистический темперамент и безупречный художественный вкус по праву снискали Вам признание профессионалов и слушателей разных поколений», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства пожелал артистке здоровья и благополучия.
Путин посетил музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте
Президент России Владимир Путин в субботу вечером осмотрел музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте.
Глава государства прошелся по парку в сопровождении министра обороны России Сергея Шойгу, руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксении Шойгу и губернатора Петербурга Александра Беглова, передает ТАСС.
Ближайшие планы развития туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» предполагают открытие третьей очереди музейно-исторического парка в День ВМФ в это воскресенье. В нем разместятся спортивные и досуговые общественные пространства, крытый фудкорт, новые пешеходные зоны и участок променада на берегу Финского залива.
Проект «Остров фортов» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Проект нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея и предполагает создание на территориях общей площадью более 100 гектаров городского кластера образовательной и рекреационной направленности.
Напомним, в Кремле сообщали, что в воскресенье, 31 июля, в День Военно-Морского Флота президент России, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин примет главный военно-морской парад, который пройдет в Петербурге и Кронштадте. В четверг в акватории Невы и Кронштадтского рейда прошла генеральная репетиция Главного военно-морского парада, который состоится 31 июля.
Путин на катере обошел парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде
Президент России Владимир Путин на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обходит парадную линию боевых кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте.
«Перед началом основной части Главного военно-морского парада Владимир Путин на борту катера «Раптор» в сопровождении Министра обороны Сергея Шойгу, главкома ВМФ Николая Евменова и врио командующего войсками Западного военного округа Владимира Кочеткова обходит на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде, приветствует и поздравляет личный состав их экипажей с Днем Военно-Морского Флота», – сообщается на сайте Кремля.
«Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота», – обратился президент к военнослужащим.
Напомним, в воскресенье Путин прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота.
В Главном военно-морском параде в 2022 году участвуют свыше 40 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и свыше 3,5 военнослужащих. Парад завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.
В Кремле анонсировали совещание Путина по развитию металлургического комплекса
Президент России Владимир Путин 1 августа проведет совещание по вопросам развития металлургического комплекса, сообщили в пресс-службе Кремля.
«1 августа В.В. Путин проведет в режиме видео-конференц-связи совещание по вопросам развития металлургического комплекса России. С докладом выступит заместитель председателя правительства России – министр промышленности и торговли России Д.В. Мантуров», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее Путин отметил эффективность и большой потенциал к развитию горно-металлургического комплекса России.
Путин заявил, что Россия не будет работать себе в ущерб с недружественными странами
Россия всегда будет ответственным поставщиком металлургической и другой продукции за рубеж вне зависимости от «политических передряг», но она не будет работать себе в ущерб с недружественными странами, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в области металлургии.
«Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на взаимовыгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Президент подчеркнул, что это касается не только рынка металлов, но и других наших экспортных товаров.
Ранее Путин отметил эффективность и большой потенциал к развитию горно-металлургического комплекса России.
|
|