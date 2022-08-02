Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите АТЭС

Путин: Принципы ВТО оказались выброшены на помойку западными политиками

Западные политики фактически «выбросили на помойку» принципы ВТО, введя санкции против России, заявил глава российского государства Владимир Путин на совещании по ситуации в металлургической отрасли.

«Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, [западных] политиков не интересует. Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации – они просто выброшены на помойку», – передает его слова ТАСС.

Путин отметил, что «по-видимому, некоторым нашим западным партнерам об этих принципах и вспоминать-то уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить».

Он также обратил внимание, что «ограничения на работу отечественных металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции».

«Мы это видим, повторяю, и в других отраслях, – [санкции] представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу», – подчеркнул Путин

По словам главы государства, санкции против России не отражают реалии мировой политики и экономики. «Уже говорил, что эти решения приняты западными странами в угоду политическим интересам, причем текущим, конъюнктурным и не отражающим реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике на самом деле», – пояснил президент.

На совещании Путин также подчеркнул, что российские металлурги продолжают сталкиваться с ограничениями в работе на внешних рынках.

Предыдущее совещание по ситуации в отрасли состоялось в апреле. «В нем приняли участие члены правительства, представители отраслевого бизнеса так же, как и сегодня. На мой взгляд, разговор у нас получился предельно конкретный, поскольку речь шла в том числе о тех вызовах и трудностях, с которыми столкнулись, да и продолжают сталкиваться российские металлурги, имею в виду ограничения по их работе на внешних рынках, а также запрет на покупку некоторых зарубежных компонентов для выпуска в России арматуры, металлопроката, стальных листов», – сказал Путин.

Ранее британская газета The Guardian отметила, что развязанная западными странами против России экономическая война дала обратный эффект, а российский лидер Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо.

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