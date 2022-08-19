Анонсирован Просветительский марафон российского общества «Знание»

С 31 августа по 2 сентября российское общество «Знание» проведет новый федеральный Просветительский марафон «Знание», в течение трех дней зрителей ждут выступления более 200 лекторов.

В числе лекторов – государственные деятели, лидеры бизнеса, ученые и популяризаторы науки, специалисты медиаиндустрии. Участники марафона получат более 120 часов просветительского контента, а также лекции в новых форматах, просветительский спектакль и многое другое, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Впервые регистрация на марафон будет открытой для всех желающих – отбор слушателей будет проводиться по результатам творческого конкурса.

Площадками Просветительского марафона станут студии в пяти городах, каждая будет освещать определенную тему. Достижения науки, культуры, инженерии, технологические и научные открытия, а также богатейшее историческое и культурное наследие, природные богатства страны и все, что составляет достояние России и мира, станет предметом обсуждения наставников и молодежной аудитории марафона.

В Москве работа студии в концертном зале «Зарядье» будет посвящена теме «Знание. Сила», которая продемонстрирует, что именно благодаря знаниям человек способен решать любые задачи, достигать успеха и реализовывать мечты. Лейтмотивом площадки в Петербурге станет тема «Знание. Сделано в России», которая проиллюстрирует масштаб интеллектуального, творческого и технологического потенциала России для создания новых продуктов, а также познакомит молодежь с последними решениями в области импортозамещения.

Площадка «Знание. Наследие России» в Нижнем Новгороде познакомит слушателей с множеством культурных, научных и технических открытий, которые являются предметом национальной гордости россиян.

В программу марафона войдет трек «Знание. Экология» – в нем будет представлена просветительская программа площадки «Знания» на Всероссийский молодежном экологическом форуме «Экосистема» в Камчатском крае, которая продемонстрирует преимущества осознанного образа жизни, а также раскроет актуальные инструменты для заботы об окружающей среде.

Впервые один из треков марафона – «Знание. Мы вместе» – будет организован на площадке в Луганске в Луганской народной республике: через призму лекций и интервью на тему культурного многообразия, уникальных традиций разных народов, общих ценностей.