Режим ЧС ввели еще в одном районе Рязанской области из-за пожаров

В очередном районе Рязанской области – Рязанском – введен режим чрезвычайной ситуации, в нем горят 26 гектаров, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями осложнилась пожароопасная обстановка в Рязанском районе. В настоящее время здесь горит 26 га. Принято решение ввести режим ЧС. Все силы и средства, необходимые для тушения возгорания, задействованы... При ухудшении ситуации, в том числе усилении ветра или переходе пожара в верховой, группировка личного состава и техники будет усилена», – написал Малков на своей странице во «ВКонтакте».

В региональном ГУ МЧС сообщили, что речь идет о том же крупном пожаре, который возник между населенными пунктами Деулино в Рязанском районе, Голованово в Клепиковском районе и Новый Кудом в Спасском, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что причиной лесных пожаров в регионе стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, ликвидацию лесных пожаров в Рязанской области координируют МЧС, Министерство природных ресурсов России и врио главы региона Павел Малков. По последним данным, в ликвидации пожаров задействованы 850 человек, 300 единиц техники, четыре вертолета МЧС России. Дополнительно в регион направлены самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и два самолета Ил-76.