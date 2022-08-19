Евросоюз обвинили в расизме при «отборе» украинских беженцев

Иностранцы, желающие выехать с территории Украины в Евросоюз, сталкиваются с проявлениями расизма со стороны принимающих стран и со стороны украинцев, сообщила испанская газета El Pais.

«Если мы посмотрим на другие конфликты, то быстро поймем, что беженцы из этих стран, которые оказались не светловолосыми и голубоглазыми, имеют много проблем с точки зрения приема и нормальной жизни в стране проживания, даже спустя много лет. Мы хотим, чтобы ко всем беженцам было одинаковое отношение и одинаковый механизм приема», – приводит РИА «Новости» слова Аны Исабель Мартинес, активистки движения за права беженцев и мигрантов.

По ее свидетельству, люди вынуждены идти пешком километры и километры, боясь быть избитыми. Некоторых выкидывали из поездов, направляющихся к границе, добавила активистка.

«Когда они прибывали на границу, польские власти тоже усложняли им жизнь. Затем, после второго отказа, люди узнают, что в Польше и без того существует явная расистская угроза, поэтому въезд в эту страну – не гарантия безопасности», – заявила Мартинес.

Нигерийский студент по имени Крис пытался выехать в ЕС из Киева, по его словам, во Львове, куда он приехал, царил расизм: украинцы не пускали в поезда людей других национальностей.

Активисты напомнили, что многие организации (например, Amnesty International) обвинили украинское правительство в несоблюдении международных обязательств и нежелании признавать существующий там расизм и национализм, а также расовые критерии, применяемые государственными чиновниками, например, при выборочных проверках.

Ранее бежавших из Киева цыганских детей привязали к столбам во Львове.