Союзные силы покинули промзону Соледара в Донецкой народной республике и вошли в город, под контролем уже несколько улиц, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в эфире Первого канала.

«Касаемо населенного пункта Соледар, там тоже есть ряд успехов. Наши военнослужащие вышли из промзоны и уже действуют в городской черте, то есть уже под нашим контролем имеются улицы данного населенного пункта», – передает ТАСС его слова.

Накануне стало известно, что украинские военные, находящиеся в районе Соледара, отказываются подчиняться командирам, а в Константиновке формируются штрафбаты.

Ранее сообщалось, что союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города.

В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии.