Модуль МКС «Звезда» предложили сделать полигоном испытаний новых материалов

Служебный модуль «Звезда», на котором есть усталостные трещины, является полигоном для испытаний новых средств герметизации, заявил космонавт Роскосмоса Андрей Бабкин.

«Служебный модуль наш целиком. На нем уже есть усталостные трещины, которые были выявлены, и отсек, где у нас есть течь, загерметизирован. С другой стороны, это интересный опыт. Если у нас возникают проблемы с техникой, нам надо искать какие-то средства, которые позволят заварить такую трещину или разработать вещество, которое будет герметичность восстанавливать, в этом смысле нам лучше полигона не найти», – передает ТАСС слова Бабкина на встрече с посетителями форума «Армия-2022».

По словам космонавта, в этом случае модуль «Звезда», с одной стороны, проблемный, с другой, дает возможности, чтобы создать на нем новые средства. «Мы же не будем искусственно дырявить хорошие модули», – пошутил он.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что научно-производственное предприятие «Звезда» и Центр Келдыша обсуждают возможность использования самозаживляющегося материала для производства оболочки скафандров.