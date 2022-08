Модуль МКС «Звезда» предложили сделать полигоном испытаний новых материалов

Siemens Energy пошутила по поводу «одинокой» турбины «Северного потока»

Немецкая компания Siemens Energy предложила создать плейлист в Spotify для турбины «Северного потока», которая ожидает отправки по назначению и «стоит в одиночестве» на площадке компании в Германии.

«Наша знаменитая турбина все еще не там, где она должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в (городе) Мюльхайм-на-Руре. Давайте окажем бедняжке услугу и создадим плейлист в Spotify», – передает РИА «Новости» сообщение компании в Twitter (запрещен в России).

Так, Siemens Energy предложила начать с песни So Lonely («Такой одинокий») группы The Police и призвала читательскую аудиторию продолжить плейлист своими предложениями.

Позднее пользователи предложили свои варианты песен для «одинокой» турбины. Так, сразу несколько человек предложили песню британского гитариста Мика Джонса «Мне остаться или уйти?», цитируя один из ее куплетов: «Если я уйду, будут проблемы. А если останусь, то вдвойне. Так что давай, дай мне знать. Остаться мне или уйти?».

Также среди предложений оказались песни I want to break free («Я хочу вырваться на свободу») группы Queen, Life's a Gas («Жизнь это газ») – рок-группы T REX, а также песня британского певца Limahl под названием Never Ending Story («Бесконечная история»).

Кроме того, по мнению интернет-экспертов, в такой плейлист должны войти произведения «Tired of Being Alone» («Устал от одиночества») исполнителя Эл Грин, Enjoy The Silence («Наслаждайся тишиной») группы Depeche Mode и Lemon Tree («Лимонное дерево») немецкой рок-группы Fools Garden, в которой поется: «Сижу в своей комнате и скучаю. Опять все выходные льет дождь. Я зря трачу время, мне нечего делать. Я просто слоняюсь по квартире и жду, когда ты придешь».

Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.

В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.