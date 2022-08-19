Президент Бразилии вступил в стычку с назвавшим его трусом блогером

Президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в стычку с YouTube-блогером и попытался отобрать у него телефон, после того как тот начал провоцировать главу государства неудобными вопросами и снимал на камеру.

Инцидент произошел в четверг, кода президент покидал свою резиденцию, а у его автомобиля собралась группа сторонников. Среди толпы собравшихся был блогер Леан Уилкер, который начал снимать себя на фоне Болсонару и задавать провокационные вопросы, адресованные Болсонару. Согласно видеозаписи, опубликованной порталом G1, в какой-то момент один из присутствующих, предположительно, кто-то из охраны президента или его сторонник толкнул Уилкера, и тот упал на землю, передает РИА «Новости».

После падения блогер не перестал снимать, а начал еще больше провоцировать Болсонару, в том числе используя нецензурную лексику и назвав его трусом. Болсонару отреагировал тем, что вышел из автомобиля и попытался отобрать у Уилкера телефон, схватив его за руку.

Видео стычки уже стало одним из самых комментируемых тем в Twitter и вызывает бурные споры, тогда как в Бразилии прошло всего всего три дня избирательной кампании к октябрьским выборам.

Ранее Болсанару заявил, что если в Бразилии победят левые силы, Латинская Америка «станет красной», а США окажутся в международной изоляции.