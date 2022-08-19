В России снизилось число пожаров, но выросло количество жертв

Число пожаров на территории России снизилось, но выросло число погибших в них. Такие данные в ходе 3-го Международного пожарно-спасательного конгресса озвучил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

«Несмотря на то, что количество пожаров снизилось, количество погибших в них увеличилось на 1,3%, и составляет 8416 человек, в том числе 380 детей», – передает ТАСС слова Чуприяна.

По его словам, число погибших при чрезвычайных ситуациях на территории России за 10 лет превысило 6 тыс. человек.

«За 10 лет в чрезвычайных ситуациях (на территории России) погибли более 6 тыс. человек, почти 830 тыс. пострадали», – сказал он. При этом более 90% всех погибших приходится на техногенные чрезвычайные ситуации, отметил Чуприян.

По его словам, общая площадь, пройденная огнем, лесных пожаров на территории России составляет почти 5 млн га.

«В результате высоких температур и отсутствия осадков во многих российских регионах происходят чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами. Площадь таких пожаров огромная, напомню, в прошлом году – 10 млн га (пройденная огнем). В этом году она более чем в два раза меньше, но сезон еще не закончен», – сказал он.

Ранее в пятницу режим ЧС был объявлен в Нижегородской области в связи с лесным пожаром.