«Новые люди» обратили внимание коммунальных служб Москвы на опасные деревья

Депутат Госдумы Амир Хамитов и руководитель московского отделения партии «Новые люди» Анна Трофименко запустили в столице экологическую акцию «Опасное дерево».

Активисты партии помечают яркими лентами аварийные деревья, на которые долго жаловались жители, но которые так и остались без должного внимания коммунальщиков, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Сломанные ветки и поваленные стволы деревьев, покореженные автомобили, а также опасность здоровью и жизни прохожих – для мегаполиса разгул стихии, который сопровождается шквалистым, ураганным ветром несет немало угроз.

«В последний раз 10 июля вырванные и поломанные штормом зеленые насаждения унесли жизни двух москвичей. С начала же года от упавших деревьев пострадали 19 человек, количество поврежденных непогодой машин превысило 150, а число упавших деревьев с начала года – более 300», – перечисляет депутат Государственной думы Амир Хамитов. Печальная статистика, особенно когда при должном внимании со стороны работников коммунальных служб этого можно было избежать. Ведь сами горожане неоднократно сигнализировали чиновникам о деревьях, представляющих опасность для окружающих.

«Когда в очередном прогнозе сообщается о грозе или ливне с сильным ветром, нам сразу начинают поступать обращения от жителей столицы. Люди бьют тревогу и шлют сигналы об аварийных деревьях, сухих и полусгнивших, которые грозят обрушиться на прохожих, – рассказывает Анна Трофименко, руководитель московского отделения партии «Новые люди». – Коммунальные службы не должны ждать, пока это произойдет. На угрозу здоровью людей и сохранности их имущества следует реагировать заранее».

Почти 1500 деревьев в разных районах столицы, с фотографиями и геолокацией – эти данные «Новые люди» собрали от жителей Москвы через систему районных телеграм-чатов. До конца недели на каждое из них сторонники партии нанесут яркую предупреждающую ленту. Знак соблюдать осторожность для горожан (не укрываться под деревом в дождь, стараться обходить его стороной, не парковать рядом автомобиль) – и еще один сигнал для чиновников, работников городских служб и управляющих компаний. Первый рейд «Новых людей» прошел вечером 18 августа в Академическом районе Москвы.

«Уверен, наша акция точно не останется без внимания, – отмечает Амир Хамитов. – Деревья, находящиеся в аварийном состоянии, будут удалены, сухие или надломленные ветки опилят, пни – выкорчуют. А еще мы выступаем за то, чтобы к оценке состояния зеленых насаждений коммунальщики активно привлекали специалистов. Причем делали это регулярно, не дожидаясь, когда над Москвой в очередной раз разразится гроза со шквалистым ветром».