Норвегии грозит отстранение от Олимпийских игр за нарушение антидопингового кодекса

Спортивные власти Норвегии опасаются, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может наложить санкции на норвежский спорт, так как Антидопинговое агентство страны не выполняет свои обязательства по международному антидопинговому кодексу, сообщили СМИ.

Как сообщает NRK, дело в законе о тестировании несовершеннолетних спортсменов от 15 до 18 лет, которые не могут быть проверены на допинг без согласия их родителей. Это привело к тому, что за последние два года ни один несовершеннолетний не прошел тестирование без предупреждения о визите представителя антидопинговой службы, передает РИА «Новости».

Президент Олимпийского комитета Норвегии (NIF) Берит Кьелль и председатель правления Антидопингового агентства страны Торхильд Уидви направили письмо в адрес министра по делам детей и семьи Хьерси Топпе и министра культуры и гендерного равенства Анетт Треттебергстуен с требованиями изменить закон, «опасаясь бездействия, которое может привести к серьезным последствиям в будущем».

В Норвегии полагают, что первоначальные санкции ВАДА могут выражаться в штрафе или невозможности занимать посты в организации. Однако генеральный секретарь NIF Нильс Эйнар Аас считает, что самым вероятным наказанием станет запрет на проведение чемпионатов мира, Олимпийских игр, а также участие в них национальных команд.

«Нам нужна правовая основа, которая дает несовершеннолетним право давать согласие на допинг-тесты, чтобы это согласие не нужно было получать от родителей», – заявил Эйнар Аас.

Глава антидопинговой службы Норвегии Андерс Сольхейм также дал ясно понять, что этот вопрос имеет высокий приоритет. «Мы считаем, что это очень важный вопрос. Не должно быть молодых людей в соревнованиях, которые могут накачивать себя сколько угодно допингом», – сказал он.

Министерство культуры и гендерного равенства и министерство по делам детей и семьи ответили на запрос спортивных властей и заявили, что «они вернутся к этому вопросу в течение лета». «Министерство культуры и гендерного равенства понимает, что антидопинговая работа в Норвегии должна соответствовать требованиям ВАДА, поэтому у NIF есть уверенность, что власти решат эту проблему», – добавил Аас.

Напомним, в декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком ВАДА признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и единогласно согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. После получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением исполкома ВАДА обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS 17 декабря 2020 года смягчил санкции ВАДА в отношении российского спорта и сократил отстранение до двух лет.