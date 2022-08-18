«Новые люди» предложили систему оценок губернаторов по развитию бизнеса

Депутат партии «Новые люди» и глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству предложил ввести KPI для губернаторов по развитию предпринимательства.

Демин предложил ввести KPI для губернаторов по развитию МСП. 18 августа депутат направил вице-премьеру Андрею Белоусову официальное письмо с предложением формировать рейтинг регионов по этому показателю, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Малому и среднему бизнесу нужны условия развития, а не меры поддержки. Сейчас в регионах нет ответственных за развитие малого и среднего предпринимательства. Логично, если ими станут губернаторы, – заявил Демин

Накануне в Екатеринбурге на встрече с предпринимателями свердловского бизнес-клуба «Магнат» Демин рассказал, как он предлагает оценивать успешность работы губернаторов в отношении уровня развития предпринимательства.

Депутат предлагает формировать рейтинг регионов по развитию МСП по следующим критериям: темпы прироста выручки, доля работающих в МСП от общей численности занятого населения, доля выручки МСП в валовом региональном продукте, доля выручки субъектов МСП в сфере промышленности в общем объеме выручки субъектов МСП, соотношение медианной зарплаты в МСП к медианной зарплате по региону, количество уголовных дел по экономическим составам против субъектов МСП и отношение годового прироста объема (работ, услуг), произведенных МСП, к объему средств, выделяемых на их поддержку.

Демин также рассказал на мероприятии о работе в думском комитете по МСП и планах на осеннюю сессию. «Моя главная цель – добиться, чтобы предприниматели могли не выживать, а зарабатывать. Вижу четыре ключевые проблемы для МСП сегодня: административные барьеры, недоступные кредиты, тяжелый налоговый режим и проблемы с рынками сбыта. Их решение – это и есть мои приоритеты в выстраивании работы комитета», – пояснил он.

Предприниматели поддержали предложения депутата и, в свою очередь, озвучили среди проблем взаимодействие бизнеса с банками и их субъективностью оценок в выборе партнеров.

По итогам встречи Демин предложил представителям бизнес-сообщества региона войти в экспертный совет при комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству для продолжения совместной работы и выработки новых мер для развития предпринимательства. Новые люди будут добиваться, чтобы они были приняты в ближайшее время.