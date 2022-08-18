Экс-президенту Молдавии Додону продлили арест

Бывшему президенту Молдавии Игорю Додону продлен домашний арест в молдавском суде, его требовала прокуратура страны.

«Одобрена мера предварительного ареста сроком на 30 дней <...>, до 19.00 21 сентября», – цитирует судью ТАСС.

Адвокат Додона Николай Постурусу сообщил, что решение планируется обжаловать в течение трех дней, поскольку оно необоснованно. Он уточнил, что к 21 сентября его клиент будет находиться под арестом 110 дней.

Прокурор Петр Ярмалюк, ведущий дело, заявлял, что Додон на свободе может «навредить следствию, общаясь со свидетелями и уничтожая улики».

Напомним, Додон был задержан в конце мая, его отправили на месяц под домашний арест.

Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что прошли обыски в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям: измена Родине, финансирование политической партии со стороны преступной организации, пассивная коррупция и незаконное обогащение.

Защита Додона обвиняла следователей в распространении конфиденциальной информации, а власти – в организации травли членов его семьи.

Додон обвинял действующую главу республики Майю Санду в содействии издевательствам над его матерью.