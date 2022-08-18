Украинские солдаты избили жительницу Мелитополя

Жительница подконтрольного ВС России Мелитополя в Запорожской области рассказала, что украинские солдаты избили ее, когда она вместе с ребенком приехала в Запорожье за необходимыми документами.

Алена Фомина рассказала журналистам, что въехала в город беспрепятственно, однако в выдаче необходимой справки в исполнительной службе ей отказали. Но уже на следующий день женщину пригласили на допрос, где представились сотрудниками Службы безопасности Украины, сообщает РИА «Новости».

По словам женщины, ее назвали коллаборанткой, «отвели на допрос в какую-то будку на авторынке, начали допытывать. Потребовали документы». На следующее утро к ней в квартиру в Запорожье пришли пять украинских солдат в балаклавах и с автоматом. В этот момент, утверждает женщина, с ней находился ее ребенок, который спал.

«Они начали прикладывать силы и заставлять говорить, что я люблю Украину. Я была готова под дулом автомата сказать все, что угодно... Били по лицу, хватали за волосы... Ребят, но так не делается... Я увидела, кто такие враги. Слава Богу, что я вернулась домой, к своим детям», – приводит издание слова женщины.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.