В России предложили отменить арест для бизнесменов за нетяжкие преступления

Минюст разработал проект изменений для Уголовно-процессуального кодекса, он предполагает запрет на арест предпринимателей по экономическим преступлениям средней тяжести, сообщили в министерстве.

«Предлагается установить запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в случае принятия такого закона предусмотрены исключения, если бизнесмен нарушит ранее избранную меру пресечения или попытается скрыться от правоохранителей или суда.

Также министерство предложило установить приоритет применения судом в отношении предпринимателей иной меры пресечения, позволяющей продолжать коммерческую деятельность.

«Принятие законопроекта позволит расширить гарантии лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в ходе осуществления уголовного преследования», – добавили в Минюсте.

Проект разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина и находится в процессе согласования с госорганами и организациями.

Ранее председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что российские суды благосклонно относятся к привлекаемым к уголовной ответственности предпринимателям, а ВС выступает с рядом законодательных инициатив по защите бизнеса от излишнего прессинга со стороны силовиков.