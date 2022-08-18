Эрдоган прибыл во Львов на переговоры с Зеленским и Гутерришем

Кортеж президента Турции Тайипа Эрдогана прибыл во Львов из аэропорта польского города Жешув, где ранее приземлился его самолет, сообщает телеканал «Хабертюрк».

Сообщается, что в старинном замке Потоцких во Львове вначале пройдет встреча Эрдогана с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, на которой планируется обсудить реализацию зерновой сделки, перспективы украинского урегулирования и двустороннее сотрудничество, передает РИА «Новости».

После этого во Львове начнутся переговоры в трехстороннем формате с участием генсека ООН Антониу Гутерриша, которые будет посвящены Украине.

В свою очередь в офисе украинского лидера заявили, что Зеленский также уже прибыл во Львов.

По информации офиса, во Львове Зеленский заслушал доклад местных властей по организации эвакуации людей из районов, где идут боевые действия, а также посетил раненых военнослужащих.

Напомним, ожидается, что Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.