В МИД заявили о работе с ООН по вывозу российского продовольствия и удобрений

Командир бригады «Восток» объяснил колоссальные потери ВСУ под Угледаром

«Сейчас на Угледарском направлении со стороны ВСУ расположено огромное количество бойцов, которых набрали по мобилизации. Они ничему не обучены, поэтому и потери у них колоссальные», – заявил газете ВЗГЛЯД командир бригады «Восток» Александр Ходаковский. Ранее в ДНР сообщили о колоссальных потерях со стороны ВСУ под Угледаром.

«На линии соприкосновения довольно высокая степень активности боев. И действительно, Украина несет серьезные потери. Киев сейчас буквально выгоняет на фронт людей, набранных по мобилизации. И у них очень низкая степень квалификации», – рассказал командир бригады «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.

«Буквально позавчера к нам на позиции вышли пять человек, которых мы тут же взяли в плен. Как выяснилось, они просто перепутали расположение своих и наших позиций. Это говорит о том, что люди плохо ориентируются в обстановке. И этих бойцов, не имеющих иммунитета к войне, бросают на фронт», – отметил собеседник.

Военачальник также уточнил, что удары по позициям противника наносятся практически ежеминутно. «Здесь не проходит и минутного интервала, чтобы ничего не взорвалось или не пролетело. Мы сейчас используем тактику подавления противника с помощью механических средств, а не людских ресурсов. И это дает нам ряд преимуществ, среди которых минимальные человеческие потери с нашей стороны», – пояснил он.

На фоне активных боев ВС Украины начинают испытывать дефицит как оружия, так и боеприпасов, уверяет Ходаковский. «ВСУ не располагают таким общевойсковым потенциалом, каким располагаем мы. Те типы вооружения, которые поставляются Западом Украине, играют свою роль, но они не в состоянии обеспечить должным образом всю широкую полосу линии боевого соприкосновения. А вот что касается обычных, еще советских типов вооружения, ВСУ уже действительно начинают испытывать дефицит. И больше всего это наблюдается в вопросе снарядов», – пояснил собеседник.

Ходаковский добавил, что вместе с постоянно растущим объемом расходуемых снарядов увеличиваются и поставки вооружения для союзных войск России, ЛНР и ДНР. «Мы снова запускаем линии по производству самых популярных видов снарядов. У Украины же такой возможности нет», – сказал он.

«Еще несколько месяцев назад ситуация с поставками всего необходимого для наших военных была значительно хуже. Но это нормально. В начале любых процессов происходит какой-то ситуативный хаос, а потом он выправляется. Сейчас все логистические процессы отлажены, даже несмотря на постоянные попытки ВСУ дезорганизовать их», – подчеркнул собеседник.

«Важно понимать, что при активизации боев и повышении спроса на вооружение, побеждает та сторона, у которой этих запасов больше. И Украина истощается значительно быстрее нас», – заключил Ходаковский.

Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в живой силе на Угледарском направлении. Об этом сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, «русские силы продолжают успешно продвигаться, отлично зарекомендовали себя подразделения Шахтерской дивизии армии ДНР и подразделения ОБТФ ДНР».

При этом 14-15 августа сообщалось, что силы народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара. Таким образом союзные армии продолжают развивать свой успех под Угледаром.

«В районе Угледара вскрыта оборона противника, идут военные действия и зачистка. То, что этот прорыв поспособствует снижению интенсивности обстрелов Донецка – это факт, но произойдет это не сразу, а по мере отодвигания ВСУ. Чем дальше от города, тем у них меньше возможностей для нанесения ударов по жилым районам Донецка и другим населенным пунктам», – отмечал в этой связи посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

В то же время главком ВСУ Валерий Залужный признал наступление России по всей линии фронта. По итогам телефонного разговора с начальником штаба обороны вооруженных сил Канады генералом Уэйном Дональдом Залужный также сообщил, что в день Россия, ДНР и ЛНР «производят около 700–800 обстрелов» украинских позиций, применяется «от 40 до 60 тыс. боеприпасов».

При этом данные об артиллерийской мощи ВС России, которые озвучил Залужный, существенно разнятся с июльскими данными британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI): тогда сообщалось, что ВС Украины тратят от 4 до 6 тыс. снарядов в сутки против 20 тыс. российских снарядов в сутки. Тем самым напрашивается вывод о том, что ВС России за месяц увеличили объемы огневого поражения ВСУ в два-три раза.

Кроме того, как сообщил Залужный, «основные усилия» союзных сил «сосредоточены на вытеснении» украинских войск «из Донецкой области», а «наиболее напряженная ситуация сейчас – на направлении Авдеевка – Пески – Марьинка». Также у Киева «вызывает беспокойство расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны» Белоруссии.

Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией. Тем временем войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка.

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