При обстреле HIMARS Первомайска в ЛНР погиб мирный житель

Жертвой обстрела города Первомайска со стороны украинских войск стал один человек, еще трое пострадали, заявила генпрокуратура Луганской народной республики.

«Вооруженные формирования Украины, в очередной раз применяя РСЗО HIMARS, совершили обстрел города Первомайска, в результате которого погиб мужчина 1961 года рождения, ранения получили трое мирных жителей, в том числе ребенок 2018 года рождения», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По факту обстрела прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Геноцид».

В ведомстве уточнили, что украинские войска открыли огонь по Первомайску накануне вечером, около 20.20. Они выпустили из HIMARS три ракеты, одна из которых попала в многоэтажку. Там обрушились три этажа.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.