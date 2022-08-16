Губернатор ЯНАО открыл памятник «Защитникам Донбасса»

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в ходе традиционной поездки по региону открыл памятник «Защитникам Донбасса» в городе Надым.

Скульптурная композиция расположена в сквере Миротворцев. Она представляет собой бронзовый монумент высотой 3,1 метра. Это фигура солдата, который держит на руках младенца, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Памятник символизирует поддержку российских военных, участвующих в специальной операции, а также ветеранов боевых действий в горячих точках. Образ воплотил скульптор Михаил Баскаков, а отлили бронзовую фигуру в мастерской Екатеринбурга.

В торжественном открытии приняли участие ветераны боевых действий, их родные, а также волонтеры и учащиеся кадетских классов. Губернатор Ямала во время открытия скульптурной композиции подчеркнул, что настало время увековечить это событие – подвиг российских ребят должен остаться в памяти навсегда.

«Ямальцы откликнулись на беду, пришли на помощь близкому, родному народу», – отметил Артюхов.

Ранее сообщалось, что маршрут поездки губернатора ЯНАО разрабатывался совместно с жителями округа. Артюхов по пути останавливается в городах и поселках ЯНАО, чтобы проводить встречи с местным населением и проверять, как ведется благоустройство, строительные и дорожные работы.