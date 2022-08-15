На стенде Роскосмоса на форуме «Армия» показали беспилотник «Пузырек» На «Армии-2022» представили новый выстрел для огнемета МРО-А 15 августа 2022, 14:24 Текст: Алексей Дегтярев

Новый выстрел для малогабаритного реактивного огнемета МРО-А в термобарическом снаряжении планируется представить на «Армии-2022», объявили в Ростехе. «Одной из ключевых новинок [форума] станет выстрел для малогабаритного реактивного огнемета в термобарическом снаряжении. Малогабаритный реактивный огнемет в термобарическом снаряжении МРО-А предназначен для поражения живой силы, находящейся в зданиях жилой и промышленной застройки, в оборонительных сооружениях, а также в автомобильной и легкобронированной технике», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС. Отмечается, что при малом калибре и весе в 4,7 кг огнемет имеет высокую эффективность при поражении врага. Этот огнемет принят на вооружение российской армией. Ранее на форуме «Армия-2022» представили роботизированную платформу «Маркер», ее показали Роскосмос и Фонд перспективных исследований.

Ростех начал серийное производство САО «Флокс» и «Магнолия» 15 августа 2022, 09:25

Фото: t.me/rostecru

Текст: Дмитрий Зубарев

Ростех начал серийное производство новейшего самоходного миномета «Флокс» и самоходного артиллерийского орудия (САО) «Магнолия», сообщили в пресс-службе корпорации. «120-миллиметровое орудие «Флокс» смонтировано на базе армейского бронеавтомобиля «Урал-4320» с колесной формулой 6х6. Главная особенность нового САО заключается в том, что оно является комбинированным полуавтоматическим нарезным орудием, которое обеспечивает ведение стрельбы всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами. Орудие может стрелять как гаубица и миномет, а также применяться при стрельбе прямой наводкой», – говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха. Там добавили, что САО «Магнолия» построено на шасси бронированного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. Она также оснащена 120-миллиметровым орудием, сочетающим в себе боевые качества пушки, гаубицы и миномета. По сообщению Ростеха, новые образцы техники «Уралвагонзавод» планирует представить в конце текущего года – начале следующего. Ранее «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) анонсировал показ на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа в Московской области, новых разработок – танков Т-14 на платформе «Армата», Т-90МС и боевой машины поддержки танков БМПТ-72. МИД: США все больше становятся стороной конфликта на Украине 13 августа 2022, 12:34

Фото: Zuma\TASS

Текст: Антон Никитин

Влияние США на официальный Киев достигло таких масштабов, что Вашингтон все больше становится стороной конфликта на Украине, заявил директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев. «Степень влияния Вашингтона на Киев превышает все мыслимые границы. Помимо масштабной военной и финансовой помощи, а также моральной поддержки режима [президента Украины Владимира] Зеленского, американцы все больше становятся непосредственной стороной конфликта», – сказал он ТАСС. Дарчиев отметил, что о таком положении дел «пробалтываются» сами украинские официальные лица. «В частности генерал [Вадим] Скибицкий, замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, недавно заявил, что перед нанесением ударов РСЗО HIMARS украинские военные консультируются со своими кураторами из США», – пояснил он. «Получается, что смертоносные обстрелы гражданского населения в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины происходят как минимум с одобрения американских центров принятия решений», – добавил Дарчиев. В такой обстановке, по словам дипломата, разговаривать с Вашингтоном по «украинским делам проблематично». Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что поставки Украине западных дальнобойных систем вооружений приведет к расширению географических задач спецоперации России. По мнению Дарчиева, Белый дом не будет против, если отдельные европейские страны ввяжутся в открытое противостояние с Россией. «Вашингтону вообще свойственно «заваривать кашу», а потом цинично наблюдать, как другие ее «расхлебывают», – отметил дипломат. Дарчиев подчеркнул, что подобный сценарий «происходит на наших глазах с Евросоюзом», по которому последствия антироссийских санкций и ответные меры России «бьют гораздо болезненнее, особенно в нефтегазовой сфере, чем по США». «Мы, естественно, столкновения с США или НАТО не хотим. Направляемое Западом оружие планомерно уничтожается российскими Вооруженными силами», – добавил он. По словам дипломата, возможная конфискация властями США российских активов в пользу Украины окончательно добьет двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. «Предупреждаем американцев о пагубных последствиях таких действий, которые окончательно добьют двусторонние отношения, что не в их и не в наших интересах», – сказал он. Дарчиев подчеркнул, что действия госорганов США в отношении дипсобственности России противоречат международному праву, прежде всего Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, согласно которой помещения диппредставительств, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий. Он напомнил, что США ранее незаконно изъяли методом «рейдерского захвата» шесть объектов недвижимости России: базы отдыха в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, здание торгпредства в Вашингтоне, служебное здание генконсульства и резиденцию генконсула в Сан-Франциско, а также резиденцию генконсула в Сиэтле. «Требуем их вернуть и компенсировать нанесенный ущерб», – указал Дарчиев. Представитель российского внешнеполитического ведомства говорил также, что Москва не исключает асимметричного ответа на деструктивные действия Вашингтона в отношении российских дипломатов. Новости СМИ2 В России создали прицел командира для обнаружения замаскированных объектов 15 августа 2022, 08:55

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Панорамный прицел командира для обзора поля боя и распознавания замаскированных объектов представил холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» на открывшемся международном военно-техническом форуме «Армия-2022». «Панорамный прицел командира ПКП предназначен для курсового обзора поля боя, обнаружения и распознавания замаскированных подвижных и неподвижных целей, измерения дальности до цели, прицеливания и ведения стрельбы по объектам с места и в движении», – передает ТАСС сообщение пресс-службы холдинга. Уникальный прицел производит Красногорский завод им. С.А. Зверева (входит в «Швабе»). Как отметили в пресс-службе, на форуме «Армия» «Швабе» традиционно проведет ряд переговоров и встреч, которые будут касаться установления нового и развития уже существующего партнерства, в том числе по научно-технической части и поставкам. Ранее гендиректор КМЗ Александр Новиков сообщил, что снайперский прицел большой кратности с широким диапазоном ввода поправок разработан в России на Красногорском заводе им. С.А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»). Разработчик впервые показал наследника бронешлема «Рысь-Т» 14 августа 2022, 14:31 Текст: Дмитрий Зубарев

АО «Научно исследовательский институт (НИИ) стали» впервые продемонстрировал новый бронешлем с быстросъемным забралом, не имеющий аналогов в мире, сообщил представитель предприятия во время закрытого показа продукции в преддверии форума «Армия-2022». «Это новинка у нас, он является наследником знаменитого [бронешлема] «Рысь-Т». <...> Аналогов не имеется, производителем являемся только мы. Очень легкое забрало, 800 грамм всего лишь. То есть в случае попадания в бойца осколка, забрало раскалывается, его можно просто взять и снять, оно быстросъемное», – сообщил источник ТАСС. Бронешлем проходит этап восковых испытаний в одном из спецподразделений. Ранее блогер с ником VladDN, который, по его словам, служит в силовых ведомствах ДНР, рассказал о том, как новейший шлем 6Б47 из российской экипировки «Ратник» выдержал попадание пули из автомата. 6Б47 - единый войсковой бронешлем ВС России. Входит в состав экипировки «Ратник» производства предприятия ЦНИИточмаш. Новости СМИ2 Созданный с учетом опыта спецоперации броневик «Ахмат» показали на «Армии-2022» 15 августа 2022, 13:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Предприятие «Ремдизель» презентовало на форуме «Армия-2022» бронеавтомобиль «Ахмат», разработанный с учетом опыта спецоперации на Украине. «Машина сделана на серийном шасси для того, чтобы насытить сейчас максимально войска защищенной техникой. В очень короткие сроки мы разработали эту машину, 25 дней у нас заняла разработка... Концепция заключается в том, что мы используем серийное шасси и делаем надстройку, аналогичную по классу защиты как у «Тайфуна» (бронеавтомобиль производства «Ремдизеля»). Получается такая машина, которую быстро можно изготавливать и которая имеет очень высокий класс защиты», –рассказал главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович. Он подчеркнул, что «Ахматы» собираются исключительно из российских комплектующих, их преимущество заключается в простоте эксплуатации, передает РИА «Новости». «Не требуется никакого сложного обучения, она не имеет какой-либо сложной электроники», – пояснил Зарахович. Главный конструктор «Ремдизеля» заявил, что броневик будет производиться крупными партиями в интересах ВС России. «Если у «Тайфунов» цикл изготовления был длительный, то у этих машин – в 7-10 раз быстрее производится. Ее задача – производиться быстро и много», – добавил Зарахович. Ранее информированный источник сообщал, что бронеавтомобиль «Ахмат», при разработке которого были учтены вызовы, с которыми сталкиваются оборонно-промышленный комплекс и военнослужащие в ходе специальной военной операции на Украине, создан в России, первым к нему проявил интерес глава Чечни Рамзан Кадыров. Впервые эти машины были замечены на параде 9 мая в Грозном. Судно на воздушной подушке «Хаска-10» вышло на всесезонные испытания 14 августа 2022, 13:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейшее судно на воздушной подушке «Хаска-10» проходит всесезонные испытания, сообщила представитель судостроительного предприятия «Рыбинская верфь» (входит в концерн «Калашников») Наталья Жегалик. «Проект «Хаска-10» <...> сейчас находится на всесезонных испытаниях», – передает ТАСС слова Жегалик. Судно «Хаска-10» разработано Рыбинской верфью по заказу Минпромторга России. К его разработке предприятие приступило в начале 2018 года. Она ведется в рамках госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы». Это судно на воздушной подушке может передвигаться в любых условиях при температуре до минус 50 градусов. Как сообщал генеральный директор предприятия, к судну проявляет большой интерес Военно-морской флот (ВМФ) России. АО «Рыбинская верфь» (в составе концерна «Калашников» с 2015 года) занимается проектированием, модернизацией и строительством судов различного назначения, в том числе специального. Среди них скоростные транспортно-десантные катера, скоростные и многоцелевые штурмовые лодки, другая продукция. Напомним, концерн «Калашников» за день до форума «Армия-2020» представил несколько новинок, в том числе корабль на воздушной подушке «Хаска-10», который был разработан по заказу Минпромторга. Новости СМИ2 Шойгу показали выпускаемое на предприятиях ОПК Свердловской области вооружение 12 августа 2022, 19:44 Текст: Вера Басилая

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Свердловскую область ознакомился с новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники, выпускаемыми на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) региона, сообщили в Минобороны России. «Руководством предприятий главе оборонного ведомства были представлены новейшие разработки в области бронетехники и оружия, доложены варианты модернизации образцов техники, стоящей на вооружении российской армии», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что министр обороны ознакомился с новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники, выпускаемыми на предприятиях. Также главе оборонного ведомства продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка различной военной техники. Сергей Шойгу провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа. Ранее первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что в России создали боевого робота для действий на самых опасных направлениях и в городе. Минобороны показало удары вертолетов Ка-52 по ВСУ 13 августа 2022, 06:52 Текст: Антон Антонов

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники вооруженных сил Украины. Как сообщается на странице Минобороны в соцсети «ВКонтакте», «в ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ». В результате «были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ». Напомним, Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщало ведомство, пока «пара вертолетов Ка-52 наносит удар, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ с группой огневого прикрытия на борту страхуют боевую работу «Аллигаторов». Пуски «авиационных средств поражения» выполняются «на предельно малых высотах». В результате «только одного вылета на боевое применение были уничтожены пункт управления и скопление бронетехники противника» Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Авиационные ракеты «Вихрь» решили адаптировать под применение с вертолетов Ми 14 августа 2022, 12:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Авиационные ракеты «Вихрь» адаптируют под применение с вертолетов семейства Ми, сообщил официальный представитель компании-разработчика данного оружия – концерна «Калашников». Сегодня «Вихрями» оснащаются ударные вертолеты Ка-52. «Увеличение дальности, мы работаем над этим... У нас сейчас ведутся работы, чтобы применять «Вихри» с вертолетов семейства Ми. Работы ведутся на стадии ОКР (опытно-конструкторские работы)», – сообщил источник РИА «Новости». Ракеты «Вихрь-М» разработаны группой компаний «Калашников» для ударного вертолета Ка-52. Максимальная скорость ракет составляет 610 метров в секунду, дальность применения – 800–10000 метров, высота применения – 10–4000 метров. «Вихрь» способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров. Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что российская промышленность модернизировала ракеты для боевых вертолетов с учетом опыта применения армейской авиации в Сирии – их дальность поражения увеличилась вдвое. Турция поторопила США с решением вопроса по F-16 13 августа 2022, 09:57 Текст: Антон Никитин

Турция выступила против затягивания закупки у Соединенных Штатов истребителей F-16 и требует от Пентагона представить вопрос Конгрессу США, пишет газета Sabah со ссылкой на источники. «Турция не хочет, чтобы эта проблема подвергалась длительной процедуре и затягиванию процесса. По этой причине она ведет переговоры с Пентагоном и требует, чтобы вопрос был представлен Конгрессу США», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого издания. Газета уточняет, что «если используется этот метод, Конгресс должен утвердить вопрос в течение определенного периода времени». Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией Конгресса на продажу Турции истребителей F-16. Между тем, группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что турецкий президент Тайип Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей. Новости СМИ2 Новую линейку гусеничных машин для комплексов ПВО впервые показали на «Армии-2022» 15 августа 2022, 10:23 Текст: Дмитрий Зубарев

АО «Мытищинский машиностроительный завод» (ММЗ) впервые продемонстрировал на форуме «Армия-2022» новую улучшенную линейку гусеничных бронированных машин для различных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО). В демонстрационном центре концерна «Калашников» можно увидеть модели гусеничных машин ГМ-59955.15-01, предназначенные для транспортировки и обеспечения электропитанием аппаратуры и оборудования боевой машины ЗРК «Тор-М2», ГМ-569Б-01 для ЗРК «Бук-М», ГМ-5969-01 для ЗРК «Бук-М3», а также специальное корпусное колесное шасси для комплекса «Тор-М2К», сообщил источник ТАСС. «Новая наша разработка – это тяжелое шасси. Одна из наших опытных работ – это тяжелая машина. Здесь на ней восемь катков на один борт. Это мы пытаемся совершенствовать зенитный ракетный комплекс С-300В4. Одна из машин тоже здесь представлена», – сказал представитель ММЗ Федор Головашкин. Он также отметил, что гусеничная машина ГМ-5963 уже завершает предварительные испытания. «Сейчас она также уже завершает испытания предварительные, надеемся, что в следующем году пойдет в серию», – дополнил Головашкин. ММЗ производит семейство быстроходных гусеничных машин, предназначенных для монтажа спецтехники. На сегодняшний день выпускается 11 модификаций машин. Новейший фрегат «Адмирал Головко» пообещали передать ВМФ в 2022 году 15 августа 2022, 09:37 Текст: Дмитрий Зубарев

«Северная верфь» планирует передать Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 до завершения текущего года, сообщил гендиректор «Северной верфи» Игорь Орлов на форуме «Армия-2022». «Фрегат «Адмирал Головко» планируем сдать в этом году. На «[Адмирале] Исакове» продолжаются корпусосборочные работы, окраска помещений. Сдача заказа – в 2024 году», – цитирует ТАСС Орлова. По словам Орлова, на верфи на разных стадиях строительства находятся 24 корпуса. В их числе шесть фрегатов проекта 22350, а также модернизированного проекта под этим номером, и четыре корвета, все корабли – носители управляемого ракетного оружия, в том числе восемь – носители крылатых ракет «Калибр-НК». Головной корабль проекта – фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» – неоднократно принимал участие в испытаниях новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон». Новости СМИ2 На «Армии» впервые представили прототип первого для ВС России беспилотного военного грузовика 15 августа 2022, 10:45 Текст: Дмитрий Зубарев

На «Армии-2022» в экспозиции компании «Урал» впервые представлен прототип первого для Вооруженных сил России беспилотного военного грузовика «Урал». Экспериментальный образец полностью лишён кабины и органов управления для человека. Как пояснили в компании, машина оснащена техническим зрением и прошла ряд предварительных испытаний. Предполагается, что она будет эксплуатироваться как с помощью пульта дистанционного управления, так и в варианте робота – то есть будет ездить по программе полностью в автономном режиме, передает РИА «Новости». В компании уточнили, что такая машина может быть использована для российских войск с целью перевозки грузов на опасных участках, например, на передовой. Представленный на «Армии» образец исполнен в двухцветном камуфляже, чтобы показать возможность его использования как в военных целях, так и в гражданских. Ранее робот «Маркер» решили использовать в создании отечественных беспилотных грузовиков. Новую дымовую гранату пообещали показать на форуме «Армия-2022» 14 августа 2022, 10:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Новую дымовую гранату РДГ-У, которая придет на смену аналогичным изделиям 1960-70-х годов, до сих пор стоящим на вооружении ВС России, впервые представят на форуме «Армия-2022», сообщил гендиректор разработчика – Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») Олег Морозов. Выставка пройдет с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке. «Унифицированная дымовая граната РДГ-У. Граната создана в рамках ОКР «Радуга». Предназначена для маскировки отдельных военнослужащих, небольших подразделений, боевой техники и машин от прицельного огня противника. Граната сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 градусов по Цельсию до плюс 55. Корпус из композиционного материала высокой прочности и стойкости обеспечивает безопасность в эксплуатации, при сохранении и транспортировке», – передает РИА «Новости» слова Морозова о новинках ЦНИИточмаш на «Армии». По его словам, диаметр корпуса новой дымовой гранаты – 54 миллиметра, длина – 200 миллиметров, масса с предохранительно-пусковым механизмом – 700 граммов. Как пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин, эта разработка является актуальной, поскольку на вооружении российских войск до сих пор стоят дымовые гранаты 60-70-х годов разработки. «В российской армии сегодня, к сожалению, все «дымы» очень старые – разработки 60-70-х годов, и создание нового «дымового» боеприпаса – актуально. Судя по заявленным техническим характеристикам боеприпаса, удалось решить вопрос их использования при низких температурах, что раньше было проблемой», – отметил Шурыгин. Ранее Ростех решил показать улучшенный снегоболотоход ТМ-140А «Аврора» на форуме «Армия-2022». Новости СМИ2 На «Армии-2022» показали новую станцию разведки с дальностью обнаружения в 2500 км 15 августа 2022, 12:03 Текст: Дмитрий Зубарев

«Росэлектроника» показала на «Армии-2022» новую станцию разведки с дальностью обнаружения в 2500 км, сообщили в холдинге. «Это уникальный комплекс для ведения радиоразведки в КВ-диапазоне с возможностью проведения технического анализа перехваченных радиосигналов. Это обеспечивает эффективный контроль радиоэфира, а также позволяет определять местоположение источника связи в полосе приема», – отметил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющая организация холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко. Как уточнили в пресс-службе холдинга, новая станция «Росэлектроники» обеспечивает перехват радиосингналов на расстоянии до 2500 км., передает РИА «Новости». Станция определяет источники радиоизлучения в диапазоне от 1,5 до 30 МГц в режиме реального времени. Станция смонтирована на шасси автомобиля «Камаз-1340». Комплекс может одновременно сопровождать до 100 выявленных целей. Ранее холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал малогабаритные радиомодемы для гражданских беспилотников, роботизированных систем и авиации. Они обеспечивают высокоскоростную помехозащищенную радиосвязь на расстоянии до 300 километров и могут передавать видео в формате до 4К в режиме реального времени.