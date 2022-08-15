Новую линейку гусеничных машин для комплексов ПВО впервые показали на «Армии-2022» На «Армии» впервые представили прототип первого для ВС России беспилотного военного грузовика 15 августа 2022, 10:45 Текст: Дмитрий Зубарев

На «Армии-2022» в экспозиции компании «Урал» впервые представлен прототип первого для Вооруженных сил России беспилотного военного грузовика «Урал». Экспериментальный образец полностью лишён кабины и органов управления для человека. Как пояснили в компании, машина оснащена техническим зрением и прошла ряд предварительных испытаний. Предполагается, что она будет эксплуатироваться как с помощью пульта дистанционного управления, так и в варианте робота – то есть будет ездить по программе полностью в автономном режиме, передает РИА «Новости». В компании уточнили, что такая машина может быть использована для российских войск с целью перевозки грузов на опасных участках, например, на передовой. Представленный на «Армии» образец исполнен в двухцветном камуфляже, чтобы показать возможность его использования как в военных целях, так и в гражданских. Ранее робот «Маркер» решили использовать в создании отечественных беспилотных грузовиков.

МИД: США все больше становятся стороной конфликта на Украине 13 августа 2022, 12:34

Фото: Zuma\TASS

Текст: Антон Никитин

Влияние США на официальный Киев достигло таких масштабов, что Вашингтон все больше становится стороной конфликта на Украине, заявил директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев. «Степень влияния Вашингтона на Киев превышает все мыслимые границы. Помимо масштабной военной и финансовой помощи, а также моральной поддержки режима [президента Украины Владимира] Зеленского, американцы все больше становятся непосредственной стороной конфликта», – сказал он ТАСС. Дарчиев отметил, что о таком положении дел «пробалтываются» сами украинские официальные лица. «В частности генерал [Вадим] Скибицкий, замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, недавно заявил, что перед нанесением ударов РСЗО HIMARS украинские военные консультируются со своими кураторами из США», – пояснил он. «Получается, что смертоносные обстрелы гражданского населения в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины происходят как минимум с одобрения американских центров принятия решений», – добавил Дарчиев. В такой обстановке, по словам дипломата, разговаривать с Вашингтоном по «украинским делам проблематично». Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что поставки Украине западных дальнобойных систем вооружений приведет к расширению географических задач спецоперации России. По мнению Дарчиева, Белый дом не будет против, если отдельные европейские страны ввяжутся в открытое противостояние с Россией. «Вашингтону вообще свойственно «заваривать кашу», а потом цинично наблюдать, как другие ее «расхлебывают», – отметил дипломат. Дарчиев подчеркнул, что подобный сценарий «происходит на наших глазах с Евросоюзом», по которому последствия антироссийских санкций и ответные меры России «бьют гораздо болезненнее, особенно в нефтегазовой сфере, чем по США». «Мы, естественно, столкновения с США или НАТО не хотим. Направляемое Западом оружие планомерно уничтожается российскими Вооруженными силами», – добавил он. По словам дипломата, возможная конфискация властями США российских активов в пользу Украины окончательно добьет двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. «Предупреждаем американцев о пагубных последствиях таких действий, которые окончательно добьют двусторонние отношения, что не в их и не в наших интересах», – сказал он. Дарчиев подчеркнул, что действия госорганов США в отношении дипсобственности России противоречат международному праву, прежде всего Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, согласно которой помещения диппредставительств, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий. Он напомнил, что США ранее незаконно изъяли методом «рейдерского захвата» шесть объектов недвижимости России: базы отдыха в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, здание торгпредства в Вашингтоне, служебное здание генконсульства и резиденцию генконсула в Сан-Франциско, а также резиденцию генконсула в Сиэтле. «Требуем их вернуть и компенсировать нанесенный ущерб», – указал Дарчиев. Представитель российского внешнеполитического ведомства говорил также, что Москва не исключает асимметричного ответа на деструктивные действия Вашингтона в отношении российских дипломатов. В России создали боевого робота для самых опасных направлений 12 августа 2022, 11:33

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

В России создан боевой робот для действий на самых опасных направлениях и в городе, сообщил первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков. По его словам, боевой робот создан на базе БМП-3 с боевым модулем «Синица». Машина действует без экипажа – функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы. «Особенности машины позволяют использовать ее на наиболее опасных направлениях. Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну», – передает РИА «Новости» слова Артякова. Машина также может использоваться для огневой поддержки мотострелковых подразделений. По словам первого замглавы «Ростеха», у беспилотной БМП-3 современный и эффективный комплекс вооружения: 30-миллиметровая автоматическая пушка, пулемет 7,62 миллиметров и 100-миллиметровое орудие, которое также может использоваться как пусковая установка ПТУР. «Боевой модуль «Синица» «видит» местность на 360 градусов в любое время суток. Он оборудован механизмом заряжания ПТУР и автоматизированной цифровой системой управления огнем. Боевая машина может управляться удаленно – с помощью носимого пульта или пункта дистанционного управления», – сказал Артяков. Он уточнил, что новый боевой робот – это совместный проект «Курганского машиностроительного завода» и ВНИИ «Сигнал» холдинга «Высокоточные комплексы». Ранее на «Армии-2022» пообещали показать робота БМП-3 без экипажа. Новости СМИ2 Ростех начал серийное производство САО «Флокс» и «Магнолия» 15 августа 2022, 09:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Ростех начал серийное производство новейшего самоходного миномета «Флокс» и самоходного артиллерийского орудия (САО) «Магнолия», сообщили в пресс-службе корпорации. «120-миллиметровое орудие «Флокс» смонтировано на базе армейского бронеавтомобиля «Урал-4320» с колесной формулой 6х6. Главная особенность нового САО заключается в том, что оно является комбинированным полуавтоматическим нарезным орудием, которое обеспечивает ведение стрельбы всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами. Орудие может стрелять как гаубица и миномет, а также применяться при стрельбе прямой наводкой», – говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха. Там добавили, что САО «Магнолия» построено на шасси бронированного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. Она также оснащена 120-миллиметровым орудием, сочетающим в себе боевые качества пушки, гаубицы и миномета. По сообщению Ростеха, новые образцы техники «Уралвагонзавод» планирует представить в конце текущего года – начале следующего. Ранее «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) анонсировал показ на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа в Московской области, новых разработок – танков Т-14 на платформе «Армата», Т-90МС и боевой машины поддержки танков БМПТ-72. В России создали прицел командира для обнаружения замаскированных объектов 15 августа 2022, 08:55

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Панорамный прицел командира для обзора поля боя и распознавания замаскированных объектов представил холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» на открывшемся международном военно-техническом форуме «Армия-2022». «Панорамный прицел командира ПКП предназначен для курсового обзора поля боя, обнаружения и распознавания замаскированных подвижных и неподвижных целей, измерения дальности до цели, прицеливания и ведения стрельбы по объектам с места и в движении», – передает ТАСС сообщение пресс-службы холдинга. Уникальный прицел производит Красногорский завод им. С.А. Зверева (входит в «Швабе»). Как отметили в пресс-службе, на форуме «Армия» «Швабе» традиционно проведет ряд переговоров и встреч, которые будут касаться установления нового и развития уже существующего партнерства, в том числе по научно-технической части и поставкам. Ранее гендиректор КМЗ Александр Новиков сообщил, что снайперский прицел большой кратности с широким диапазоном ввода поправок разработан в России на Красногорском заводе им. С.А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»). Новости СМИ2 Разработчик впервые показал наследника бронешлема «Рысь-Т» 14 августа 2022, 14:31 Текст: Дмитрий Зубарев

АО «Научно исследовательский институт (НИИ) стали» впервые продемонстрировал новый бронешлем с быстросъемным забралом, не имеющий аналогов в мире, сообщил представитель предприятия во время закрытого показа продукции в преддверии форума «Армия-2022». «Это новинка у нас, он является наследником знаменитого [бронешлема] «Рысь-Т». <...> Аналогов не имеется, производителем являемся только мы. Очень легкое забрало, 800 грамм всего лишь. То есть в случае попадания в бойца осколка, забрало раскалывается, его можно просто взять и снять, оно быстросъемное», – сообщил источник ТАСС. Бронешлем проходит этап восковых испытаний в одном из спецподразделений. Ранее блогер с ником VladDN, который, по его словам, служит в силовых ведомствах ДНР, рассказал о том, как новейший шлем 6Б47 из российской экипировки «Ратник» выдержал попадание пули из автомата. 6Б47 - единый войсковой бронешлем ВС России. Входит в состав экипировки «Ратник» производства предприятия ЦНИИточмаш. Огневую мощь новой СПТП 2С25М сравнили с танком Т-90 12 августа 2022, 11:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Самоходная противотанковая пушка (СПТП) по итогам испытаний показала огневую мощь, сравнимую с таковой у танков типа Т-90, при этом она обладает подвижностью БМД-4М, рассказал исполнительный директор «Курганмашзавода» (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) Петр Тюков в преддверии международного форума «Армия-2022». «Испытания доказали, что СПТП 2С25М не уступает огневой мощи танков типа Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М», – цитирует ТАСС Тюкова. По его словам, СПТП будет оснащена дистанционной стабилизированной в двух плоскостях пулеметной установкой. «В целом комплекс вооружения имеет ряд преимуществ. Это и танковая пушка калибра 125-мм, способная использовать все современные типы боеприпасов, это и стабилизированная в двух плоскостях дистанционная пулеметная установка, позволяющая командиру, находясь внутри машины, вести эффективный огонь с места и с ходу независимо от основного вооружения», – сказал Тюков. Он добавил также, что «Курганмашзавод» впервые представит на международном форуме «Армия-2022» самоходную противотанковую пушку (СПТП) 2С25М в новой комплектации с улучшенной защитой и комплексом оптико-электронного подавления. «Модернизированную 125-миллиметровую самоходную противотанковую пушку 2С25 участники форума и гости увидят в новой комплектации. На СПТП будет установлен добавочный комплект дополнительной защиты, повышающий стойкость к поражению боеприпасами. При этом у машины на прежнем уровне будет сохранена плавучесть и остойчивость на воде. Еще одна фишка СПТП 2С25М – комплекс оптико-электронного подавления. Он гарантирует защиту от приближающихся ракет или облучения лазером», – сказал Тюков. По его словам, цифровая система управления огнем (СУО) СПТП 2С25М включает в себя два основных прицела, позволяющих искать цели в любое время суток, и один запасной прицел с автономным питанием. «На нашей «самоходке» установлена новейшая цифровая система управления огнем. <...> Основными элементами СУО являются комбинированный прицел наводчика ПНМ «Сосна-У» и панорамный прицел командира ПКП, выполненные в виде функционально-законченного многоканального прицельного комплекса, обеспечивающего наводчику и командиру высокую эффективность боевого применения вооружения за счет широких поисковых возможностей в любое время суток (днем, в условиях ограниченной видимости и ночью), высокой точности стабилизации линии прицеливания в двух плоскостях. Панорамный прицел командира ПКП позволяет вести огонь всеми типами боеприпасов, в том числе управляемой ракетой», – сказал он. Тюков также отметил, что панорамный прицел командира позволяет вести огонь всеми типами боеприпасов, в том числе управляемой ракетой. Оба применяемых прицела оснащены автоматом захвата и сопровождения цели. Кроме того, машина оснащена оптико-электронным прицелом-дублером на случай повреждения основных прицелов. Он имеет стабилизированное в вертикальной плоскости поле зрения и автономное питание. Ранее Тюков рассказал, что «Курганмашзавод» прорабатывает вопрос оснащения боевых машин пехоты БМП-3 комплексом активной защиты. Новости СМИ2 Судно на воздушной подушке «Хаска-10» вышло на всесезонные испытания 14 августа 2022, 13:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейшее судно на воздушной подушке «Хаска-10» проходит всесезонные испытания, сообщила представитель судостроительного предприятия «Рыбинская верфь» (входит в концерн «Калашников») Наталья Жегалик. «Проект «Хаска-10» <...> сейчас находится на всесезонных испытаниях», – передает ТАСС слова Жегалик. Судно «Хаска-10» разработано Рыбинской верфью по заказу Минпромторга России. К его разработке предприятие приступило в начале 2018 года. Она ведется в рамках госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы». Это судно на воздушной подушке может передвигаться в любых условиях при температуре до минус 50 градусов. Как сообщал генеральный директор предприятия, к судну проявляет большой интерес Военно-морской флот (ВМФ) России. АО «Рыбинская верфь» (в составе концерна «Калашников» с 2015 года) занимается проектированием, модернизацией и строительством судов различного назначения, в том числе специального. Среди них скоростные транспортно-десантные катера, скоростные и многоцелевые штурмовые лодки, другая продукция. Напомним, концерн «Калашников» за день до форума «Армия-2020» представил несколько новинок, в том числе корабль на воздушной подушке «Хаска-10», который был разработан по заказу Минпромторга. Шойгу показали выпускаемое на предприятиях ОПК Свердловской области вооружение 12 августа 2022, 19:44 Текст: Вера Басилая

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Свердловскую область ознакомился с новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники, выпускаемыми на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) региона, сообщили в Минобороны России. «Руководством предприятий главе оборонного ведомства были представлены новейшие разработки в области бронетехники и оружия, доложены варианты модернизации образцов техники, стоящей на вооружении российской армии», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что министр обороны ознакомился с новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники, выпускаемыми на предприятиях. Также главе оборонного ведомства продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка различной военной техники. Сергей Шойгу провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа. Ранее первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что в России создали боевого робота для действий на самых опасных направлениях и в городе. Новости СМИ2 Минобороны показало удары вертолетов Ка-52 по ВСУ 13 августа 2022, 06:52 Текст: Антон Антонов

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники вооруженных сил Украины. Как сообщается на странице Минобороны в соцсети «ВКонтакте», «в ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ». В результате «были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ». Напомним, Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщало ведомство, пока «пара вертолетов Ка-52 наносит удар, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ с группой огневого прикрытия на борту страхуют боевую работу «Аллигаторов». Пуски «авиационных средств поражения» выполняются «на предельно малых высотах». В результате «только одного вылета на боевое применение были уничтожены пункт управления и скопление бронетехники противника» Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Авиационные ракеты «Вихрь» решили адаптировать под применение с вертолетов Ми 14 августа 2022, 12:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Авиационные ракеты «Вихрь» адаптируют под применение с вертолетов семейства Ми, сообщил официальный представитель компании-разработчика данного оружия – концерна «Калашников». Сегодня «Вихрями» оснащаются ударные вертолеты Ка-52. «Увеличение дальности, мы работаем над этим... У нас сейчас ведутся работы, чтобы применять «Вихри» с вертолетов семейства Ми. Работы ведутся на стадии ОКР (опытно-конструкторские работы)», – сообщил источник РИА «Новости». Ракеты «Вихрь-М» разработаны группой компаний «Калашников» для ударного вертолета Ка-52. Максимальная скорость ракет составляет 610 метров в секунду, дальность применения – 800–10000 метров, высота применения – 10–4000 метров. «Вихрь» способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров. Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что российская промышленность модернизировала ракеты для боевых вертолетов с учетом опыта применения армейской авиации в Сирии – их дальность поражения увеличилась вдвое. Новости СМИ2 Турция поторопила США с решением вопроса по F-16 13 августа 2022, 09:57 Текст: Антон Никитин

Турция выступила против затягивания закупки у Соединенных Штатов истребителей F-16 и требует от Пентагона представить вопрос Конгрессу США, пишет газета Sabah со ссылкой на источники. «Турция не хочет, чтобы эта проблема подвергалась длительной процедуре и затягиванию процесса. По этой причине она ведет переговоры с Пентагоном и требует, чтобы вопрос был представлен Конгрессу США», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого издания. Газета уточняет, что «если используется этот метод, Конгресс должен утвердить вопрос в течение определенного периода времени». Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией Конгресса на продажу Турции истребителей F-16. Между тем, группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что турецкий президент Тайип Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей. Носителя «Кинжалов» МиГ-31И решили показать на форуме «Армия-2022» 12 августа 2022, 13:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейший самолет МиГ-31И и ряд беспилотных летательных аппаратов (БЛА) представят на международном форуме «Армия-2022», сообщил командующий военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Дронов. «На статической экспозиции <...> будет продемонстрировано три типа самолетов учебной авиации: Як-130, Да-42Т, Л-410 УВП-Е20; самый большой типаж – самолетов оперативно-тактической авиации – 10 моделей (Су-24М, Су-25СМ3, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-57, МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, МиГ-31И, МиГ-35С)», – передает ТАСС слова Дронова. Командующий ВВС добавил, что на статической экспозиции также можно будет увидеть самолет Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3; военно-транспортные и транспортные самолеты Ил-76МД-90А, Ан-72 и Ан-2. Специальная авиация будет представлена самолетом-заправщиком Ил-78М. Кроме того, будут продемонстрированы восемь типов вертолетов: Ми-8АМТШ, Ми-8АМТШ-ВА, Ми-8АМТШ-ВН, Ми-26, Ми-28УБ, Ми-35, Ка-52, и «Ансат-У». «Вертолеты России» представят разведывательно-ударный вертолет палубного базирования Ка-52К. Также в статической экспозиции будут выставлены БЛА и макеты беспилотников «Иноходец-БЛА» и «Иноходец-БЛА-С» производства АО «Кронштадт». По словам Дронова, в день открытия форума в четь столетнего юбилея КБ Туполева над аэродромом Кубинка пролетят самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в России сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный самолетами МиГ-31И с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Новости СМИ2 Производитель вооружений отметил рост гособоронзаказа с начала СВО 12 августа 2022, 13:14 Текст: Дмитрий Зубарев

«Курганмашзавод» (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») отмечает значительный рост государственного оборонного заказа с началом спецоперации на Украине и интерес к запасным частям к боевым машинам пехоты (БМП) иностранных заказчиков, сообщил исполнительный директор предприятия Петр Тюков в преддверии международного форума «Армия-2022». «С началом проведения специальной военной операции на Украине стал заметен значительный рост государственного оборонного заказа. Минобороны России заинтересовано в поставках курганской военной техники», – передает ТАСС слова Тюкова. Кроме того, отметил Тюков, заводом продолжаются поставки за рубеж. По его словам, иностранные заказчики из государств Ближнего Востока закупают у КМЗ запасные части к БМП-3, а страны СНГ и Индия - к БМП-2. «Все переговоры по направлению военно-технического сотрудничества ведет Рособоронэкспорт, который отмечает активное внимание к продукции «Курганмашзавода» со стороны зарубежных государств», – подчеркнул Тюков. Ранее Тюков рассказал, что «Курганмашзавод» прорабатывает вопрос оснащения боевых машин пехоты БМП-3 комплексом активной защиты. ОСК подготовила к «Армии-2022» новые образцы необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов 12 августа 2022, 13:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Морской мобильный подводный аппарат «Юнона» и научно-исследовательский автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Клавесин-2Р» впервые представит ЦКБ МТ «Рубин» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». «ЦКБ МТ «Рубин» впервые продемонстрирует на своем стенде новые модели и образцы необитаемых подводных телеуправляемых аппаратов. Участники и гости форума «Армия-2022» смогут увидеть: морской мобильный подводный аппарат «Юнона», научно-исследовательский АНПА «Клавесин-2Р» и модель телеуправляемого необитаемого подводного аппарата рабочего класса «КИТ-3000». Проект предназначен для подводных работ по прокладке и обслуживанию морских магистральных трубопроводов», – передает ТАСС сообщение ОСК. Также впервые в демонстрационном центре ОСК в зоне «Диверсификация» будут выставлены: катамаран на подводных крыльях HSC150В постройки ССЗ «Вымпел», перспективные многофункциональные морские комплексы на базе единой унифицированной платформы разработки Невского ПКБ и круизное пассажирское судно проекта PV300, построенное на заводе «Красное Сормово». Кроме того, в демонстрационном центре ОСК участники и гости форума смогут увидеть модели как перспективных, так и уже существующих проектов военных кораблей и подводных лодок. Ранее сообщалось, что атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Белгород» проекта 09852, носитель ядерных беспилотников «Посейдон» проходит государственные испытания в Баренцевом море. Напомним, 8 июля на крупнейшем судостроительном предприятии России – АО «ПО «Севмаш» (входит в ОСК) – состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки «Белгород». Новости СМИ2 Новую дымовую гранату пообещали показать на форуме «Армия-2022» 14 августа 2022, 10:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Новую дымовую гранату РДГ-У, которая придет на смену аналогичным изделиям 1960-70-х годов, до сих пор стоящим на вооружении ВС России, впервые представят на форуме «Армия-2022», сообщил гендиректор разработчика – Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») Олег Морозов. Выставка пройдет с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке. «Унифицированная дымовая граната РДГ-У. Граната создана в рамках ОКР «Радуга». Предназначена для маскировки отдельных военнослужащих, небольших подразделений, боевой техники и машин от прицельного огня противника. Граната сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 градусов по Цельсию до плюс 55. Корпус из композиционного материала высокой прочности и стойкости обеспечивает безопасность в эксплуатации, при сохранении и транспортировке», – передает РИА «Новости» слова Морозова о новинках ЦНИИточмаш на «Армии». По его словам, диаметр корпуса новой дымовой гранаты – 54 миллиметра, длина – 200 миллиметров, масса с предохранительно-пусковым механизмом – 700 граммов. Как пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин, эта разработка является актуальной, поскольку на вооружении российских войск до сих пор стоят дымовые гранаты 60-70-х годов разработки. «В российской армии сегодня, к сожалению, все «дымы» очень старые – разработки 60-70-х годов, и создание нового «дымового» боеприпаса – актуально. Судя по заявленным техническим характеристикам боеприпаса, удалось решить вопрос их использования при низких температурах, что раньше было проблемой», – отметил Шурыгин. Ранее Ростех решил показать улучшенный снегоболотоход ТМ-140А «Аврора» на форуме «Армия-2022».