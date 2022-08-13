В метро Москвы появились наклейки, объединяющие надпись ЛНР, ДНР и Россия

В столичном метрополитене на дверях вагонов появились наклейки с изображением двух половинок, когда двери закрываются, получается сердце с надпись ЛНР, ДНР и Россия.

На одной его стороне надпись: «ЛНР», на другой – «ДНР», а внизу под ними – «Россия». Видео опубликовано в Telegram-канале URA.RU.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что дату референдума о присоединении Донецкой народной республики к России озвучат после полного освобождения ДНР.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.