В Минздраве не подтвердили снижение эффективности вакцин против новых штаммов COVID

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13 августа, суббота | Последнее обновление — 12:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Под Артемовском уничтожены две роты ВСУ
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13 августа 1941 года замкнулось кольцо сухопутной блокады вокруг Одессы. Но обороняемый Красной армией приморский город мог снабжаться по Черному морю – а, значит, еще не все было потеряно.
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Как эпидемия «оспы обезьян» в Сан-Франциско связана с ЛГБТ-повесткой? Дело в том, что новая болезнь поражает, прежде всего, одну вполне определенную группу людей.
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Самоубийства Армении Россия, конечно, не допустит. Да и Ирану это не нужно. Они сами позволили Штатам использовать себя как запал в российско-ирано-турецком треугольнике – ну и потеряли Карабах. Пока еще не совсем, но исход неизбежен.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Минздраве не подтвердили снижение эффективности вакцин против новых штаммов COVID
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Снижение эффективности вакцин против новых вариантов омикрон-штамма коронавируса не доказано, проводятся соответствующие исследования, рассказал заместитель генерального директора по экспертизе лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России доктор медицинских наук, профессор Вадим Меркулов.
«Снижение эффективности в отношении новых штаммов и их генетических вариантов на сегодняшний день в полном объеме не доказано. В настоящее время проводятся исследования о доказательстве снижения эффективности ранее разработанных вакцин к новым штаммам вируса SARS-CoV-2», – приводит его слова ТАСС.
Эксперт признал, что в настоящее время есть данные, в основном полученные методом «in vitro», свидетельствующие о снижении эффективности ранее разработанных вакцин против штаммов «омикрона» B.1-B.5, но судить о «существенном снижении эффективности некорректно».
Меркулов добавил, что исследования по разработке и оценке защитной эффективности вакцин против новых штаммов проводятся как в России, так и по всему миру. «Параллельно с оценкой эффективности ранее разработанных вакцин проводится оценка эффективности вновь разрабатываемых вакцин к новым штаммам и генетическим вариантам SARS-CoV-2. Модифицированные вакцины должны пройти все этапы оценки их эффективности как в исследованиях «Инвитро», так и в клинических исследованиях на волонтерах», – уточнил он.
В свою очередь доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале опубликовал результаты нового исследования, проведенного южнокорейскими специалистами, согласно которым после тяжелого течения COVID-19 у пациентов значительно возрастают риски острого инфаркта и инсультов, предположительно, из-за повышенного тромбообразования.
«Корейцы отследили почти 300 тыс. переболевших и продемонстрировали, что у вакцинированных от COVID частота острых инфарктов и инсультов была значительно ниже, чем у невакцинированных. Это на тему вакцинации и ревакцинации пожилых пациентов из групп риска», – подчеркнул Мясников.
Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что российские ученые создают вакцину от трех новых видов «омикрона», однако их регистрация при нынешних правилах займет полгода.
В Эстонии заявили о планах «закрыть» Финский пролив для российских военных кораблей
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Финляндия и Эстония ведут переговоры о создании общей системы противоракетной обороны (ПРО), сообщил новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью финскому изданию Iltalehti.
«Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией», – цитирует РИА «Новости» Певкура. Он также отметил, что данная перспектива станет возможна, когда Финляндия станет полноправным членом НАТО.
Эстонский министр считает, что интеграция финской и эстонской ПРО позволяет «закрыть» Финский залив для российских военных кораблей.
«Балтийское море является внутренним морем НАТО, когда к НАТО присоединились Финляндия и Швеция. Ситуация изменится по сравнению с тем, что есть сегодня», – считает эстонский министр обороны.
Ранее о том, что Балтика станет внутренним морем НАТО, заявлял президент Польши.
Глава Пентагона призвал страны НАТО быстрее принять Финляндию и Швецию в альянс.
До этого президент США Джо Байден подписал протоколы о ратификации в США договоренностей относительно приема в НАТО Финляндии и Швеции.
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Венесуэла приостановила отправку нефти в Европу
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Отправка новых партий сырой нефти из Венесуэлы в Европу в обмен на списание долгов приостановлена, сообщают источники.
Источники Reuters заявили, что компания PDVSA больше не заинтересована в списании долгов перед итальянской Eni и испанской Repsol в обмен на нефть (соответствующее соглашение о поставках было одобрено Госдепом США). Как указывает Reuters, поставки из Венесуэлы в Испанию позволили Европе сократить закупки у России, передает ТАСС.
Источник сообщил, что «PDVSA хочет вернуться к нефтяным свопам, но это пока невозможно», а «сделки в формате нефть в обмен на списание долга не интересны». Запасы нефти в порту Хосе в начале недели составляли 5 млн баррелей, но PDVSA не планирует отправку Eni и Repsol в августе.
Eni за два месяца импортировала 3,6 млн баррелей, которые были затем поставлены Repsol, чьи нефтеперерабатывающие предприятия настроены на переработку именно такого типа нефти. В июне и июле Венесуэла экспортировала по 545 тыс. баррелей в сутки.
Пересмотр условий сделки может помочь Венесуэле возобновить добычу сверхтяжелой нефти на месторождениях в поясе Ориноко, для чего требуются импортные растворители, а также улучшить ситуацию с дефицитом топлива в стране, отмечает Reuters.
Напомним, в мае Вашингтон одобрил возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы. США разрешили двум компаниям поставлять нефть из Венесуэлы в Европу.
Президент Финляндии предупредил Европу об угрозе
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Единство Европы может оказаться под угрозой из-за надвигающегося энергетического кризиса, выразил мнение президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus.
По его словам, дальнейшая эскалация конфликта на Украине может привести к серьезным трудностям в энергетическом секторе как для его страны, так и для других государств ЕС. Населению же придется привыкнуть к тому, что экономика больше не будет улучшаться год за годом, передает РИА «Новости».
«Мы в Финляндии давно привыкли жить с мыслью, что в следующем году все будет лучше. Такой поворотный момент, при котором как прежде уже не будет, а вызовы только растут, весьма сложен. Это может повлиять и на единство Европы», – отметил Ниинисте.
Он также выразил мнение, что одним из наиболее важных вопросов стало обретение европейскими странами самодостаточности: это касается как сферы безопасности, так и продовольствия.
Тем временем Германию предупредили о начале агрессивных протестных настроений из-за резкого падения уровня жизни, связанного в том числе с набирающим обороты энергетическим кризисом.
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Россия предупредила США об угрозе разрыва дипотношений
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США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений, сообщил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.
Отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность понижения дипотношений меду двумя странами, Дарчиев ответил, что не хочет «вдаваться в гипотетические рассуждения» в нынешней «турбулентной ситуации». По его словам, «западники во главе с США растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике», передает ТАСС.
Однако он указал «в данном контексте» на «обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Как заявил Дарчиев, если данное предложение «будет реализовано, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва». «Американская сторона предупреждена», – сказал он.
Напомним, как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес госсекретаря Энтони Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список «стран-спонсоров терроризма» совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций. 27 июля Сенат Конгресса США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию «спонсором терроризма».
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Названа площадь зоны отчуждения в случае аварии на Запорожской АЭС
В случае аварии на Запорожской АЭС из-за украинских обстрелов зоной полного отчуждения станет территория в 5,5 тысяч кв. км, заявил постпред России в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, это произойдет, если будет нарушена целостность системы охлаждения реакторов или хранилища отработанного топлива. В этом случае ситуация будет аналогична той, что произошла на Фукусиме, передает Sputnik Зарубежье.
Постпред заявил, что зона заражения зависит от метеорологической ситуации во время возможного ЧП. Основными радиоактивными элементами будут изотопы цезия-137 (период полураспада 30 лет), йод-131 (период полураспада 8 дней) и рутений-106.
Ранее эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов заявил газете ВЗГЛЯД, что саркофаги с отработанным топливом ЗАЭС можно повредить артиллерийским снарядом.
На Украине пожаловались на бегство призывников на подконтрольную России территорию
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Служба безопасности Украины раскрыла схему вывоза призывников на подконтрольную России часть Запорожской области, сообщили в подконтрольной Киеву «Запорожской областной администрации».
«В Запорожье СБУ раскрыла группу лиц, помогавших мужчинам бежать от призыва во время военного положения», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.
Утверждается, что организатором «схемы» был житель освобожденного Мелитополя, который перевозил своих знакомых из подконтрольных Киеву городов в Мелитополь, предварительно подготовив для каждого «легенду» о проживающих на подконтрольных РФ территориях родственниках или ведении волонтерской деятельности. Мужчина обеспечивал призывников жильем и помогал перебраться в Крым, заявляют в администрации. При этом мужчине вменяется статья о незаконном переправлении людей через государственную границу Украины, говорится в сообщении.
Аналогичную ситуацию выявили и в Харьковской области, сообщили в Госпогранслужбе Украины.
«Во время проведения контрдиверсионных мероприятий пограничники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины раскрыли схему организации канала незаконной переправки в Россию военнообязанных украинцев», – говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.
Утверждается, что группа людей работала в Харьковской области, где переправляла призывников в одно из приграничных сел Богодуховского района, после чего они должны перейти границу с Россией вне пропускных пунктов.
Ранее российские силовики со ссылкой на информацию от источников в украинских войсках рассказали, что обеспечивать призыв в армию на Украине стали в основном за счет сельских жителей, у которых не хватает денег откупиться – комиссоваться стоит от пяти тысяч долларов.
Москва допустила ассиметричный ответ на действия США
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Москва не исключает асимметричного ответа на деструктивные действия Вашингтона в отношении российских дипломатов, заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.
«Российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях, в атмосфере насаждаемой американскими властями русофобии на фоне постоянно вводимых против наших сотрудников ограничений. Им фактически отказано в свободе передвижения и даже рутинных контактах в Госдепартаменте, других структурах исполнительной и законодательной власти», – сказал он в интервью ТАСС.
«Мы, разумеется, не заинтересованы в эскалации, но на подобные враждебные акции вынуждены принимать ответные меры – как «зеркальные», так и асимметричные. Такова реальность – каждое действие рождает противодействие», – отметил Дарчиев.
Как подчеркнул Дарчиев, продолжается «развязанная Вашингтоном «визовая война», в результате которой диппредставительства испытывают серьезные кадровые трудности. «С 2016 года американские власти конфисковали, а если называть вещи своими именами, попросту украли шесть объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих нашей стране на праве частной собственности. Доступ к ним российских дипломатов, как законных представителей собственника, наглухо закрыт», – напомнил он.
Представитель российского дипведомства также обратил внимание на «один из свежих примеров агрессивного поведения Вашингтона» – отказ пропустить в закрытое для России американское воздушное пространство специальные авиарейсы для вывоза высылаемых из США сотрудников российских загранучреждений и членов их семей. «Ни о какой даже минимальной нормализации условий функционирования наших диппредставительств в таких обстоятельствах говорить не приходится», – констатировал он.
Дарчиев заявил также, что Россия и США продолжают вести «тихую дипломатию» по вопросу обмена заключенными, хотя Вашингтон и пытался заработать на этой теме очки для Демократической партии США.
СМИ: У Украины нет денег на выплаты военным
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Украинские власти с трудом находят средства для выплат зарплат солдатам из-за разрыва между военными расходами и сокращением налоговых поступлений в экономике, сообщает Wall Street Journal.
«Каждый день и ночь это постоянная головная боль», – цитирует издание министра финансов страны Сергея Марченко, передает РИА «Новости».
Нехватка средств вынуждает Центробанк Украины печатать деньги, что приводит к ослаблению курса гривны и провоцирует инфляцию. Издание пишет, что налоговые поступления покрывают только около 40% государственных расходов.
При этом более 60% бюджетных трат приходится на военные нужды, а для покрытия остальных расходов Киев ежемесячно нуждается минимум в 5 млрд долларов.
Ранее на Украине заявили о трате годового бюджета Минобороны за месяц.
До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал 750 млрд долларов на восстановление страны, при этом позднее потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации киевские экономисты оценили в сумму, в несколько раз меньшую названной главой правительства.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что может произойти, если Запад откажется в будущем финансировать Украину.
На Украине призвали проверить всех украинцев на связь с Россией
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил проверить всех без исключения украинцев на предмет возможного сотрудничества с Россией.
«Если бы была возможность проверить всех без исключения украинцев, это бы сделали. Так как это вопрос нацбезопасности. Неважно, где эти кроты сидят. Нам надо этих крыс находить и травить, травить и травить. Чтобы их не осталось на нашей территории», – приводит слова Данилова «Политика страны».
Ранее в Минобороны заявили, что власти Украины планируют провести в Харькове карательную операцию, чтобы выявить лояльных к России граждан, которых собираются пытать.
До этого украинские власти отдали приказ организовать карательные рейды в Николаеве для выявления пророссийски настроенных граждан.
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В Энергодаре обнаружены обломки запущенных в сторону ЗАЭС американских ракет GMLRS
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Обломки американских высокоточных ракет GMLRS, запущенных ВСУ в направлении Запорожской АЭС, обнаружили в Энергодаре, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Еще одно доказательство того, что Британия, США и Польша являются соучастниками режима Зеленского в атаках на Запорожскую АЭС. [Найдены] обломки американской высокоточной ракеты GMLRS, запущенной боевиками Зеленского по Энергодару», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Рогов сообщал, что огонь по Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских военных. По его словам, один из снарядов ВСУ упал в 10 метрах от хранилища отработавшего ядерного топлива.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
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В Запорожской области предупредили о возможной остановке реактора АЭС
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Украинские войска ведут прицельные обстрелы Запорожской АЭС, чтобы станцию «заваливать» снарядами, ракетами и дронами, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Первого канала.
«Боевики Зеленского выработали несколько стратегий, чтобы заваливать большим количеством снарядов, ракет, дронов и так далее, отвлекая систему ПВО и пытаясь ее пробить», – приводит РИА «Новости» слова Рогова.
По его словам, украинская армия осуществляет целенаправленные обстрелы по охладительному контору, который гарантирует безопасность и систему охлаждения реакторов, линиям электропередач и сухому хранилищу ядерного топлива.
«Остановить реактор – это быстро, а потом надо два-три года его расхолаживать, то есть вода через него прогоняется в больших объемах, чтобы он не перегрелся, иначе будет происходить вторичный распад ядерного топлива», – подчеркнул чиновник.
Ранее в Энергодаре обнаружены обломки запущенных в сторону ЗАЭС американских ракет GMLRS.
Ранее Рогов сообщал, что огонь по Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских военных. По его словам, один из снарядов ВСУ упал в 10 метрах от хранилища отработавшего ядерного топлива.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
Британцев ужаснула беспринципность Лиз Трасс
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Читатели британской The Guardian отреагировали на статью, посвященную кандидату на пост премьера страны и нынешней главе МИД королевства Лиз Трасс.
Как отмечает автор материала Габи Хинслифф, Трасс является «грозным переговорщиком и холодным стратегом», который «запросто» меняет свое мнение, если оно больше не выгодно. К примеру, в 2016 году она была противником Brexit, однако после усиления позиций Бориса Джонсона переметнулась в лагерь сторонников выхода из ЕС, передает РИА «Новости».
«Уже на Даунинг-стрит (резиденция премьера – прим. ВЗГЛЯД) она вполне может все переиграть, без малейшего смущения отказавшись от непопулярных позиций, как уже не раз делала. Однако пространства для маневра у нее будет маловато», – пишет Хинслифф. По ее словам, если не случится «политического землетрясения», Трасс наверняка станет следующим премьером и будет вершить судьбу страны, при этом «в худшем случае» она нанесет еще больше вреда, чем уходящий в отставку Джонсон.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
«Мы еще толком не начали, однако, судя по ее недавним заявлениям, она наверняка будет еще хуже Джонсона», – написал пользователь gniteVibe.
«Это жалкое подобие Тэтчер едва ли кого-то впечатлит. Но журналисты почему-то без ума!» – заявил Melito53.
«Какая феерическая посредственность – и какая угроза! Как мы до такого докатились?» – задался вопросом Jimstagram.
«Тори (консерваторы – прим. ВЗГЛЯД) опять усадят худшего кандидата из возможных. Трасс снюхалась к крайне правыми. Это они будут ей помыкать, а не наоборот. И это самое тревожное. То есть безумная политика экономического изоляционизма продолжится. И бюрократия никуда не денется. Упадок Британии продолжится», – предположил Hibernica.
«Она нахальная оппортунистка, лгунья и пустышка. Никаких принципов, как и у Джонсона. Закиньте ей в голову какую-нибудь идею, и вы услышите, как она там перекатывается», – выразил мнение Dirtygumshield.
«Она тщеславный хамелеон и охочая до власти социопатка. Теперь вот заигрывает с ярыми консерваторами с задней скамейки. Из-за своего бескомпромиссного честолюбия Трасс нанесет Британии ужасный вред», – добавил Bluebirds.
В Великобритании 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата – Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.
В последнем туре победителя из двух «финалистов» будут выбирать все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тыс. Голосование пройдет по почте. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва. Из данных опроса исследовательской компании YouGov для газеты Times следует, что не менее 60% членов Консервативной партии Великобритании готовы голосовать за Трасс на предстоящих выборах.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему приход к власти «кровожадной» Трасс устраивает Россию.
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При стрельбе в Черногории мужчина убил 11 человек и ранил шестерых
В исторической столице Черногории Цетине при нападении мужчины погибли 11 человек, оказались ранены шесть граждан, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Среди раненых один сотрудник полиции.
«Трагедии предшествовала семейная ссора, после чего нападавший стрелял по случайным прохожим и полицейским, в перестрелке убит», – передает РИА «Новости» со ссылкой на радио и телевидение Черногории.
Ряд СМИ сообщают, что среди пострадавших есть полицейские и дети. Официальных сообщений от госорганов не поступало.
Финская пиццерия прокомментировала чек с отдельной платой для русских
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Ресторан в Хельсинки Napule Pizzeria Napoletana опроверг информацию, что начал взимать отдельную плату с русских.
На этой неделе в нескольких российских СМИ и ряде Telegram-каналов разошлась фотография якобы чека из данной пиццерии. Из нее следовало, что в счете, помимо двух пицц, указана надбавка в пять евро, напротив которой написано: «Русский, отправляйся домой» («Venalainen, mene kotiin»). Источником этой информации в некоторых случаях служил якобы пост некоего россиянина в соцсети, а в некоторых – финский журналист, передает РИА «Новости».
«В интернете циркулирует изображение поддельной квитанции, на которой с покупателя сняли пять евро, потому что он русский. Этот чек не от Napule… мы пытались выяснить происхождение мошеннической публикации, но, к сожалению, нам это не удалось, поэтому мы обращаемся с заявлением о возбуждении уголовного дела в полицию», – говорится в сообщении ресторана в соцсетях.
Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что русские стали главной жертвой расизма в Финляндии.
Началось строительство завода по производству «Байрактаров» на Украине
Строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» началось на Украине, заявил генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.
Гендиректор сообщил, что уже начали строить фабрику Baykar, а также исследовательский центр и центр передового производства, пишет ТАСС.
Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая компания Baykar Makina купила на Украине земельный участок под строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов «Байрактар».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что завод по производству турецких беспилотников «Байрактар» на Украине, если он будет создан, сразу попадет под демилитаризацию.
Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что завод по производству «Байрактаров» на Украине может быть построен в течение нескольких месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года.
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