Власти Запорожской области установили причастных к обстрелам АЭС

Огонь по Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских военных, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире канала «Россия 24».

«Уже определены, кто четко стрелял и попадал [по территории Запорожской АЭС]. Это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевики [президента Украины Владимира] Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской АЭС», – передает ТАСС его слова.

При этом Рогов добавил, что обстрелы со стороны ВСУ привели к повреждениям на территории Запорожской АЭС, однако работа реакторов не нарушена.

«Были повреждения, но повреждения, слава Богу, не критического характера. Была, по сути, уничтожена часть здания МЧС, там, где находились наши пожарные, непосредственно бригады, которые реагировали на вызовы. Это непосредственно рядом с корпусами атомной станции и энергоблоками», – отметил представитель администрации.

Также Рогов рассказал, что украинские войска вновь обстреляли АЭС, в результате чего на станции не удалось вовремя провести пересменку.

«Обратите внимание, что обстрелы АЭС ведутся именно управляемыми снарядами производства тех же англосаксов. Они тем и опасны, что управляемыми – они летят туда, куда их отправляли», – сказал он.

Кроме того, по словам представителя администрации, часть здания МЧС непосредственно рядом с корпусами Запорожской АЭС практически уничтожена после украинских обстрелов.

Рогов заявил, что один из снарядов ВСУ упал в 10 метрах от хранилища отработавшего ядерного топлива. «Шаг за шагом били все прицельнее. Один из снарядов упал вообще в 10 метрах от хранилища [отработавшего] ядерного топлива», – сказал он.

В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.

Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.

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