Власти Запорожья заявили о боях местных жителей с заградотрядами ВСУ

Жители подконтрольной Киеву части Запорожья отказываются служить в рядах территориальной обороны, стало известно о случаях боестолкновений между ними и заградотрядами националистов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать. Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону», – передает РИА «Новости» его слова.

Рогов добавил, что уже было несколько случаев боевых столкновений между заградотрядами националистов и жителями Запорожской области, которых насильно загнали в ряды территориальной обороны.

«Запорожцы не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать за Зеленского», – подчеркнул он.

Накануне власти Запорожской области заявили, что хотели бы провести референдум по вхождению в состав России 11 сентября.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД