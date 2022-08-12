Шойгу показали выпускаемое на предприятиях ОПК Свердловской области вооружение

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Свердловскую область ознакомился с новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники, выпускаемыми на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) региона, сообщили в Минобороны России.

«Руководством предприятий главе оборонного ведомства были представлены новейшие разработки в области бронетехники и оружия, доложены варианты модернизации образцов техники, стоящей на вооружении российской армии», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что министр обороны ознакомился с новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники, выпускаемыми на предприятиях.

Также главе оборонного ведомства продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка различной военной техники.

Сергей Шойгу провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа.

Ранее первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что в России создали боевого робота для действий на самых опасных направлениях и в городе.