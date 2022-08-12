Отделения Российского исторического общества решили открыть в Запорожской области и Мариуполе

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12 августа, пятница | Последнее обновление — 14:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Энергодаре обнаружены обломки запущенных в сторону ЗАЭС американских ракет GMLRS
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Самоубийства Армении Россия, конечно, не допустит. Да и Ирану это не нужно. Они сами позволили Штатам использовать себя как запал в российско-ирано-турецком треугольнике – ну и потеряли Карабах. Пока еще не совсем, но исход неизбежен.
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Воссоединение родины – двух Китаев – вполне может быть целью войны, а просто преподать урок старой ведьме – нет.
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Для чего США перегнали с Аляски в Польшу шестерку своих F-22? Для устрашения. Но может ли напугать «супероружие», которое применить невозможно из-за его непригодности вести бой с равным противником и способного лишь гонять по пустыне партизан в тапочках?
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Отделения Российского исторического общества решили открыть в Запорожской области и Мариуполе
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Президиум Российского исторического общества на заседании принял положительное решение о создании своих отделений в Запорожской области и Мариуполе.
Инициатива о создании регионального отделения РИО в Запорожской области была выдвинута накануне на совещании с участием министра науки и высшего образования Россия Валерия Фалькова и Председателя Правления Российского исторического общества Константина Могилевского, а также представителей образовательных и научных учреждений Крыма и местной научной общественности. В этот же день мариупольскими историками была выдвинута инициатива о создании отделения РИО в Мариуполе, сообщается на сайте Российского исторического общества.
Напомним, 12 августа 2022 года по поручению председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в заочном формате, опросным путем было проведено заседание президиума Российского исторического общества, на котором были приняты следующие решения.
На сегодня отделения Российского исторического общества открыты и успешно работают в 54 субъектах России, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.
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В Соледар и Артемовск зашли силы ДНР
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В Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне идут бои, сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.
Ранее офицер ВСУ рассказал о подземных укрытиях времен СССР под Соледаром.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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Командир морпехов ВСУ Волына извинился перед жителями Донбасса
Командир 36-й бригады морской пехоты ВС Украины Сергей Волынский, находящийся в плену в ЛНР, извинился перед жителями Донбасса.
«Хотел бы извиниться от имени всех военнослужащих. От себя скажу, что ни в коем случае не хотел, чтобы погибали мирные жители, чтобы расширялась трагедия и было человеческое горе», – сказал он в интервью Первого канала, передает Lenta.ru.
Он отметил, что лично не хотел бы встречаться с жителями Мариуполя, так как в их глазах украинские военные стали «извергами». Ранее Волына назвал гибель пленных в колонии в Еленовке страшной трагедией.
В мае территория комбината «Азовсталь» была полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России) и морпехов 36-й бригады ВСУ, которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый трибунал по военнопленным может состояться в Мариуполе до конца лета.
ВСУ передислоцировали штаб из Артемовска
Разведка Луганской народной республики отмечает передислокацию штаба украинских военных из Артемовска в Краматорск, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Отмечена передислокация штаба ВФУ, базирующегося в населенном пункте Артемовск. Офицеры управления, начальники служб и командный состав переведены в защищенный пункт управления, находящийся в Краматорске», – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне сообщалось, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне шли бои.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии.
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ВСУ покинули Нагорное и переместились в сторону Соледара
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Подразделения украинских военных оставляют поселок Нагорное на трассе Лисичанск – Бахмут и направляются в сторону Соледара, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Нагорное отмечается формирование малых колонн по направлению Соледара. Украинские подразделения покидают позиции, забирая с собой вооружение и военную технику», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города.
Накануне сообщалось, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне шли бои.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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Пушилин назвал сроки проведения референдума в ДНР
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Дату референдума о присоединении Донецкой народной республики к России озвучат после полного освобождения ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.
«Что касается наших основных усилий, то они сейчас нацелены на полное освобождение территории Донецкой народной республики. Как только она будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума», – сказал он.
Пушилин отметил, что у ДНР уже есть опыт проведения референдума, а также выборов главы республики и парламента.
Ранее глава республиканской Общественной палаты Александр Кофман заявил, что референдум о вступлении в состав России в Донецкой народной республике (ДНР) может пройти в сентябре.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В ЛНР заявили о существенных успехах союзных сил в Соледаре
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Союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Что касается населенного пункта Соледар, то там наши подразделения продвинулись уже настолько, что скажем, что [находятся] недалеко от центра города... успехи там существенные», – передает ТАСС его слова в эфире канала «Соловьев Live».
При этом Марочко добавил, что более точное их нахождение озвучить не может «до разрешения командования».
Накануне сообщалось, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне шли бои.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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Появилось видео уничтожения позиции ВСУ под Соледаром разведчиками ЛНР
Разведчики народной милиции Луганской народной республики разбили позицию украинских военных под Соледаром в Донецкой народной республике, соответствующее видео опубликовано в Сети.
На кадрах видно, как ранним утром группа незаметно подошла к противнику. Итогом операции стало уничтожение замаскированной позиции украинских военных у полевой дороги. Со слов луганских разведчиков, пост противника располагался в лесопосадке и использовался для нападения на бойцов союзных сил, пишет РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города.
Накануне сообщалось, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне шли бои.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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ВСУ выпустили по Донецку из «Урагана» три ракеты с минами «Лепесток»
Украинские военные в 14.30 мск выпустили еще три ракеты из РСЗО «Ураган» с минами ПФМ-1 «Лепесток» по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.30 (совпадает с мск) – н.п. Карловка – г. Донецк (Кировский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган» (оснащенные противопехотными минами ПФМ «Лепесток»)», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Ранее украинские войска за 20 минут выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку.
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Токсичное облако образовалось над Донецком после обстрела пивзавода
В результате обстрела территории донецкого пивзавода оказалась повреждена емкость системы охлаждения, произошла утечка более шести тонн аммиака, над городом образовалось токсичное облако, заявил руководитель Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«10 августа артиллерийские подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ со стороны населенного пункта Авдеевка обстреляли территорию пивоваренного завода в Донецке, где находились опасные химические вещества, используемые в производственном процессе. В результате обстрела повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения, из которой произошла утечка более шести тонн аммиака», – цитирует Мизинцева ТАСС.
Он уточнил, что после взрыва появилось токсичное облако, оно разошлось на площади в два квадратных километра. Один сотрудник завода погиб, двое получили тяжелые ожоги дыхательных путей.
МЧС ДНР не допустило жертв среди мирного населения, последствия артиллерийского удара удалось ликвидировать.
«Расцениваем эти преступные действия украинских властей как акты химического терроризма. Это очередное доказательство геноцида со стороны преступного киевского режима гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик, борющегося за свою независимость от украинского нацизма», – заключил Мизинцев.
Ранее украинские военные почти за два часа пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра и 20 снарядов калибром 155 миллиметров.
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В ДНР сочли терактом новый удар по Еленовке
Удар украинских военных по следственному изолятору в Еленовке расценивается следствием как террористический акт, заявила официальный представитель генпрокуратуры ДНР Виталия Чернявская.
«По факту обстрела колонии в Еленовке генеральной прокуратурой [ДНР], а именно следственным управлением, возбуждено и расследуется уголовное дело. Направление удара, а также тип боеприпасов в настоящее время устанавливается, извлеченные с места происшествия осколки боеприпасов направлены для проведения экспертиз», – цитирует Чернявскую ТАСС.
Дело заведено по факту совершения теракта.
Напомним, 6 августа в результате удара украинских войск по СИЗО в Еленовке было убито около 20 боевиков украинского националистического полка «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией).
В конце июля украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен. На место удара доставят международных экспертов и журналистов, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
В ЛНР объяснили, когда может пройти референдум о вхождении в состав России
Референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России возможен лишь после освобождения территории Донецкой народной республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Наша основная, конечная цель – это отодвинуть противника на безопасное для нас расстояние, помочь нашим братьям освободить ДНР, и только после этого мы будем думать о возможном проведении референдума. Хотя в общем и целом свое мнение мы выразили еще в 2014 году», – цитирует Пасечника ТАСС.
В июле председатель Общественной палаты республики Алексей Карякин заявлял, что референдум о вхождении в состав России пройдет на 492 участках.
Фигуру Солдата Победы доставили на Саур-Могилу
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На мемориальный комплекс Саур-Могила близ Донецка доставили 9-метровую фигуру Солдата Победы – один из ключевых элементов мемориала. Специалисты уже приступили к ее техническому монтажу. В ближайшее время воссозданная скульптура вернется на свое историческое место – к подножию стелы на вершине кургана.
Фигура солдата была доставлена к мемориальному комплексу в разобранном виде. Устанавливать ее будут по частям. Наибольшая сложность заключается в сопряжении скульптурной композиции и облицованной гранитом 36-метровой стелы, сообщается на сайте Российского военно-исторического общества.
Проверить ход работ приехал заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, а также представители руководства Донецкой народной республики.
«Скульптура солдата, который является центральным элементом скульптурной композиции мемориала, доставлена на трейлере. Еще не вся – голову бойца и руку с автоматом отливали отдельно, но вскоре мы начнем ее сборку и установку», – сказал Овсиенко.
Восстановлением мемориала занимаются Российское военно-историческое общество и Военно-строительный комплекс Министерства обороны Российской Федерации. Все работы идут в соответствии с графиком, и в конце августа должны быть завершены. Как отметил Овсиенко, восстановление мемориального комплекса Саур-Могила – больше чем просто «стройка».
Напомним, в ходе ожесточенных боев в августе 2014 года мемориальный комплекс Саур-Могила был разрушен прицельным огнем со стороны ВСУ. Часть элементов (стела, фигура Солдата Победы, некоторые рельефы) была разбита вдребезги.
В 2022 году к восстановлению мемориала приступили Российское военно-историческое общество и Военно-строительный комплекс Министерства обороны Российской Федерации. В кратчайшие сроки были воссозданы 4 исторических рельефа, 36-метровая стела и 9-метровая фигура Солдата Победы.
Пушилин проинспектировал восстановление школ в ДНР к новому учебному году
Из почти 600 школ ДНР на данный момент ремонтируются 407, из них 280 – с помощью регионов РФ. При Украине эти школы десятилетиями не ремонтировались. Сегодня глава ДНР Денис Пушилин проинспектировал ход восстановительных работ в МОУ «Средняя школа №2 города Кировское», которую ремонтируют строители из Якутии.
С момента постройки школы не проводился капитальный ремонт, канализация, отопление, вентиляция пришли в негодность, требуют замены шиферная кровля, дверные проемы и окна, асфальтовое покрытие. На данный момент капитальным ремонтом школы занимаются специалисты из Якутии. Уже на 100% заменена кровля, электропроводка частично оштукатурен фасад.
«Из почти 600 школ Республики на данный момент ремонтируются 407, из них 280 – с помощью регионов РФ. Три таких образовательных учреждения посетил в Харцызске, Шахтерске и Кировском. Везде идут работы полным ходом. Регионы-шефы: Нижегородская область, Сахалинская область, Якутия – стараются как для себя», – написал Пушилин в Telegram-канале.
По словам главы ДНР, директора школ не ожидали такого масштаба работа, поскольку при Украине учебные заведения десятилетиями не ремонтировались.
«В Кировском от здания остались только стены – оно действительно получает капитальный ремонт. Пришла Россия – начались кардинальные сдвиги к улучшению жизни людей. Начали с подрастающего поколения», – отметил Пушилин.
Сообщается, что на сегодня уже 100% заменена кровли по всему учреждению, произведена замена электропроводки, произведено частичное оштукатуривание фасада здания, полностью демонтированы радиаторы отопления, стены внутри здания полностью подготовлены для последующего оштукатуривания, произведен демонтаж полового покрытия, начаты работы по ограждению учреждения по периметру.
Запланирована замена внутренних инженерных систем, внутренняя и наружная отделка (в том числе замена дверей, а также частичная замена окон). Также будет благоустроена прилегающая территория.
Также глава ДНР проинспектировал, как проходит восстановление школы №1 в Шахтерске. К началу учебного года все работы будут завершены.
«Школа достаточно востребованная, но школе 100 лет. И капитальный ремонт не проводился ни разу», – отметил Пушилин.
На 8 августа готовность объекта составляет 30 %. В здании ремонтируют кровлю, фасад, столовую, производят замену окон. По большинству работ процент выполнения приближается к 100 %. Стройматериалы предоставила Россия.
Медведев встретился в ЛНР с Пушилиным и Пасечником
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что посетил Луганскую народную республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным.
«По поручению президента России провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Зампредседателя Совбеза рассказал, что «на совещании, в котором приняли участие генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, рассмотрели и вопросы содействия экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР».
«Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан. Глава СК проинформировал о ходе расследования преступлений, совершенных украинскими националистами, и сборе доказательств в рамках возбужденных уголовных дел», – добавил Медведев.
Ранее Медведев объяснил, почему действия России на Украине названы «специальной военной операцией», а также заявил, что страны НАТО ведут прокси-войну.
В Мариуполе открылись четыре новых центра юридической помощи
В Мариуполе начали работать четыре новых центра юридической помощи «Единой России», туда обращаются для восстановления документов, поиска пропавших, получения помощи, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
«Такие центры работают в каждом районе города. Задача – оказывать жителям помощь максимально оперативно, решать задачи на месте и подключать к решению органы власти», – приводятся слова Саблина на сайте ЕР.
Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 12 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов.
На Донбассе и освобожденных территориях работает 38 гуманитарных центров «Единой России», 10 из них – в Мариуполе.
1 июня партия открыла свой первый гуманитарный центр и в Херсоне. Он также работает по принципу многофункционального центра. Такие же партийные центры гумпомощи начали работать в Попасной (ЛНР) и в Купянске Харьковской области.
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