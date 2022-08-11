Сторонники «Единой России» решили восстановить Дом культуры глухих в ЛНР

Сбор строительных материалов и техники для ремонта и работы Дома культуры глухих в Луганской народной республике объявили сторонники «Единой России».

«Когда посещала Луганск, увидела здание Дома культуры глухих ЛНР. Оно пострадало при обстрелах ВСУ в 2014 году. На проблему инвалидов по слуху обратило наше внимание Всероссийское общество глухих. Сегодня объявляем сбор строительных материалов и техники для ремонта и работы Дома культуры глухих. Уже откликнулись наши сторонники из Тюменской области, Чеченской Республики и Санкт-Петербурга. Они готовы закрыть все потребности в ноутбуках, принтерах и другой необходимой технике», – заявила зампредседателя комитета ГД по развитию гражданского общества, председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко. Ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Для нас очень важно, чтобы все инвалиды по слуху могли получать образование, социальную помощь, творческое развитие. И от нас зависит сейчас судьба Дома культуры глухих в Луганске. Взрослые и дети с нарушениями слуха смогут там заниматься творчеством, любимым делом и быть интегрированными в общество», – подчеркнул президент «Всероссийского общества глухих» Станислав Иванов.

Сбор гуманитарной помощи проходит на базе региональных исполнительных комитетов партии «Единая Россия». Такое решение было принято в ходе первого заседания рабочей группы по вопросам сотрудничества с Луганской народной республикой.

По словам Ольги Занко, жители ЛНР проявляют все больший интерес к партии и к институту сторонников «Единой России». Уже было подано более 1300 заявлений на вступление в ряды сторонников. В связи с этим было принято решение создать рабочую группу при Центральном совете сторонников по вопросам сотрудничества с ЛНР. В ее задачи входит: оказание помощи людям, проведение гуманитарных миссий, работа со сторонниками партии в ЛНР, поддержка общественных инициатив и помощь в сотрудничестве с российскими партнерами.