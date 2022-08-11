Волонтеры #МЫВМЕСТЕ рассказали о добровольцах Донбасса в Херсоне

Донецкий штаб #МЫВМЕСТЕ Анна Артеева и лидер народной дружины ДНР Владимир Тараненко встретились с молодежью в Херсоне и рассказали ребятам о добровольческом движении Донбасса и России.

«26 гуманитарных миссий из России уже выполнили свою работу в Донбассе, 16 – в стадии подготовки. К примеру, в Мариуполе волонтеры-психологи провели работу с 2 тыс. детьми, организовали 300 индивидуальных концультаций со взрослыми. На счету волонтеров-медиков десятки операций и сотни консультаций в медучреждениях. Уделяется внимание и здоровому образу жизни – более 1,5 тыс. детей приняли участие в спортивных мероприятиях, организованных нашими волонтерами», – приводятся в Telegram-канале слова Артеевой.

Она также выразила надежду, что скоро такой же проект запустится в Херсоне. Херсонская молодежь активно участвовала в диалоге и уже готова к реализации совместных добрых инициатив.