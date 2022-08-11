Министр просвещения оценил подготовку школ к учебному году в Херсонской области

К новому учебному году в Херсонской области откроется порядка 100 школ, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече с главой правительства региона Сергеем Елисеевым.

По словам Кравцова, все они будут обеспечены бесплатными учебниками, ученики начальных классов будут получать бесплатное питание.

«Сейчас продолжается текущий и капитальный ремонт, закупается оборудование. Каждая школа будет оснащена новым компьютерным классом», – приводятся слова министра на сайте ведомства.

Отмечается, что работа идет в соответствии с договоренностями, которые обсуждались во время первого приезда главы Минпросвещения в область в июле.

Сергей Кравцов уточнил, что число ребят, записывающихся в школы, постоянно растет.

Кроме того, на встрече обсудили участие ребят из Херсонской области в проекте Минпросвещения России «Университетские смены». Более 420 школьников уже посетили Россию в рамках проекта и познакомились с богатым культурным наследием страны и ее регионов.

Всего в этом году участниками образовательных смен станут свыше 1400 детей из Херсонской области.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе рабочей поездки в Мелитополь заявил, что к 1 сентября в Запорожской области откроется максимальное количество школ, исходя из обстановки и возможностей по обеспечению безопасности детей.