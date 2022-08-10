В Мелитополе в центре выдачи гумпомощи прогремел взрыв

Михалков высмеял Валерия Меладзе за ложь об уходе со сцены

Режиссер и общественный деятель Никита Михалков в программе «Бесогон» высмеял певца Валерия Меладзе и подчеркнул, что тот не держит слово. Ранее артист заявил, что бросает шоу-бизнес и займется профессией инженера и очисткой воды.

«Меладзе заявляет, что больше выступать не будет. Но что мы видим? Концерт 8 марта в Барвихе – билеты от 20 до 70 тысяч. Так просто можно: взял – уехал, взял – вернулся», – заявил Михалков в эфире программы «Бесогон», передает «СтарХит».

В пример также приводятся афиши из разных стран и городов. Ранее Меладзе заметили на корпоративном выступлении в Петербурге, а недавно он пел для состоятельной публики в Монако.

Ранее певец Валерий Меладзе опроверг слухи о том, что якобы он и его брат Константин Меладзе покинули Россию.