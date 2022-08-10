Италия начала уголовное преследование воюющего за Украину наемника

Минобороны: В районе Песков уничтожена 56-я бригада ВСУ

В районе населенного пункта Пески Донецкой народной республики (ДНР) в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения уничтожено до 70% личного состава, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ударами ВКС России в населенном пункте Красногоровка ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады. Потери украинской стороны составили до 30 военнослужащих, более шести тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра, а также семь единиц автомобильной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ликвидировано до ста националистов и более 20 единиц военной техники.

Большинство мобилизованных для восполнения потерь бригады граждан Украины отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали», – отметил Конашенков.

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области, полка нацгвардии «Хортица» в Кушугуме Запорожской области, националистического формирования «Айдар» в Новоселовке ДНР и 56-й мотопехотной бригады в городе Николаеве. Уничтожено семь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Николаевка, Федоровка, Выемка ДНР и Кушугум Запорожской области.

В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард». Кроме того, в районе Краматорска ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Кирово, Северск и Верхнекаменское ДНР», – перечислил представитель Минобороны.

Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе населенного пункта Новохристофоровка, один МиГ-29 над Троицко-Сафоново и один Су-27 в районе населенного пункта Новоселье.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Червоный Яр, Андреевка, Первомайское, Вернополье, Новое Харьковской области, Ивановка, Пески, Валерьяновка ДНР и на западной окраине города Донецка. Кроме того, над населенным пунктом Крынки Херсонской области сбиты в воздухе две баллистические ракеты «Точка-У», а в районах населенных пунктов Новая Каховка, Любимовка и Червоный Маяк Херсонской области – семь снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс». Также в районе Веселый Кут Николаевской области перехвачены четыре снаряда реактивной системы залпового огня «Смерч».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 145 вертолетов, 1720 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4283 танка и других боевых бронированных машин, 795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3286 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4807 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили действующий заглубленный командный пункт в Винницкой области.

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