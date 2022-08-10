Трамп отказался отвечать на вопросы во время допроса

Бывший президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопросы генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс на допросе, об этом сообщил сам политик.

«В соответствии с рекомендацией моего советника и по всем остальным причинам я отказался отвечать на вопросы, руководствуясь правами, доступными каждому гражданину в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов», – сообщил Трамп в социальной сети Truth, передает РИА «Новости».

Он заявил, что «не совершил ничего плохого», потому правительство и власти Штатов «при поддержке фальшивых медиа» не смогли ничего найти.

Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф. Представители правоохранительных органов, по данным СМИ, изъяли несколько коробок с предметами и документами. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ. При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках.

В суде Нью-Йорка рассматривается гражданский иск штата к Trump Organization, ее подозревают в нарушении правил финансовой отчетности ради получения налоговых льгот и других выгод.

Обвинение интересует, нарушала ли компания закон, указав низкую стоимость в отчетах для налоговых инспекторов, но использовала высокую, чтобы получить налоговые льготы и произвести впечатление на кредиторов.