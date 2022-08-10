Эксперт предрек провал попыткам силового свержения Лукашенко оппозицией Белоруссии

У «теневого кабинета» Светланы Тихановской недостаточно ресурсов устроить военный рейд на Минск, заявления оппозиции о свержении Лукашенко – это мечты, сказал газете ВЗГЛЯД белорусский военный эксперт Александр Алесин. О возможности силового свержения Александра Лукашенко заявил министр обороны «теневого правительства» Светланы Тихановской Валерий Сахащик.

«Для того чтобы совершить силовой вариант свержения Лукашенко, необходимы прочные позиции внутри страны, в правящем классе и, наверное, большое количество сторонников в силовом блоке Вооруженных сил Белоруссии. Но после того как в течение двух лет проводилась чистка правящей элиты, были отсеяны не только прямые враги нынешнего строя, но и те, кто проявил нерешительность, кто спрятался, как говорил Лукашенко, под плинтус. Сегодня у оппозиции нет в стране достаточного количества сторонников, чтобы создать пятую колонну», – считает белорусский военный эксперт, обозреватель еженедельника «Белорусы и рынок» Александр Алесин.

По оценке эксперта, у оппозиционеров нет могущественных объединений, «которые могли бы проломить белорусскую границу с юга и победным маршем совершить рейд в направлении Минска». Заявления оппозиции о свержении Лукашенко – это мечты, подчеркивает собеседник. С учетом зарубежных и белорусских источников информации о количестве воюющих на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) белорусов, речь может идти, по самым оптимистическим подсчетам, о не более 200 человек, которые «потенциально могли бы составить костяк той армии вторжения, которая могла бы двинуться на Минск с целью свержения президента».

Им будут противостоять не только Вооруженные силы Белоруссии численностью 45 тысяч штыков, но и силы специальных операций численностью 10–13 тыс. человек. Эти бойцы обучены для контртеррористической и контрповстанческой деятельности, они оснащены необходимой техникой: дронами, вертолетами и мобильными средствами передвижения, предупреждает эксперт.

«Силы, которые, возможно, скапливаются на Украине для свержения режима, недостаточны для того, чтобы изменить ситуацию в Белоруссии. Кроме того, подразделения МВД, ОМОН, СОБР составляют еще 90 тыс. человек. У каждого силового министерства есть свой спецназ, их деятельность координируются непосредственно из администрации президента. Это своего рода преторианская гвардия, которая в любой момент в течение несколько часов может быть направлена на выполнение специальных задач. Равноценной вооруженной силы у противников Лукашенко нет», – пояснил Алесин.

По мнению собеседника, если сформированное Светланой Тихановской «теневое правительство» Белоруссии начнет применять методы вооруженной борьбы, направленные на разрушение гражданской инфраструктуры и нанесение ущерба гражданским лицам, например, организацию саботажей на железной дороге и последующие крушения поездов, то «в этом случае будет достаточно юридических оснований признания судебными органами республики организации Тихановской террористическим формированием». «Юридическая система Российской Федерации может солидаризироваться с такими решениями», – подытожил Алесин.

О том, что белорусская оппозиция может попробовать применить силовой сценарий свержения Александра Лукашенко, заявил бывший комбриг 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады, бывший создатель спецназа «Черный орел» Валерий Сахащик, который был назначен представителем по обороне и нацбезопасности в «объединенный переходный кабинет» во главе с оппозиционером Светланой Тихановской. Как передает Regnum, «теневое правительство» было сформировано Тихановской на форуме «Новая Белоруссия», который проводился с 8 по 9 августа в Вильнюсе.

«Я считаю реальным силовое решение вопроса, но очень бы хотел, чтобы до этого не дошло. Я буду делать все, чтобы белорус не стрелял в белоруса. Но силовой компонент создать реально», – заявил Сахащик.

По его словам, «мы имеем несколько подразделений белорусов, которые воюют на Украине». «Да, это немногочисленная армия, но кроме людей, мы успели обзавестись замечательной системой разведки, управления войсками и связи. То, что мы имеем, опережает системы, стоящие на вооружении в Республике Беларусь на несколько поколений», – отметил Сахащик.