В ОНФ наградили создателей патриотического контента

В медиастудии Общероссийского народного фронта (ОНФ) прошло награждение лучших авторов контента, созданного в поддержку президента Владимира Путина и российских военнослужащих.

В июле организаторы платформы «За нами правда» запустили серию конкурсов, победители которых приехали на церемонию награждения. Пользователи со всей России записывали свои видеообращения для российских военнослужащих, присылали фотографии нарисованных вместе с детьми патриотических рисунков, делились изображениями разнообразных творческих поделок и роликами с авторскими песнями в поддержку президента и спецоперации, сообщается на сайте ОНФ.

«На протяжении четырех месяцев мы видим, как число участников конкурса увеличивается, появляются все новые направления работ, определяются и самые популярные форматы поддержки. Так появились отдельные конкурсы внутри проекта, эту идею подсказали нам сами народные авторы. Кроме того, мы получили уже более 40 тыс. голосовых и текстовых обращений с искренними словами поддержки нашим ребятам – военнослужащим, принимающим участие в спецоперации. Каждое из них мы обязательно доставим защитникам», – отметила участница команды «Молодежка ОНФ» Александра Кашурникова.

Один из участников проекта Остап Шатуновский исполнил песню «Трудно мужикам». Текст и музыку для своих композиций он пишет сам. Остап родился в Харьковской области, в 2014 году переехал в Россию. Почти все творчество автора посвящено патриотической тематике. Сейчас он вместе с друзьями помогает военным Донбасса, получившим ранения, а также ветеранам Великой Отечественной войны. Исполнитель уверен, что его песни поддерживают боевой дух участников спецоперации по защите Донбасса.

«Мои песни – это смысл и история моей жизни, это моя работа, хоть и неоплачиваемая, это то, для чего я родился. Бывает, пишу сутками. Наш клип – это благодарность защитникам Родины за стойкость и мужество», – поделился участник конкурса «За нами правда» Шатуновский.

Победитель в номинации «Рисунки на асфальте» Захар Ерощев из Москвы учится на третьем курсе на радиотехника. С детства рисует, ходил в художественную школу. Параллельно с учебой и рисованием Захар занимается волонтерской работой. Вместе с друзьями помогал собирать гуманитарную помощь жителям Мариуполя. В своем дворе парень сделал на асфальте надпись «Своих не бросаем». По словам студента, так он выразил поддержку и жителям Донбасса, и военным.

Среди участников первых четырех конкурсов организаторы проекта из «Молодежки ОНФ» определили 40 авторов из разных регионов страны. Каждый из победителей был отмечен фирменным мерчем. Также на церемонии выступили народные авторы-исполнители, которые представили свои музыкальные номера в поддержку России и ее защитников.

Всего за четыре месяца работы народного интернет-проекта «За нами правда» жители нашей страны и других стран мира прислали более 2,3 млн единиц контента. Это стихотворения и песни собственного сочинения, фото и видеоролики, графические материалы.

Также в рамках проекта любой желающий может отправить свои слова поддержки принимающим участие в спецоперации военнослужащим. В июле таких голосовых и текстовых обращений поступило более 40 тыс. Каждое послание будет передано бойцам.