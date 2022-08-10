Ситуацию со взрывами в Крыму признали ЧС муниципального масштаба

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У западного бизнеса появилась веская причина остаться в России

Россия замораживает западные активы для их же блага Сергей Бобылев/ТАСС
Россия вводит контрсанкции против недружественных стран. Теперь крупные компании из целого ряда государств не смогут ничего сделать со своими активами в России. Это касается иностранных банков и нефтегазовых компаний. Что теперь ждет активы BP, ExxonMobil и Total? И с какой целью вводятся эти контрсанкции – чтобы наказать или все-таки помочь иностранным партнерам?  Подробности...
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Война с Грузией показала России истинное лицо Европы

Важной эту годовщину войны делает исторический фон – еще одна специальная военная операция ВС РФ, на этот раз на Украине Musa Sadulayev/AP/ТАСС
Ровно 14 лет назад грузинские военные открыли огонь по российским миротворцам и гражданскому населению Южной Осетии. После этого Россия одним ударом разрешила многолетний национальный конфликт, причем в свою пользу. За прошедшее время Грузия успела доказать, что выучила горький урок. Другой горький урок пришлось усвоить самой России – урок от Евросоюза. Подробности...
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Зачем Зеленскому нужна ядерная катастрофа в Запорожье

Ядерной катастрофы на Запорожской АЭС не случилось благодаря российским военным Russian Look/Global Look Press
Начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Даже генсек ООН уже заподозрил неладное и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Какую же тайну пытается скрыть Украина, отправляя снаряд за снарядом по ядерному хранилищу? Подробности...
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Запад лишает Украину маски невинной жертвы

Танки рядом с жилыми домами – фирменный почерк ВСУ Алексей Куденко/РИА Новости
В Киеве продолжается политическая истерика по итогам отчета правозащитной организации Amnesty International. Даже приглаженный, лишенный многих деталей доклад сделал публичными для Запада давно известные в России факты: вооруженные силы Украины прикрываются мирными жителями и совершают военные преступления. Но Киев испугался не только этого. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Пределы санкций ЕС и иллюзия быстрого примирения

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Частичное снятие санкций может создать иллюзию компромисса, возможности договориться, отыграв историю с противостоянием на позиции до 24 февраля 2022 года, что, конечно, невозможно. Подробности...

Европа решила уйти в себя назло русским

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Ведущие страны Европы чувствуют собственную беспомощность в попытках остановить Россию. Возникает некоторое отчаяние и, как следствие, – готовность идти на самые экзотические меры. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Как сохранить себя в строю

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Все империи построены людьми, стоявшими в строю. И от козней врагов извне их защищали люди в строю. Строй не может построить Колизей, расписать Сикстинскую капеллу или сочинить Шестую симфонию. Но именно строй дает возможность индивидуалистам быть индивидуумами и писать свои симфонии. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Последний шанс остановить Трампа

Россиянам запрещают выезд на Запад

Самые мощные армии мира

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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Ситуацию со взрывами в Крыму признали ЧС муниципального масштаба

    10 августа 2022, 13:23

    Текст: Алексей Дегтярев

    Происшествие на крымском военном аэродроме в поселке Новофедоровка признано ЧС муниципального масштаба, заявил глава региона Сергей Аксенов.

    «Чрезвычайная ситуация признана ЧС муниципального масштаба», – цитирует Аксенова ТАСС.

    Он добавил, что жители поселка, чье имущество пострадало после ЧП, получат компенсации по 10, 50 и 100 тыс. рублей.

    «Газ сегодня у нас отключен в Михайловке и Новофедоровке. Газ будет подан сегодня до конца дня в полном объеме во все неповрежденные дома, в поврежденные дома – только после восстановления сетей и прохождения экспертизы», – указал глава Крыма.

    По его словам, в районе аэродрома в домах отключили электричество, сейчас изучается состояние сетей.

    Между тем председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что повреждения после взрывов планируется устранить за несколько дней.

    «С таким масштабом [повреждений] мы не сталкивались в Крыму. Но не сложные и не тяжелые. Не коснулось стен, их несущей способности. Это говорит о том, что мы справимся достаточно быстро. Максимум за 10 дней все будет устранено», – пояснил он.

    В пятницу в Новофедоровке проведут субботник, на него привлекут до 100 активистов, в случае необходимости уборку продолжат в субботу.

    Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что туристическая инфраструктура в Крыму работает в обычном режиме, обстановка на курортах спокойная.

    Число пострадавших при инциденте составило 14 человек, госпитализация потребовалась только одному из них. Один человек погиб.


    Названа приоритетная версия взрывов в Крыму
    		    9 августа 2022, 18:49
    Фото: РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Основной причиной взрыва боеприпасов на аэродроме в Новофедоровке в Крыму рассматривается нарушение требований пожарной безопасности, сообщил источник в Минобороны.

    «В качестве основной причины ЧП на аэродроме Саки рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет», – передает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке.

    До этого глава Минздрава Крыма Константин Скорупский сообщал, что в Новофедоровке в больницу после взрывов доставили пять пострадавших, среди которых ребенок.

    Аксенов заявлял, что в Новофедоровке усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения.

    Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.

    Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.

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    Стали известны подробности о погибшем при взрыве в Крыму

    9 августа 2022, 19:12

    Текст: Валентина Григоренко

    Погибший при взрыве на аэродроме в Новофедоровке в Крыму был гражданским, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

    В ведомстве отметили, что число пострадавших в результате ЧП на аэродроме увеличилось до шести человек, передает ТАСС.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке.

    До этого глава Минздрава Крыма Константин Скорупский сообщал, что в Новофедоровке в больницу после взрывов доставили пять пострадавших, среди которых ребенок.

    Позже источник в Минобороны назвал приоритетную версию взрывов в Крыму.

    Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.

    Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (27)
    Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке в Крыму выросло до 13 человек
    		    10 августа 2022, 09:09
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Число пострадавших в результате произошедших во вторник взрывов в поселке Новофедоровка в Сакском районе увеличилось до 13, сообщил Минздрав Крыма.

    «По состоянию на 08.30 10 августа в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района пострадали 13 человек и один человек погиб», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

    «В ГБУЗ РК «Сакская районная больница» на амбулаторном этапе оказана медицинская помощь десяти пострадавшим, в том числе двум несовершеннолетним. Все они получили травмы легкой степени тяжести. Один пациент продолжает стационарное лечение на базе вышеуказанного учреждения», – добавляет Минздрав Крыма.

    Также уточняется, что двое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью в ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6», а после оказания необходимой помощи отправлены домой.

    Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что туристическая инфраструктура в Крыму работает в обычном режиме, обстановка на курортах спокойная.

    Коментарии (28)
    В Крыму частично введен «желтый» уровень террористической опасности

    9 августа 2022, 20:16

    Текст: Ольга Иванова

    В Крыму на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов с 20.00 9 августа до 20.00 24 августа введен высокий уровень террористической опасности, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20.00 9 августа 2022 года до 20.00 24 августа 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов», – написал он во «ВКонтакте».

    Также высокий уровень террористической опасности вводится «на объектах Министерства транспорта Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым».

    «Данная мера является исключительно профилактической, так как ситуация в регионе находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами», – добавил Аксенов.

    Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.

    Аксенов сообщал об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке, в минздраве региона уточнили, что погибший был гражданским.

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    Коментарии (38)
    В результате взрывов в Крыму пострадали пять человек
    		    9 августа 2022, 18:00
    Фото: Стрингер/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    В Новофедоровке в больницу после взрывов доставили пять пострадавших, среди которых ребенок, угрозы их жизни нет, сообщил глава Минздрава Крыма Константин Скорупский.

    «В Сакскую районную больницу доставлены пять пострадавших, один из них ребенок. Четверым оказана амбулаторная помощь в виде первичной обработки ран ввиду порезов осколками стекла, все легкой степени, отправлены домой после оказания помощи», – приводит ТАСС слова Скорупского.

     

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Новофедоровке усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения.

    Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.

    Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.

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    Количество пострадавших на аэродроме в Крыму увеличилось до девяти человек

    9 августа 2022, 21:48

    Текст: Ольга Иванова

    Количество пострадавших в результате инцидента на аэродроме в Сакском районе Крыма, где произошел взрыв, увеличилось до девяти человек, сообщила пресс-служба Минздрава региона.

    «Количество пострадавших в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района возросло до девяти. Погибший по-прежнему один», – говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что в результате инцидента на аэродроме в Новофедоровке в Крыму пострадали семь человек, среди них двое детей.

    Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.

    Глава региона Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке, в Минздраве региона уточнили, что погибший был гражданским.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
    Власти Крыма сообщили об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке
    		    9 августа 2022, 18:30
    Фото: Mulch/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    В результате ЧП в Новофедоровке на Крымском полуострове погиб человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    «В плане причин произошедшего надо опираться на официальный комментарий Минобороны, там все четко изложено. К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана», – написал Аксенов во «ВКонтакте».

    Он добавил, что ситуация находится под контролем, общей эвакуации по району не проводилось. Отселять же будут жителей домов, находящихся в непосредственной близости от аэродрома, где произошло ЧП.

    «Сейчас проводится обход, определяется размер ущерба, но основные комиссии будут работать завтра. Без помощи никого не оставим, поможем всем без исключения. Держу ситуацию на контроле, нахожусь на месте», – заключил глава региона.

    Ранее глава Минздрава Крыма Константин Скорупский сообщал, что в Новофедоровке в больницу после взрывов доставили пять пострадавших, среди которых ребенок.

    Аксенов заявлял, что в Новофедоровке усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения.

    Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.

    Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.

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    Аксенов заявил о пятикилометровой зоне оцепления в районе аэродрома в Новофедоровке

    9 августа 2022, 17:15

    Текст: Ольга Иванова

    В Новофедоровке в Крыму усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения, рассказал глава полуострова Сергей Аксенов, прибывший в поселок.

    «Нахожусь в поселке Новофедоровка на месте. Усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения. В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями», – написал он во «ВКонтакте».

    Аксенов опубликовал видео, на котором он находится вблизи военного аэродрома.

    «На месте работают бригады скорой помощи и санавиация, их достаточно. Говорить о пострадавших пока рано. Среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью еще никто не обращался. Убедительно прошу доверять только официальной информации», – добавил глава Крыма.

    Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.

    Заместитель главы районной администрации Виктория Казьмирова сообщала, что взрывы произошли на аэродроме, расположенном рядом с населенным пунктом.

    Военный аэродром используется для базирования авиации Минобороны – самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации. Там же расположен наземный испытательный тренировочный авиационный комплекс (НИТКА) для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации.

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    Аксенов заявил о локализации пожара после взрывов в Крыму

    9 августа 2022, 19:59

    Текст: Алексей Дегтярев

    Пожар на аэродроме в Крыму, где произошел взрыв, локализован усилиями Минобороны, МЧС и местных спасательных служб, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    «Пожар локализован совместными усилиями Минобороны и МЧС Республики Крым и федерального МЧС», – заявил Аксенов в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.

    Аксенов сообщал об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке, в Минздраве региона уточнили, что погибший был гражданским.

    Коментарии (5)
    Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос о возможных ударах Киева по Крыму

    9 августа 2022, 23:58

    Текст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о том, как США относятся к идее возможных ударов Киева по Крыму с использованием американских вооружений.

    Жан-Пьер спросили, считают ли США Крым «законной целью» для таких украинских ударов. Она ответила, что США «поддерживают усилия Украины по защите суверенитета и целостности территории». При этом пресс-секретарь заявила, что «бои идут на востоке и юго-западе страны, и они еще далеки от завершения». Жан-Пьер предположила, что боевые действия могут стать затяжными, передает ТАСС.

    Однако ее вновь попросили ответить на вопрос о Крыме, уточнив, что Пентагон требовал не использовать американские вооружения для ударов по российской территории. Жан-Пьер ответила: «У меня больше ничего нет для вас по данному вопросу. Я сказала вам, что мы будем продолжать поддерживать Украину».

    Напомним, секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание». Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».

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    В Крыму опровергли введение ЧС в регионе после взрывов

    9 августа 2022, 16:58

    Текст: Алексей Дегтярев

    Новости о введении на территории Крымского полуострова чрезвычайного положения после серии взрывов не соответствуют действительности, заявил советник главы региона Олег Крючков.

    «Прошу не распространять украинские фейки. Доверяем только официальной информации. Никакое чрезвычайное положение никто не вводил», – цитирует Крючкова ТАСС.

    Ранее украинские СМИ опубликовали «документ», якобы подписанный главой Крыма Сергеем Аксеновым о введении ЧС в регионе на 60 дней.

    Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.

    Заместитель главы районной администрации Виктория Казьмирова сообщала, что взрывы произошли на аэродроме, расположенной рядом с населенным пунктом.

    Военный аэродром используется для базирования авиации Минобороны – самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации. Там же расположен наземный испытательный тренировочный авиационный комплекс (НИТКА) для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации.

    Коментарии (4)
    В Сакском районе Крыма объявили эвакуацию граждан после взрыва на аэродроме

    9 августа 2022, 17:12

    Текст: Валентина Григоренко

    Граждан оповещают об эвакуации в Сакском районе Крыма, где прогремел взрыв на аэродроме, сообщили в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района.

    «У нас сейчас оповещение граждан идет об эвакуации», – приводит его слова ТАСС.

    Власти сообщили, что около 30 человек эвакуировано в Новофедоровке из прилегающих к аэродрому домов, людей расселят в пансионатах и гостиницах, пишет РИА «Новости».

    Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.

    Заместитель главы районной администрации Виктория Казьмирова сообщала, что взрывы произошли на аэродроме, расположенном рядом с населенным пунктом.

    Военный аэродром используется для базирования авиации Минобороны – самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации. Там же расположен наземный испытательный тренировочный авиационный комплекс (НИТКА) для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации.

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    Число пострадавших после взрыва в Крыму выросло до семи человек

    9 августа 2022, 20:47

    Текст: Валентина Григоренко

    В результате инцидента на аэродроме в Новофедоровке в Крыму пострадали семь человек, среди них двое детей, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

    «По состоянию на 20.00 в результате происшествия в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района пострадали семеро человек, в том числе двое несовершеннолетних. Характер травм – осколочные ранения. Шестеро пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи отправлены на дом», – приводит сообщение ТАСС.

    Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате ЧП на аэродроме увеличилось до шести человек.

    Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.

    Глава региона Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке, в Минздраве региона уточнили, что погибший был гражданским.

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    В Крыму заявили об отсутствии пострадавших после взрывов на аэродроме

    9 августа 2022, 17:04

    Текст: Алексей Дегтярев

    В результате взрывов в Новофедоровке на Крымском полуострове никто не пострадал, заявил мэр города Саки Александр Овдиенко.

    «Пострадавших пока нет, ситуация под контролем», – заявил градоначальник РИА «Новости».

    Минобороны сообщало, что на аэродроме в крымских Саках днем во вторник произошла детонация авиационных боеприпасов, никто не пострадал. Авиатехника также не получила повреждений, причины инцидента устанавливаются.

    Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.

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    Число пострадавших при ЧП в Новофедоровке в Крыму выросло до 14 человек
    		    10 августа 2022, 12:41
    Фото: Стрингер/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Число пострадавших при инциденте на аэродроме в Сакском районе Крыма выросло до 14 человек, госпитализация потребовалась только одному из них, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «К сожалению, у нас 14 раненых и один погибший. Продолжаем помощь оказывать. <...> Только один госпитализирован, остальные дома находятся, повреждения легкой степени тяжести», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее сообщалось о 13 пострадавших и одном погибшем.

    Аксенов сообщил, что следователи возбудили уголовное дело. «Мы ожидаем окончания осмотра, следственных действий. Предварительно, они должны закончиться все завтра до вечера. Мы без оценки правоохранительных органов не можем приступить к разбору завалов. В рамках уголовного дела идет расследование. Необходимо сформировать материалы», – сказал глава Крыма.

    По его словам, повреждения в результате инцидента получили более 60 многоквартирных домов.

    Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что туристическая инфраструктура в Крыму работает в обычном режиме, обстановка на курортах спокойная.

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