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10 августа, среда | Последнее обновление — 13:30 | vz.ru
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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Ситуацию со взрывами в Крыму признали ЧС муниципального масштаба
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Происшествие на крымском военном аэродроме в поселке Новофедоровка признано ЧС муниципального масштаба, заявил глава региона Сергей Аксенов.
«Чрезвычайная ситуация признана ЧС муниципального масштаба», – цитирует Аксенова ТАСС.
Он добавил, что жители поселка, чье имущество пострадало после ЧП, получат компенсации по 10, 50 и 100 тыс. рублей.
«Газ сегодня у нас отключен в Михайловке и Новофедоровке. Газ будет подан сегодня до конца дня в полном объеме во все неповрежденные дома, в поврежденные дома – только после восстановления сетей и прохождения экспертизы», – указал глава Крыма.
По его словам, в районе аэродрома в домах отключили электричество, сейчас изучается состояние сетей.
Между тем председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что повреждения после взрывов планируется устранить за несколько дней.
«С таким масштабом [повреждений] мы не сталкивались в Крыму. Но не сложные и не тяжелые. Не коснулось стен, их несущей способности. Это говорит о том, что мы справимся достаточно быстро. Максимум за 10 дней все будет устранено», – пояснил он.
В пятницу в Новофедоровке проведут субботник, на него привлекут до 100 активистов, в случае необходимости уборку продолжат в субботу.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что туристическая инфраструктура в Крыму работает в обычном режиме, обстановка на курортах спокойная.
Число пострадавших при инциденте составило 14 человек, госпитализация потребовалась только одному из них. Один человек погиб.
Названа приоритетная версия взрывов в Крыму
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Основной причиной взрыва боеприпасов на аэродроме в Новофедоровке в Крыму рассматривается нарушение требований пожарной безопасности, сообщил источник в Минобороны.
«В качестве основной причины ЧП на аэродроме Саки рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет», – передает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке.
До этого глава Минздрава Крыма Константин Скорупский сообщал, что в Новофедоровке в больницу после взрывов доставили пять пострадавших, среди которых ребенок.
Аксенов заявлял, что в Новофедоровке усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.
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Стали известны подробности о погибшем при взрыве в Крыму
Погибший при взрыве на аэродроме в Новофедоровке в Крыму был гражданским, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В ведомстве отметили, что число пострадавших в результате ЧП на аэродроме увеличилось до шести человек, передает ТАСС.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке.
До этого глава Минздрава Крыма Константин Скорупский сообщал, что в Новофедоровке в больницу после взрывов доставили пять пострадавших, среди которых ребенок.
Позже источник в Минобороны назвал приоритетную версию взрывов в Крыму.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.
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Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке в Крыму выросло до 13 человек
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Число пострадавших в результате произошедших во вторник взрывов в поселке Новофедоровка в Сакском районе увеличилось до 13, сообщил Минздрав Крыма.
«По состоянию на 08.30 10 августа в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района пострадали 13 человек и один человек погиб», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших.
«В ГБУЗ РК «Сакская районная больница» на амбулаторном этапе оказана медицинская помощь десяти пострадавшим, в том числе двум несовершеннолетним. Все они получили травмы легкой степени тяжести. Один пациент продолжает стационарное лечение на базе вышеуказанного учреждения», – добавляет Минздрав Крыма.
Также уточняется, что двое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью в ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6», а после оказания необходимой помощи отправлены домой.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что туристическая инфраструктура в Крыму работает в обычном режиме, обстановка на курортах спокойная.
В Крыму частично введен «желтый» уровень террористической опасности
В Крыму на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов с 20.00 9 августа до 20.00 24 августа введен высокий уровень террористической опасности, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20.00 9 августа 2022 года до 20.00 24 августа 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов», – написал он во «ВКонтакте».
Также высокий уровень террористической опасности вводится «на объектах Министерства транспорта Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым».
«Данная мера является исключительно профилактической, так как ситуация в регионе находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами», – добавил Аксенов.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.
Аксенов сообщал об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке, в минздраве региона уточнили, что погибший был гражданским.
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В результате взрывов в Крыму пострадали пять человек
В Новофедоровке в больницу после взрывов доставили пять пострадавших, среди которых ребенок, угрозы их жизни нет, сообщил глава Минздрава Крыма Константин Скорупский.
«В Сакскую районную больницу доставлены пять пострадавших, один из них ребенок. Четверым оказана амбулаторная помощь в виде первичной обработки ран ввиду порезов осколками стекла, все легкой степени, отправлены домой после оказания помощи», – приводит ТАСС слова Скорупского.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Новофедоровке усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.
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Количество пострадавших на аэродроме в Крыму увеличилось до девяти человек
Количество пострадавших в результате инцидента на аэродроме в Сакском районе Крыма, где произошел взрыв, увеличилось до девяти человек, сообщила пресс-служба Минздрава региона.
«Количество пострадавших в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района возросло до девяти. Погибший по-прежнему один», – говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента на аэродроме в Новофедоровке в Крыму пострадали семь человек, среди них двое детей.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.
Глава региона Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке, в Минздраве региона уточнили, что погибший был гражданским.
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Власти Крыма сообщили об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке
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В результате ЧП в Новофедоровке на Крымском полуострове погиб человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«В плане причин произошедшего надо опираться на официальный комментарий Минобороны, там все четко изложено. К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана», – написал Аксенов во «ВКонтакте».
Он добавил, что ситуация находится под контролем, общей эвакуации по району не проводилось. Отселять же будут жителей домов, находящихся в непосредственной близости от аэродрома, где произошло ЧП.
«Сейчас проводится обход, определяется размер ущерба, но основные комиссии будут работать завтра. Без помощи никого не оставим, поможем всем без исключения. Держу ситуацию на контроле, нахожусь на месте», – заключил глава региона.
Ранее глава Минздрава Крыма Константин Скорупский сообщал, что в Новофедоровке в больницу после взрывов доставили пять пострадавших, среди которых ребенок.
Аксенов заявлял, что в Новофедоровке усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.
Аксенов заявил о пятикилометровой зоне оцепления в районе аэродрома в Новофедоровке
В Новофедоровке в Крыму усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения, рассказал глава полуострова Сергей Аксенов, прибывший в поселок.
«Нахожусь в поселке Новофедоровка на месте. Усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения. В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями», – написал он во «ВКонтакте».
Аксенов опубликовал видео, на котором он находится вблизи военного аэродрома.
«На месте работают бригады скорой помощи и санавиация, их достаточно. Говорить о пострадавших пока рано. Среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью еще никто не обращался. Убедительно прошу доверять только официальной информации», – добавил глава Крыма.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Заместитель главы районной администрации Виктория Казьмирова сообщала, что взрывы произошли на аэродроме, расположенном рядом с населенным пунктом.
Военный аэродром используется для базирования авиации Минобороны – самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации. Там же расположен наземный испытательный тренировочный авиационный комплекс (НИТКА) для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации.
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Аксенов заявил о локализации пожара после взрывов в Крыму
Пожар на аэродроме в Крыму, где произошел взрыв, локализован усилиями Минобороны, МЧС и местных спасательных служб, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Пожар локализован совместными усилиями Минобороны и МЧС Республики Крым и федерального МЧС», – заявил Аксенов в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.
Аксенов сообщал об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке, в Минздраве региона уточнили, что погибший был гражданским.
Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос о возможных ударах Киева по Крыму
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о том, как США относятся к идее возможных ударов Киева по Крыму с использованием американских вооружений.
Жан-Пьер спросили, считают ли США Крым «законной целью» для таких украинских ударов. Она ответила, что США «поддерживают усилия Украины по защите суверенитета и целостности территории». При этом пресс-секретарь заявила, что «бои идут на востоке и юго-западе страны, и они еще далеки от завершения». Жан-Пьер предположила, что боевые действия могут стать затяжными, передает ТАСС.
Однако ее вновь попросили ответить на вопрос о Крыме, уточнив, что Пентагон требовал не использовать американские вооружения для ударов по российской территории. Жан-Пьер ответила: «У меня больше ничего нет для вас по данному вопросу. Я сказала вам, что мы будем продолжать поддерживать Украину».
Напомним, секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание». Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».
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В Крыму опровергли введение ЧС в регионе после взрывов
Новости о введении на территории Крымского полуострова чрезвычайного положения после серии взрывов не соответствуют действительности, заявил советник главы региона Олег Крючков.
«Прошу не распространять украинские фейки. Доверяем только официальной информации. Никакое чрезвычайное положение никто не вводил», – цитирует Крючкова ТАСС.
Ранее украинские СМИ опубликовали «документ», якобы подписанный главой Крыма Сергеем Аксеновым о введении ЧС в регионе на 60 дней.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Заместитель главы районной администрации Виктория Казьмирова сообщала, что взрывы произошли на аэродроме, расположенной рядом с населенным пунктом.
Военный аэродром используется для базирования авиации Минобороны – самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации. Там же расположен наземный испытательный тренировочный авиационный комплекс (НИТКА) для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации.
В Сакском районе Крыма объявили эвакуацию граждан после взрыва на аэродроме
Граждан оповещают об эвакуации в Сакском районе Крыма, где прогремел взрыв на аэродроме, сообщили в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района.
«У нас сейчас оповещение граждан идет об эвакуации», – приводит его слова ТАСС.
Власти сообщили, что около 30 человек эвакуировано в Новофедоровке из прилегающих к аэродрому домов, людей расселят в пансионатах и гостиницах, пишет РИА «Новости».
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Заместитель главы районной администрации Виктория Казьмирова сообщала, что взрывы произошли на аэродроме, расположенном рядом с населенным пунктом.
Военный аэродром используется для базирования авиации Минобороны – самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации. Там же расположен наземный испытательный тренировочный авиационный комплекс (НИТКА) для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации.
Число пострадавших после взрыва в Крыму выросло до семи человек
В результате инцидента на аэродроме в Новофедоровке в Крыму пострадали семь человек, среди них двое детей, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«По состоянию на 20.00 в результате происшествия в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района пострадали семеро человек, в том числе двое несовершеннолетних. Характер травм – осколочные ранения. Шестеро пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи отправлены на дом», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате ЧП на аэродроме увеличилось до шести человек.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.
Глава региона Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке, в Минздраве региона уточнили, что погибший был гражданским.
В Крыму заявили об отсутствии пострадавших после взрывов на аэродроме
В результате взрывов в Новофедоровке на Крымском полуострове никто не пострадал, заявил мэр города Саки Александр Овдиенко.
«Пострадавших пока нет, ситуация под контролем», – заявил градоначальник РИА «Новости».
Минобороны сообщало, что на аэродроме в крымских Саках днем во вторник произошла детонация авиационных боеприпасов, никто не пострадал. Авиатехника также не получила повреждений, причины инцидента устанавливаются.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Число пострадавших при ЧП в Новофедоровке в Крыму выросло до 14 человек
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Число пострадавших при инциденте на аэродроме в Сакском районе Крыма выросло до 14 человек, госпитализация потребовалась только одному из них, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«К сожалению, у нас 14 раненых и один погибший. Продолжаем помощь оказывать. <...> Только один госпитализирован, остальные дома находятся, повреждения легкой степени тяжести», – приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось о 13 пострадавших и одном погибшем.
Аксенов сообщил, что следователи возбудили уголовное дело. «Мы ожидаем окончания осмотра, следственных действий. Предварительно, они должны закончиться все завтра до вечера. Мы без оценки правоохранительных органов не можем приступить к разбору завалов. В рамках уголовного дела идет расследование. Необходимо сформировать материалы», – сказал глава Крыма.
По его словам, повреждения в результате инцидента получили более 60 многоквартирных домов.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что туристическая инфраструктура в Крыму работает в обычном режиме, обстановка на курортах спокойная.
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